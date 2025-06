Samsung prépare bel et bien une nouvelle bague connectée, mais il faudra être patient

D’après les informations du site GalaxyClub, Samsung aurait entamé le développement d’une nouvelle bague connectée, la Samsung Galaxy Ring 2. Cependant, celle-ci n’arriverait pas de sitôt.

La Samsung Galaxy Ring // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

L’an dernier, Samsung s’attaquait à un nouveau marché autour de la santé, avec sa première bague connectée, la Samsung Galaxy Ring. Malgré les retours mitigés autour de ce premier essai, il semble que Samsung veuille persévérer avec un second modèle déjà en développement.

En effet, dans un article publié ce lundi, le site néerlandais GalaxyClub nous apprend que Samsung aurait déjà lancé le développement de son deuxième anneau de santé, la Galaxy Ring 2 :

Nous avons appris que Samsung a récemment commencé à travailler sur la prochaine génération de Galaxy Ring.

Le HONOR 400 512 Go est au prix du 256 Go Avec son capteur photo de 200 mégapixels et son mode exclusif AI Image to Video, le HONOR 400 est le téléphone idéal pour vos prochaines vacances.

Cependant, le site spécialisé dans l’actualité du constructeur se veut prudent quant à la date de lancement.

Un lancement attendu en 2026

Alors que Samsung a l’habitude de renouveler tous les ans ses gammes de smartphones et de Galaxy Watch, la firme aurait décidé d’y aller plus lentement pour sa bague de santé : « On ignore encore les détails techniques concrets, mais une chose est sûre. Pour l’instant, le développement en est encore en phase préliminaire et on ne s’attend pas à un lancement en 2025 ».

Selon les informations récoltées par GalaxyClub, il faudrait davantage s’attendre à une annonce de la bague de Samsung au moment, ou après, le lancement du Galaxy S26, attendu en janvier prochain. Pour rappel, la première Galaxy Ring avait été montrée pour la première fois en même temps que le Galaxy S24 mais avait été présentée en profondeur durant l’été suivant.

La Samsung Galaxy Ring au doigt // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Reste à savoir quelles améliorations pourrait proposer Samsung pour sa Galaxy Ring 2. On peut s’attendre notamment à un design affiné ou à davantage de teintes — rappelons que la Galaxy Ring a été lancée récemment en édition limitée bi-ton. Samsung pourrait aussi proposer de nouvelles fonctions comme le paiement sans contact ou de nouvelles données de santé.

Il faudra encore patienter au moins six mois pour en savoir plus sur la Galaxy Ring 2. D’ici là, vous pouvez retrouver notre test complet de la Galaxy Ring ou consulter notre guide des meilleures bagues connectées.