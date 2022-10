Synology DS923+ et DSM 7.2 : les nouveaux rois de la dégooglisation ?

Synology, l'un des principaux acteurs de l'auto-hébergement, a présenté un nouveau produit phare, le DS923+, et une nouvelle version de son fameux logiciel, DSM 7.2.

Jeudi s’est tenu simultanément à Paris et dans d’autres capitales mondiales le « Synology 2023 », la nouvelle édition de la conférence annuelle mondiale de Synology. Le spécialiste du stockage se concentre de plus en plus sur l’entreprise, mais il a malgré tout fait plusieurs annonces plus grand public, que nous relayons.

Sur son secteur historique du serveur de stockage, l’entreprise taïwanaise a fait deux annonces qui intéresseront les particuliers et les professionnels qui souhaitent pratiquer l’auto-hébergement ou qui ont de gros besoins en stockage : elle a renouvelé l’un de ses best-sellers et annoncé la prochaine version de son logiciel.

Elle a par ailleurs annoncé le WRX560, le chainon manquant de sa gamme de routeurs Wi-Fi 6, auquel nous avons consacré un article séparé.

Synology DS923+ : le compagnon de votre dégooglisation

Synology a donc officialisé le DS923+, le millésime 2023 du second modèle à 4 baies de sa série Plus, soit l’un des NAS les plus intéressants du marché. Il succède au DS920+ lancé durant l’été 2020 et constitue une alternative économique au DS1522+ lancé cet été.

Et c’est un très bon cru puisqu’il adopte à son tour le logement PCI Express miniature lui permettant enfin d’offrir, en option, un port Ethernet à 10 Gigabits/s (10GBASE-T). Il promet ainsi 625 et 559 Mo/s respectivement en lecture et en écriture séquentielle avec cette option.

Jusqu’à l’année dernière, le premier prix compatible « 10G » chez Synology était le DS1621+, un modèle haut de gamme deux fois plus cher. Synology aura tardé à démocratiser le « Multi Gigabit » (l’Ethernet à plus de 1 Gb/s), et il reste cher, puisque le module E10G22-T1-Mini est commercialisé 180 euros, tandis qu’un adaptateur USB ou PCIe vers 2.5GBASE-T coûte 30 euros. L’entreprise taïwanaise aura longtemps profité de l’avantage concurrentiel que lui procure son logiciel DSM, le plus soigné du marché, puisque ses concurrents Asustor et Qnap intègrent des ports Ethernet à 2,5 Gb/s à des produits grand public depuis quelques années déjà.

Le 2.5GBASE-T aurait été un compromis intéressant, puisqu’il faut des processeurs haut de gamme et un grand nombre de disques durs en parallèle ou des SSD pour dépasser ses 312,5 Mo/s. En outre, le 2.5GBASE-T est de série sur un nombre grandissant d’ordinateurs et de routeurs. Mais Synology fait l’impasse pour le moment, si bien que ceux équipés en « 2,5G » doivent payer pour une option 10G qu’ils n’exploiteront qu’au quart. Mais au moins, le Multi Gigabit est enfin accessible aux particuliers et aux indépendants qui tiennent au logiciel DSM.

Plus de transcodage matériel de la vidéo, mais de la mémoire à correction d’erreur

Le Synology DS923+ intègre autrement 2 ports Gigabit Ethernet (environ 125 Mo/s chacun), 2 ports USB à 5 Gb/s, un port eSATA, compatible avec le vieux boîtier d’expansion DX517 à 5 baies, 2 logements M.2 NVMe pour 1 ou 2 SSD de cache, un processeur AMD Ryzen Embedded R1600 et 2 logements pour mémoire vive, dont un est occupé par 4 Go de DDR4 ECC.

Processeur à 2 cœurs / 4 threads Zen cadencés de 2,6 à 3,1 GHz, le Ryzen Embedded R1600 est un peu plus performant que l’Intel Celeron J4125 à 4 cœurs / 4 threads cadencés de 2,0 à 2,7 GHz du DS920+, mais il ne prend pas en charge le transcodage matériel de la vidéo, qui permettait à son prédécesseur de convertir de la vidéo avec une faible consommation, par exemple pour diffuser une vidéo 4K en 720p vers un smartphone. Certes, le transcodage est de moins en moins utile puisque la plupart des appareils assurent désormais le décodage matériel de la vidéo 4K. En contrepartie, la prise en charge de la mémoire vive à correction d’erreur (ECC) garantie une meilleure fiabilité des données.

Prix et disponibilité du Synology DS923+

Le prix et la date de lancement du Synology DS923+ ne sont pas encore définitifs. Mais un représentant de Synology France nous a soufflé le tarif de 529 euros HT (634,80 euros TTC). Prix auquel il faudra ajouter celui des disques durs. 4 disques durs de 4 To par exemple, pour une capacité utile de 12 To en RAID 5 ou en SHR (solution de redondance propriétaire de Synology), coûtent environ 480 euros TTC.

De quoi confectionner un cloud personnel et « dégoogliser » son stockage en ligne, ses photos et vidéos en ligne, voire ses emails, etc. Autant de services que le logiciel Synology DSM et les applications associées permettent d’héberger à domicile.

DSM 7.2 pallie l’absence de « Multi Gig »

Les serveurs Synology reposent sur un système d’exploitation maison baptisé DiskStation Manager (DSM). Il se présente sous la forme d’une interface fenêtrée, avec un bureau, à laquelle on accède avec un navigateur internet. Cette interface permet de configurer les fonctions de base d’un serveur et de configurer les dizaines de fonctions supplémentaires qu’il propose. Certaines de ces fonctions disposent ensuite de leur propre interface web et de leurs propres applications pour ordinateur et smartphone. C’est par exemple le cas de Synology Drive, une alternative à Google Drive, Dropbox et consorts, ou de Synology Photos, une alternative à Google Photos, iCloud Photos, etc.

Synology a profité de sa conférence annuelle pour dévoiler quelques-unes des nouveautés de DSM 7.2, prévu pour le 1er trimestre 2023.

En ce qui concerne les particuliers et les petites entreprises, citons tout particulièrement la prise en charge du SMB Multichannel, qui permet à un seul ordinateur d’établir plusieurs connexions lors d’un transfert de fichiers. Du point de vue d’un particulier, c’est un palliatif bienvenu à l’absence de ports 2,5 et 5 Gb/s sur les serveurs de la marque. En connectant simultanément les 2 ou les 4 ports Gigabit Ethernet de son NAS à un routeur ou à un switch compatible LAG (Link Agregation), on peut ainsi profiter de transferts à 250 ou à 500 Mo/s depuis un seul ordinateur, à condition qu’il soit connecté en 2.5GBASE-T, en 5GBASE-T ou lui aussi via plusieurs liens 1GBASE-T. Jusqu’à présent, les 2 ou 4 ports Gigabit Ethernet permettaient bien aux serveurs d’atteindre 2 ou 4 Gb/s, mais avec plusieurs ordinateurs en parallèle, chacun restant plafonné à 1 Gb/s.

DSM 7.2 apportera autrement la prise en charge du chiffrement de volumes entiers, et plus seulement de dossiers partagés, ce qui lèvera des restrictions en matière de longueur de noms de fichiers et de taux de transferts (Synology annonce des gains pouvant atteindre 50 %).

Enfin, indépendamment de DSM 7.2, Synology annonce qu’Active Backup sera disponible pour Mac d’ici à la fin de l’année 2022, offrant une alternative bienvenue à Time Machine pour la sauvegarde en réseau d’ordinateurs.

