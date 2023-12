Samsung Phone pour Windows : tout savoir de cette nouvelle application inspirée d’Apple

Disponible sur le Microsoft Store, l'application Samsung Phone (ou Samsung Téléphone) s'inspire de la continuité entre iOS et macOS lors d'appels téléphoniques pour améliorer l'expérience des utilisateurs de smartphones Samsung et des PC de la marque fonctionnant sous Windows.

Samsung a donné cette semaine le coup d’envoi de son application Samsung Phone sur le Microsoft Store — Samsung Téléphone en français. L’application offre une continuité des appels téléphoniques entre Windows 10 ou Windows 11, et un smartphone estampillé Samsung. Le concept fonctionne aussi avec les tablettes Samsung, et s’inspire beaucoup de ce que permet déjà le couple iOS / macOS lorsque le téléphone sonne ou qu’un appel est en cours.

Détail important, l’application Samsung Phone n’est par contre accessible que sur les PC portables lancés ces derniers mois par la marque coréenne. Ce qui explique pourquoi vous ne trouverez rien si vous lancez une recherche sur le Microsoft Store depuis un Surface Laptop, par exemple.

Ne plus rater d’appel si vous travaillez sur un PC portable Samsung

« Ne manquez plus jamais un appel important. Utilisez le numéro de téléphone et le forfait mobile de votre téléphone Galaxy pour passer et recevoir des appels sur votre PC », décrit Samsung sur la fiche de son application. On retient ici que pour que l’application fonctionne, il faudra utiliser le même numéro de téléphone sur le smartphone et sur le PC. Selon toute logique, la chose devrait être facile. La connexion au même compte Samsung de part et d’autre devrait en effet suffire à permettre la continuité des appels et des SMS.

Dans le détail, l’application Samsung Phone fera apparaître une fenêtre pop-up sur le PC appairé lorsqu’un appel entrant est détecté sur le smartphone. Des commandes pour décrocher ou décliner sont disponibles, en plus d’un bouton permettant d’envoyer un SMS à la personne qui essaye de vous joindre. Dans l’ensemble, et comme le souligne SamMobile, l’interface ressemble beaucoup à celle de OneUI pour une meilleure cohérence visuelle d’un environnement à l’autre.

Notons que depuis quelques années déjà, les utilisateurs d’appareils autres que Samsung peuvent profiter d’une expérience similaire au travers de l’application Mobile connecté – Lien avec Windows.

Mobile connecté - Lien avec Windows (Votre téléphone) Télécharger gratuitement

Cette dernière permet notamment de consulter les journaux d’appels et les SMS de n’importe quel smartphone Android sur un ordinateur Windows. Et si le smartphone en question y est connecté en Bluetooth, il est même possible de prendre des appels depuis le PC.