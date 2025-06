Les outils de modding de Stalker 2 pèsent 700 Go, mais pour une bonne raison

GSC Game World vient de lancer les outils de modding pour Stalker 2. Leur taille gigantesque de 700 Go est un record tous jeux confondus.

Stalker 2 en aura fait du chemin. Le jeu de GSC Game World sorti il y a plus de 6 mois semble proche d’atteindre sa forme finale alors qu’une mise à jour 1.5 apporte des tonnes de correctifs et implémente enfin des améliorations pour A-Life, son système de simulation de vie pour ses PNJ.

C’est aussi l’occasion pour le studio de proposer des outils de modding pour les joueurs, une promesse qui avait été faite à la sortie du jeu. Les jeux de la franchise ont toujours bénéficié de l’apport des mods, que ce soit pour en corriger les défauts ou en améliorer la qualité visuelle.

Le Stalker 2 Zone Kit comme il est appelé pèse un poids record de près de 700 Go. On n’a clairement jamais vu ça, mais le studio a une très bonne raison pour ça.

Des outils de modding très complets pour Stalker 2

Disponible sur l’Epic Games Store, le Stalker 2 Zone Kit se définit comme suit :

Modifiez le contenu existant ou créez de nouvelles expériences : animations, armes, mécanismes et même les merveilles de la Zone.

Les moddeurs pourront donc s’en donner à cœur joie, à condition de posséder pas moins de 700 Go d’espace libre sur leur disque dur ou SSD.

Pour comparaison, le jeu Stalker 2 à lui seul nécessite 160 Go d’espace, ajoutez à cela les outils de modding et vous pourrez remplir un SSD de 1 To.

Comme le rappelle PCGamer, il s’agit là d’une exception dans le paysage vidéoludique, les plus gros kit de modding oscillant entre 100 et 150 Go pour des jeux comme Baldur’s Gate 3 et Frostpunk 2.

La raison pour un tel poids ? La présence d’assets non compressés selon GSC, qui déclare à PCGamer : « La taille du kit de modding est due au fait que les assets du jeu ne sont pas compressés pour les créateurs de mods. Il s’agit d’un jeu important, et les ressources sont nombreuses, ce qui explique la taille considérable du téléchargement« .

On imagine que l’utilisation d’un moteur comme l’Unreal Engine 5 y est pour quelque chose. Mais il faut croire que l’échelle du jeu engendre forcément un SDK au poids considérable.

GSC rappelle cependant que le Zone Kit est « actuellement en phase un » et qu’il est possible que le studio « explore les opportunités d’en optimiser la taille (si possible) à l’avenir« .

Les outils de modding vont donc progressivement évoluer pour permettre une plus grande latitude aux développeurs. De quoi faire perdurer Stalker 2 pendant encore de nombreuses années auprès des joueurs.

