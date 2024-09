On a pris en main la console portable d’Acer

Elle ne révolutionne pas le genre, mais elle est là : la Nitro Blaze 7. Lors de l’IFA 2024, on l’a prise en main.

Acer fait son entrée sur le marché des consoles PC portables avec la Nitro Blaze 7, présentée à l’IFA. Bien que tardive, cette arrivée dans un secteur déjà bien établi suscite la curiosité.

Pour aller plus loin

Acer entre dans l’arène des PC-consoles portables avec la Nitro Blaze 7

Un cœur puissant, mais familier

La Nitro Blaze 7 est propulsée par un processeur AMD Ryzen 7 8840HS. Contrairement à l’Asus ROG Ally X et au Lenovo Legion Go qui ont opté pour le Ryzen Z1 Extreme, Acer fait le choix d’une puce plus conventionnelle.

Cependant, les différences sont minimes. Avec ses 8 cœurs Zen 4, sa fréquence boost maximale de 5,1 GHz et ses 12 unités de calcul RDNA 3, les performances devraient être très proches de celles de la concurrence. Ce choix technique assure à la Nitro Blaze 7 une puissance respectable, sans pour autant révolutionner le marché.

Game Space : l’interface qui veut faire la différence

Acer tente de se démarquer avec son interface utilisateur propriétaire, Game Space. Présentée comme un lanceur universel, elle promet d’interagir avec la plupart des plateformes de jeu.

En plus de centraliser l’accès aux jeux, Game Space permet de modifier les réglages de performances et d’affichage. C’est une initiative intéressante qui pourrait simplifier l’expérience utilisateur, mais son efficacité reste à prouver face aux solutions déjà bien établies de la concurrence.

Ergonomie : des choix classiques et quelques originalités

La disposition des commandes de la Nitro Blaze 7 s’inspire clairement du design Xbox, avec des joysticks asymétriques.

Acer a cependant fait quelques choix plus originaux, comme le placement de boutons d’options près de l’écran et de certains boutons sous le D-Pad et les joysticks inférieurs.

Si ces choix visent probablement à optimiser l’utilisation de l’espace, ils pourraient impacter le confort d’utilisation sur de longues sessions de jeu. L’ergonomie globale semble correcte, les finitions aussi, elle adopte une taille compacte en comparaison au Steam Deck.

En termes de connectique et de stockage, Acer ne révolutionne pas le genre mais propose une solution dans l’air du temps. La Nitro Blaze 7 est équipée d’un lecteur de carte microSD pour étendre les 2 To de stockage interne, ainsi que de deux ports USB 4 pour la charge et les périphériques. Une prise en bas, une en haut, c’est pratique pour brancher la console sur un dock ou la garder en main.

Cette configuration devrait répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs, elle offre à la fois une capacité de stockage confortable et des options de connexion polyvalentes.

Si Acer n’a pas communiqué de chiffres précis, la batterie de la Nitro Blaze 7 semble être son talon d’Achille. Elle ferait « pâle figure » face à l’unité de 80 Wh de l’Asus ROG Ally X.

Dans un secteur où l’autonomie est essentielle pour le gaming nomade, cette faiblesse potentielle pourrait être un sérieux handicap pour Acer.

Le prix : le grand inconnu

Acer maintient le suspense en n’annonçant ni prix ni date de sortie pour la Nitro Blaze 7. Ce silence est préoccupant dans un marché où le rapport qualité-prix est souvent le facteur décisif. Un positionnement tarifaire trop élevé pourrait sérieusement compromettre les chances de succès de la console, malgré ses qualités techniques et ergonomiques.

Enfin, je tiens à remercier Omar d’avoir fait le modèle-main pour cette prise en mains. Sans lui, impossible de faire des photos en situation.