Windows va gommer la frontière entre votre smartphone et votre PC

Microsoft va s’inspirer de ce qui se fait du côté de chez Apple. Windows devrait en effet gagner une fonction permettant de passer de son smartphone à son PC sans rien perdre des tâches en cours.

Crédit : Frandroid

Si vous avez déjà utilisé la fonctionnalité Handoff sur Mac, vous savez peut-être à quel point elle peut être utile. Grâce à ce protocole de communication entre iPhone et Mac, il est possible de commencer une activité sur le téléphone pour la continuer sur son ordinateur. Windows veut faire exactement la même chose.

Comme l’a remarqué Windows Central, une démo de Microsoft (désormais supprimé) montre un système similaire à celui d’Apple, mais fonctionnant avec un mobile Android et un PC Windows.

Reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté

Surnommée « Cross-device resume » ou (« reprise inter-dispositif » en bon français), cette fonction de Windows prend la forme d’une petite bulle dans la barre de tâches qui affiche l’activité en cours sur le smartphone. D’un clic, il est possible d’ouvrir la même app sur Windows et de reprendre exactement là où l’on s’est arrêté sur smartphone.

Dans la démo montrée puis censurée par Microsoft, on voit par exemple que l’application Spotify sur Windows est synchronisée avec celle sur Android et permet de « reprendre là où vous en étiez » en un clic, de la page consultée à la seconde près dans le contenu streamé. Il semblerait que WhatsApp soit aussi compatible, probablement pour basculer son appel d’un appareil à l’autre.

La fonctionnalité « Cross Device Resume » de Windows 11 // Crédit : Microsoft

Cette fonctionnalité de Windows n’est pas exactement nouvelle en réalité. Android a déjà commencé à travailler sur la bascule d’appels, l’écosystème Samsung met déjà l’accent là-dessus et même Microsoft a déjà commencé à brouiller les liens entre PC et smartphone avec son application Lien avec Windows et sa synchronisation des contenus via OneDrive.

Windows au centre de tout

Cependant, la démo diffusée par Microsoft va un peu plus loin, puisqu’elle rend toute cette bascule quasiment invisible en simplifiant encore plus le partage d’info entre smartphone et PC. Pas sûr par contre que Spotify ait été le meilleur exemple, puisque l’appli de streaming a déjà implémenté une solution maison similaire avec Spotify Connect.

Néanmoins, l’intention de Microsoft est claire ici. L’entreprise veut faire de Windows le centre névralgique de votre vie numérique et, pour ça, il est indispensable de créer des ponts avec le reste des appareils que vous utilisez au quotidien. Reste à voir si l’intégration sera aussi efficace que chez Apple.

