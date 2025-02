Windows 11 copie une fonctionnalité incontournable de macOS

Microsoft officialise une nouvelle fonction bien pratique pour travailler sur des documents entre son smartphone et son PC.

Cela fait plusieurs mois que Microsoft teste une fonctionnalité bien pratique déjà présente sur macOS : la possibilité de continuer sur PC son travail initié sur smartphone. Elle a eu plusieurs appellations au fil des mois, de « Continuer depuis le téléphone » à « Hand Off ». Problème : Hand Off est aussi le nom de la fonctionnalité déjà présente sur macOS et iOS.

Dans la dernière mise à jour de Windows 11 destiné aux membres Insiders (canary channel), Microsoft a annoncé un déploiement plus élargi de la fonctionnalité qu’elle appelle désormais « Resume » (Reprendre).

Travailler entre son PC et son smartphone Android / iOS

Grâce à Resume, il sera possible de commencer à travailler sur un document au sein du service OneDrive sur votre smartphone, puis de continuer sur votre PC Windows 11. Une notification s’affichera et vous demandera de reprendre là où vous vous en êtes arrêté.

La notification qui s’affichera dans Windows 11 // Source : Microsoft

Vous pourrez ainsi jongler entre votre PC et votre smartphone sans aucune friction. La fonctionnalité est compatible avec Android et iOS, pour peu que vous ayez l’application OneDrive installée avec un compte Microsoft actif.

La fonctionnalité est compatible avec les documents Word, Excel, PowerPoint, OneNote ainsi que les PDFs présents sur votre espace OneDrive. Microsoft explique qu’il est nécessaire que votre PC soit verrouillé lorsque le fichier est accédé en premier sur votre smartphone, la notification s’affichera si vous le sortez de veille dans les 5 minutes qui suivent.

Gageons que Resume arrive bientôt dans une mise à jour de Windows 11 24H2.