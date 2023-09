Steam Deck : l’incontournable console portable de Valve est en promotion dans toutes ses versions

Il y a un peu plus d'un an, Valve sortait une console portable d'un nouveau genre qui portait le jeu vidéo vers de nouveaux horizons. Emporter avec soi dans une console portable tous ses jeux PC, le concept de la Valve Steam Deck en a séduit plus d'un, cela s'est d'ailleurs traduit par un succès commercial malgré certains aspects perfectibles de la console. Steam souffle cette semaine ses 20 bougies, et à cette occasion, la Valve Steam Deck profite d'une réduction pouvant s'élever jusqu'à 20 % !

12 septembre 2003, le studio américain Valve lançait sa plateforme de distribution de jeux vidéo avec pour premier objectif de faciliter l’accès et la diffusion à ces contenus. Aujourd’hui, Steam compte une bibliothèque de dizaines de milliers de titres et des dizaines de millions d’utilisateurs, et certains d’entre eux ont jeté leur dévolu sur ceci. La Valve Steam Deck, une console portable permettant de jouer à ses jeux Steam partout, et à l’occasion de l’anniversaire de la plateforme, cette console profite d’une réduction allant jusqu’à 20 %.

La Valve Steam Deck en quelques points

Maousse, mais avec une ergonomie bien pensée

Des performances impressionnantes pour une console portable

Une large bibliothèque de jeux

À l’occasion du 20e anniversaire de Steam, les trois versions de la Valve Steam Deck sont maintenant disponibles en promotion en boutique officielle. La version de 64 Go profite d’une réduction de 10 %, celle de 256 Go de 15 %, et celle de 512 Go de 20 %.

Une console portable XXL

De ses performances à ses dimensions, la Steam Deck a tout pour impressionner. Cette console se présente sous la forme d’un châssis large de 30 cm avec des contrôles à ne plus savoir qu’en faire, malgré cela, la console est relativement légère et simple à prendre en main avec les boutons, joysticks et pavés tactiles facilement accessibles. L’écran peut constituer une déception puisqu’il s’agit d’une dalle LCD en définition 1280 x 800 pixels et rafraîchie à 60 Hz. Vu le prix de la console, on est en droit de s’attendre à au moins de l’OLED.

Toujours au niveau de l’ergonomie, on est un peu déçu concernant celle du logiciel. La Steam Deck tourne sous SteamOS, conçu spécialement pour mêler une interface de console portable et celle de Steam. Si ça paraît bon au premier abord, dans le sens simple et intuitif à utiliser, il en ressort que l’interface est mal optimisée pour une console portable à cause de problèmes d’affichage. C’était du moins le cas lors de la rédaction de notre test, le 25 mai 2022, des mises à jour ont peut-être été apportées depuis.

Un APU capable de faire tourner les derniers jeux AAA

Le plus gros atout de la Valve Steam Deck réside dans la puissance qu’elle est capable de déployer. L’APU se base sur la même architecture que les CPU et GPU de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X et est accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5, ce qui lui permet de faire tourner sans problème les derniers jeux AAA. C’est étonnant, d’autant plus pour une machine de cette taille, une véritable prouesse. Pour le stockage, on peut compter soit sur un stockage eMMC, soit sur un SSD NVMe.

Le revers de la médaille est qu’autant de puissance génère beaucoup de chaleur, la ventilation se montre donc particulièrement bruyante. Steam a toutefois annoncé une mise à jour pour rendre le ventilateur plus silencieux, ce que nous n’avons, pour l’heure, toujours pas testé. Enfin, l’autonomie est dans la bonne moyenne et à l’instar de la Nintendo Switch, elle dépend des ressources demandées par le jeu. Ainsi, d’après Valve, la batterie de 40 Wh peut tenir entre 2 et 8 heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Valve Steam Deck.

Afin de comparer la Valve Steam Deck avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles portables du moment.

