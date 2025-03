Le tout nouveau Xiaomi 15 Ultra est déjà 400 € moins cher, avec un cadeau en prime

Pas besoin d’attendre quelques mois pour voir arriver une remise sur le nouveau Xiaomi 15 Ultra. La marque propose dĂ©jĂ une ribambelle d’offres sur son nouveau fleuron et coĂ»te 400 euros de moins, avec un cadeau offert.

Xiaomi 15 Ultra // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Après avoir Ă©tĂ© annoncĂ© en grande pompe au MWC 2025, le Xiaomi 15 Ultra, le haut du panier des smartphones de la marque, dĂ©barque enfin en France. Ce modèle, prĂ©sentĂ© au cĂ´tĂ© du Xiaomi 15, met le paquet sur la photo tout en profitant de l’expertise de Leica. Sa fiche technique n’est pas non plus dĂ©laissĂ©e, avec un puissant processeur de chez Qualcomm. Si ce dernier vous fait de l’œil, la marque vous fait Ă©conomiser jusqu’Ă 400 euros avec un cadeau en prime.

Le Xiaomi 15 Ultra, c’est quoi ?

Un module photo Leica polyvalent

La puissance du Snapdragon 8 Elite

Une batterie de 5 410 mAh couplé à la charge de 90 W

De base Ă 1 503 euros, le Xiaomi 15 Ultra (16 Go + 512 Go) est en promotion Ă 1 403 euros, mais la marque ne s’arrĂŞte pas lĂ : si vous avez un produit Ă faire reprendre, vous avez 300 euros de bonus de reprise. Il peut donc vous revenir Ă 1 103 euros. Il y a mĂŞme le pack Photo Pro offert.

Un smartphone puissant…

Le Xiaomi 15 Ultra est un smartphone qui impressionne pour son module photo, mais pas seulement. Pour son modèle ultra premium, la firme chinoise y intègre sans surprise le Snapdragon 8 Elite, la puce haut de gamme dernier cri signĂ©e Qualcomm. Si notre test est en cours, le tĂ©lĂ©phone devrait assurer toutes les tâches sans broncher, reste Ă voir s’il chauffe lors de sessions de jeux 3D. Sachez aussi que l’on retrouve Android 15 avec l’interface HyperOS 2 qui multiplie les fonctions d’intelligence artificielle.

Pour vous adonner Ă toutes vos tâches, il faut une bonne autonomie, et avec une batterie de 5 410 mAh, le Xiaomi 15 Ultra se montre rassurant. Mieux encore, il peut compter sur la charge rapide filaire Ă 90 W. MĂŞme en sans fil, vous pouvez monter jusqu’à 80 W et 18 W en inversĂ©e.Â

… Qui se fait passer pour un appareil photo

Comme dit précédemment, le 15 Ultra ne passe pas inaperçu avec son énorme module photo rond à l’arrière. Il ressemble à un appareil photo, avec bande argenté et la surface noir avec un effet grip digne des boîtiers photo. Il s’accompagne d’ailleurs avec un Pack Photo Pro. Il s’agit d’un lot d’accessoires coque + poignée. Dans le détail, il propose donc avec Leica, un capteur principal d’un pouce et 50 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif de 50 Mpx, et un téléobjectif de 200 Mpx. Lors de notre prise en main, les premières photos que nous avons prises avec cet appareil sont très convaincantes.

Son module consĂ©quent ne l’empĂŞche pas d’ĂŞtre agrĂ©able Ă tenir grâce Ă des angles arrondis et des tranches plates. Pour finir sur la face avant : il dĂ©ploie un grand Ă©cran Amoled de 6,73 pouces avec une dĂ©finition WQHD+ de 3200 x 1440 pixels, un taux de rafraĂ®chissement qui varie de 1 Ă 120 Hz et la luminositĂ© maximale est promise Ă 3200 nits — De quoi en mettre plein les yeux.

