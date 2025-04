Xiaomi baisse déjà le prix de son Poco M7 Pro, un nouveau smarpthone pas cher avec écran AMOLED 120 Hz

Après les Poco F7 Pro et F7 Ultra, Xiaomi dévoile à présent son Poco M7 Pro, un modèle entrée de gamme qui plaira davantage aux petits budgets. Pour le lancement, il est même encore plus accessible sur le site de la marque en passant de 204 euros à 183 euros seulement, dans sa version 8 + 256 Go.

Xiaomi Poco M7 Pro // Source : mi.com

Parmi les smartphones Xiaomi, la série Poco mise sur de bonnes performances orientés gaming tout en conservant un bon rapport qualité-prix. Le M7 Pro prend la relève du M6 Pro, c’est un smartphone entrée de gamme qui n’est pas en reste niveau composant : grand écran fluide, SoC efficace et grosse batterie. Et, pour le lancement, la firme chinoise décide de baisser le prix de son Poco M7 Pro de plusieurs dizaines d’euros.

Le Xiaomi Poco M7, c’est quoi ?

Un écran Amoled FHD+ à 120 Hz

Une puce Dimensity 7025-Ultra

Une batterie de 5 110 mAh couplée à la charge rapide 45 W

Du 02 avril au 07 avril, Xiaomi propose le Poco M7 Pro en promotion à 184 euros sur le site officiel au lieu de 243 euros pour la version 8 + 256 Go. Pour cela, il suffit de faire acompte de 1 euro pour économiser 60 euros lors de votre achat final, à faire dès le 7 avril prochain, à 10h. Quant à sa version 12 + 256 Go, elle passe de 263 euros à 204 euros.

L’offre est valable pour tous les coloris et la marque offre des Redmi Buds 6 Play (d’une valeur de 10,99 euros) dans la limite des stocks disponibles.

Un entrée de gamme réussi

Le Xiaomi Poco M7 Pro possède des dimensions assez larges (162,4 mm x 75,7 mm x 7,99 mm) mais offre une bonne préhension en main avec ses tranches plates et arrondis sur les angles. Il plaît tout de même pour sa grande dalle rafraîchie à 120 Hz. Une expérience de navigation totalement fluide, qui profite en plus d’Amoled et d’une définition Full HD+. La marque promet une luminosité maximum de 2 100 nits, quand le M6 Pro proposait 1 300 nits. Nous n’avons pas encore vérifié les dires de la marque, mais sur le papier, l’écran devrait être plus lumineux.

Au dos, on découvre deux caméras : un capteur principal de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Un module photo qui manque de polyvalence, mais dont la caméra principale devrait offrir des clichés corrects de jour.

Une fiche technique solide pour le prix

Pour faire tourner efficacement son Poco M7 Pro, la firme chinoise se tourne vers le processeur Dimensity 7025-Ultra, soit le même présent sur le Redmi Note 14 5G. Cette configuration assure de bonnes performances au quotidien, que ce soit pour effectuer des tâches basiques et en multitâche. En revanche, il a ses limites sur les applications plus gourmandes, comme pour les jeux vidéos, où il sera difficile de jouer dans les meilleures conditions graphiques. Pour la partie logicielle, on retrouve HyperOS basé sur Android 14. Dommage de ne retrouver que deux ans de mise à jour majeurs.

Niveau autonomie, il y a du changement : Xiaomi choisit une batterie de 5 110 mAh, contre 5 000 mAh sur le modèle précédent. Une capacité légèrement plus grande qui ne devrait pas réellement avoir d’impact. Le téléphone devrait tenir une journée, voir plus si votre usage est modéré. En revanche, si le M6 Pro était compatible avec la charge 67 W, le M7 Pro se contente d’une puissance de 45 W. Dommage, mais cela reste correct : il suffit de 30 minutes pour récupérer 60 % de la batterie.

Pour découvrir ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.