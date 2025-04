ChatGPT Search s’impose en Europe pour remplacer Google : l’UE sort son épée réglementaire

La recherche ChatGPT explose en Europe, mais les règles strictes de l’UE pourraient changer la tendance.

Depuis son lancement, ChatGPT Search, la fonction de recherche d’OpenAI, rencontre un grand succès en Europe.

Pour aller plus loin

On compare ChatGPT Search et Google : 7 exemples qui montrent que la bataille est serrée

Avec une moyenne de 41,3 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur les six mois précédant le 31 mars 2025, c’est une croissance impressionnante par rapport aux 11,2 millions enregistrés pour la période se terminant le 31 octobre 2024.

En clair, les Européens adorent cette nouvelle façon de chercher des infos en ligne, et les chiffres le prouvent. Mais attention, l’Union européenne n’est pas là pour applaudir sans rien dire. Avec sa loi sur les services numériques, ou DSA (Digital Services Act), elle impose des règles strictes qui pourraient bien compliquer la vie d’OpenAI.

Pour aller plus loin

Remplacer Google : comment utiliser ChatGPT, Mistral Le Chat, Perplexity ou Grok comme moteur de recherche sur Chrome, Safari ou Edge

Une croissance qui fait tourner les têtes

Revenons sur ces chiffres : passer de 11,2 à 41,3 millions d’utilisateurs en six mois, c’est ce qu’on appelle une montée en flèche. Pour vous donner une idée, c’est comme si toute la population de l’Espagne se mettait à utiliser ChatGPT Search en même temps. On compte 447 millions d’habitants en Union européenne, et environ 422 millions de personnes dans l’UE pourraient être considérées comme internautes, en tenant compte des variations démographiques.

Cette fonctionnalité permet de poser des questions de façon bien plus naturelle qu’une recherche sur Google. Pas besoin de fouiller des pages interminables de résultats comme sur un moteur de recherche classique. Vous posez une question, et voilà une réponse claire et directe.

Mais cette popularité fulgurante attire aussi l’attention des régulateurs. Le DSA oblige les plateformes en ligne à être transparentes sur leurs données, à protéger les utilisateurs et à respecter des normes strictes. Et quand on parle de “plateformes très grandes” – celles qui dépassent les 45 millions d’utilisateurs mensuels –, les exigences deviennent encore plus corsées. Avec sa trajectoire actuelle, ChatGPT Search pourrait bientôt rejoindre ce club exclusif, et là, ça risque de secouer.

La DSA : une épée au-dessus de la tête d’OpenAI

La DSA, qu’est-ce que c’est exactement ? En gros, c’est une loi européenne qui veut mettre de l’ordre. Elle définit un utilisateur actif mensuel comme quelqu’un qui a vu ou partagé du contenu sur une plateforme au moins une fois dans le mois. Si une plateforme comme ChatGPT Search dépasse les 45 millions d’utilisateurs, elle devient une “très grande plateforme” (VLOP, pour Very Large Online Platform, en jargon technique). Et là, c’est un autre niveau : audits externes, partage de données avec les chercheurs, possibilité pour les utilisateurs de désactiver les recommandations personnalisées… Bref, un gros cahier des charges.

Si OpenAI ne respecte pas ces règles, les conséquences peuvent faire mal. On parle d’amendes allant jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise. Pour une entreprise comme OpenAI, qui brasse des milliards, ça peut représenter des centaines de millions d’euros. Pire encore, en cas de non-conformité persistante, l’UE pourrait suspendre temporairement les opérations de ChatGPT Search en Europe.

En plus, des études pointent du doigt des problèmes de fiabilité. Par exemple, 67 % des résultats d’articles trouvés via ChatGPT Search seraient mal identifiés. Et quand il s’agit d’actualités, l’outil a parfois du mal à trier le vrai du faux, même avec des partenariats avec des éditeurs.

ChatGPT Search face à Google : le match continue

Malgré ces défis, ChatGPT Search grignote des parts de marché. Une enquête de septembre 2024 montre que 8 % des gens préféreraient utiliser ChatGPT plutôt que Google comme moteur de recherche principal.

Pour le moment, Google reste le roi incontesté, avec 373 fois plus de recherches traitées. Mais 8 %, c’est déjà un signal que les choses bougent. Les utilisateurs aiment l’approche conversationnelle de ChatGPT, qui donne l’impression de discuter avec un expert plutôt que de naviguer dans une jungle de liens.

ChatGPT Télécharger gratuitement

Sachez que l’on peut remplacer Google par ChatGPT Search ou un autre outil sur les navigateurs web.

Pour aller plus loin

Remplacer Google : comment utiliser ChatGPT, Mistral Le Chat, Perplexity ou Grok comme moteur de recherche sur Chrome, Safari ou Edge