Vous avez l’habitude de voyager avec Google Maps et même… Citymapper ? Changez vos habitudes et testez l’application Transit, vous allez certainement changer vos habitudes de transport.

Pour circuler avec son smartphone, on a l’embarras du choix. Bien souvent, Citymapper est cité comme la référence dans le domaine avec des fonctions très pratiques dans de nombreuses villes autour du monde.

En tant que parisien, j’ai malheureusement appris à mépriser le bus… il est souvent en retard, de temps en temps les lignes peuvent être stoppées sans aucune indication, et les bus se retrouvent pris dans les embouteillages. Pourtant, le réseau de bus permet de se déplacer partout, rapidement et sans avoir à descendre sous terre.

On m’a alors fait découvrir l’application Transit. Cette application permet, comme Citymapper, de se déplacer en ville (métro, bus, Uber, vélo, scooter…) et dans de nombreuses localités en France : Bordeaux, Grenoble, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Rennes, Sète, Strasbourg, Toulouse… et dans le monde (US, Canada, UK, Italie, Allemagne, Australie, Mexique…).

Son interface graphique est très particulière mais dès que l’on s’y fait, elle devient très pratique. Comment ça fonctionne ? Vous êtes automatiquement localisé et on vous propose tous les modes de déplacement à portée. Les arrêts de bus, par exemple, sont localisés et on peut connaître précisément l’heure d’arrivée du prochain bus et même… sa position géographique.

Je me suis rendu compte que, bien souvent, le bus était le meilleur moyen de transport pour me déplacer à mes rendez-vous. Plus rapide et simple que le métro. Vous pouvez être notifié dès qu’un bus approche, et vous recevez une notification pour descendre du bus. Evidemment, l’application fonctionne également avec les autres modes de transport, on peut directement voir le nombre de vélos disponibles sur une borne, par exemple. Bref, testez-là !