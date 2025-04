On sait combien de personnes ont quitté X depuis le salut d’Elon Musk

Le salut nazi et les prises de position d’Elon Musk continuent d’avoir un impact sur ses entreprises. La dernière à en pâtir est X qui enregistre une baisse importante de ses utilisateurs en Europe.

Elon Musk // Source : Alain Jocard/AFP via Getty Images

En janvier dernier, Elon Musk enflammait le monde en reproduisant sur scène un salut nazi, marquant avec fermeté son ancrage dans un monde rempli de haine et de désinformation. Un geste qui n’est pas resté sans conséquences, puisqu’il a été à l’origine d’une vaste campagne de boycott de ses diverses entreprises : Tesla, Starlink et maintenant X (anciennement Twitter).

Si depuis son rachat par Musk en 2022, le réseau souffrait déjà d’une baisse de sa valeur financière, il peut aujourd’hui compter sur une baisse de son nombre d’utilisateurs en Europe. En effet, Mashable révèle que le réseau a vu partir 11 millions d’utilisateurs depuis le geste de Musk.

Un réseau social en déclin

Ce n’est pas la première fois que le réseau enregistre une baisse de son nombre d’utilisateurs. Lors de son rachat par Musk, X (Twitter) subissait des vagues de départ en réponse aux changements de direction apportés sur le réseau. Si ces départs n’avaient pas pu être quantifiés de manière précise, les choses sont différentes cette fois-ci. Grâce à la législation européenne et la transparence qu’elle exige auprès des plateformes, il est désormais possible de les quantifier et d’avoir une mesure plus précise du temps.

C’est ainsi qu’on apprend qu’entre octobre 2024 et mars 2025, X est passé dans l’UE de plus de 100 millions d’utilisateurs actifs à 94,8 millions, rapporte Mashable. Sur les 11 millions d’utilisateurs ayant quitté le navire, on apprend que 2,7 millions d’entre eux proviennent de France, suivi par la Pologne avec 2 millions d’utilisateurs, puis l’Allemagne avec 1,5 million d’usagers. Les autres provenant d’Espagne, du Luxembourg et de la Lituanie.

L’IA au secours de X

Si cette baisse est importante à l’échelle européenne, elle pourrait toutefois être compensée par la nouvelle stratégie d’Elon Musk pour X. En absorbant le réseau social au sein de son entreprise xAI, spécialisée dans l’intelligence artificielle, le patron pourrait revaloriser son entreprise à 33 milliards de dollars, de quoi « compenser » les 44 milliards de dollars ayant été nécessaires à son achat. Une stratégie financière intéressante, mais qui ne lui assure pour autant pas une adhésion des usagers.