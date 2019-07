Que vous soyez un habitué du métro, un voyageur qui prend souvent l’avion ou que vous vous rendiez dans un endroit dénué de toute connexion internet, la question des jeux jouables hors ligne (offline) s’est forcément posée au moins une fois. Voici une petite sélection des meilleurs d’entre eux, dans des genres différents, gratuits ou payants.

Dossier mis à jour en juillet 2019

Les meilleurs jeux hors ligne payants sur Android

Final Fantasy XV Pocket Edition

Final Fantasy XV a sa version dédiée aux mobiles : la Pocket Edition. Celle-ci reprend la trame complète du jeu avec de nouveaux graphismes et un gameplay adapté. Le chapitre 1 est gratuit, mais Square Enix a eu la bonne idée de rendre payant les chapitres suivants de 1 à 4 euros par chapitre, ou 20 euros pour la totalité du jeu. Expérience payante oblige, le jeu ne comporte aucune mécanique de pay to win ou de publicité, c’est toujours une bonne nouvelle sur mobile.

FINAL FANTASY XV POCKET EDITION Télécharger gratuitement Final Fantasy XV Pocket edition est la version mobile du titre sorti sur console et PC. Mais ce n'est pas pour autant une version au rabais. Le jeu... 3 raisons de télécharger cette application Final Fantasy XV dans votre poche

Une bande son mémorable

Des combats de boss et une aventure épiques

You Must Build a Boat

You Must Build a Boat ou YMBA, aussi appelé « Tu Dois Construire Un Bateau » depuis que l’application a été (piteusement) traduite, est un excellent match-3 sur Android. On se retrouve à incarner un aventurier dont le but est de construire un bateau et de recruter un équipage, sur plusieurs niveaux en assemblant des combinaisons d’épées, de bâtons magiques ou de caisses qui vont lui permettre de battre des ennemis. Principe génial, OST fantastique et durée de vie généreuse qui valent largement de se séparer de quelques deniers.

Tu Dois Construire Un Bateau Télécharger pour 2,69 € Tu Dois Construire Un Bateau, plus qu'un simple titre, c'est bien la quête qu'il vous faudra mener à bien dans ce jeu étrange mais totalement... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu rétro avec un concept original entre puzzle et aventure

Partez d'une barque puis construisez un magnifique bateau

Explorez les mers et battez des monstres

Limbo

Un environnement lugubre, un petit garçon forcé de fuir le danger constamment, des mécanismes à activer et une direction artistique époustouflante… Limbo est un jeu génial qu’il ne faut pas manquer si vous cherchez un titre mêlant action, adresse et casse-tête. On saluera tout particulièrement la maniabilité bien soignée malgré les limites des écrans tactiles sur ce genre de gameplay. La fin du jeu, quant à elle, suscite de nombreuses interrogations tant elle est mystérieuse. Rien que pour cela, il vaut le détour.

Limbo Télécharger pour 5,26 € Pénétrez dans le monde obscur de Limbo et aidez un jeune garçon à retrouver sa sœur. Primé de nombreuses fois par la presse Limbo est un... 3 raisons de télécharger cette application Un univers sombre et angoissant

Des ennemis et énigmes coriaces

Unen aventure primée à plusieurs reprises

Lara Croft Go et Hitman Go

Lara Croft n’est pas seulement une héroïne surarmée capable de survivre seule avec une machette et une boîte d’allumettes sur une île déserte remplie de pirates. C’est avant tout une exploratrice qui utilise sa cervelle pour résoudre des énigmes à base de leviers tout en évitant la faune hostile. Et c’est bien ce que propose Lara Croft Go, qui parvient parfaitement à retranscrire l’esprit de la série tout en insérant des phases de puzzle bienvenues. Un must have sur Android.

Lara Croft GO Télécharger pour 1,09 € Entre jeu d’aventure et casse-tête, Lara Croft Go apporte une approche neuve et fraîche aux aventures de la célèbre exploratrice. Le jeu... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu unique entre action et puzzle

Des graphismes minimalistes et riches

Des reliques et tenues à collectionner

Et tant que vous y êtes, n’hésitez pas à jeter un œil à Hitman Go. Les mécanismes de jeu ne sont pas du tout les mêmes, mais l’univers de cette franchise vous plaira peut-être plus.

Hitman GO Télécharger pour 1,09 € Retrouvez l’agent 47, célèbre assassin de la série Hitman dans un puzzle game original et dynamique. Le jeu se joue au tour par tour sur... 3 raisons de télécharger cette application Un puzzle game dynamique et original

Terminez les niveau par la force ou la discrétion

Une esthétique

Card Thief

Un maître voleur qui se respecte doit faire preuve de la plus grande discrétion et d’une bonne dose d’ingéniosité. Le personnage que vous incarnez dans Card Thief ne doit surtout pas se faire attraper s’il veut réussir à voler le butin des châteaux qu’il visite. Ce titre est un jeu de cartes où il faut exploiter au mieux les déplacements que l’on peut faire, les bonus à notre portée et les zones obscures qui permettent d’avancer sans être vu. Chaque coup doit être mûrement réfléchi si vous voulez être sûr de duper les gardes, les chiens et les chouettes qui surveillent les lieux. S’il est disponible gratuitement, il vous faudra payer pour dépasser le premier niveau.

Card Thief Télécharger gratuitement Card Thief est un jeu de cartes où vous interprétez un voleur dont le vil dessein est de subtiliser les coffrets pleins de bijoux reposant dans... 3 raisons de télécharger cette application Un gameplay addictif

Des dessins soignés

Un jeu qui se renouvelle bien

La série Monument Valley

Toujours dans les jeux sans combat, Monument Valley est sans conteste l’un des meilleurs jeux de réflexion qui existe sur mobile. Le but du jeu est de déplacer la petite Ida d’un point à l’autre de niveaux inspirés des œuvres de Maurits Cornelis Escher. Des tableaux aux formes géométriques impossibles et changeantes suivant la perspective. Un jeu intelligent, relaxant et d’une très grande beauté. Le jeu a connu une suite, Monument Valley 2, tout aussi réussie.

Monument Valley Télécharger pour 2,99 € Un des jeux les plus poétiques et esthétiques disponibles sur mobile, Monument valley a été primé de nombreuses fois suite à sa sortie en... 3 raisons de télécharger cette application Une esthétique et une bande-son oniriques

Des dizaines de monuments à parcourir et résoudre

Une jouabilité simple et intuitive

Monument Valley 2 Télécharger pour 5,49 € Après le succès du premier épisode, plusieurs fois primé, Monument Valley revient toujours aussi poétique et envoûtant. Découvrez une... 3 raisons de télécharger cette application Un style toujours onirique et artistique

Des énigmes encore plus subtiles et soignées

Une bande son toujours aussi envoutante

La série The Room

Vous êtes coincés dans un train pendant deux heures sans savoir quoi faire ? Alors, lancez The Room, que ce soit le premier, le second ou le dernier épisode, peu importe, il est possible de les faire séparément sans avoir fait les autres. Le principe est systématiquement le même : coincé dans différentes pièces d’un manoir sombre, le joueur doit trouver un moyen d’en sortir en observant les différents objets qui s’y trouvent. Les énigmes sont toujours d’une logique incroyable, les graphismes sont sublimes et le tout est entouré d’un scénario intrigant. Un classique sur mobile.

The Room Two Télécharger pour 2,29 € Après le succès du premier épisode The Room reviens avec toujours autant d’énigmes complexes et de décors somptueux. The Room Two vous... 3 raisons de télécharger cette application Entrez dans une aventure mystérieuse et replie d'énigmes

Venez à bout de mécanismes complexes

Admirez des décors en 3D finement réalisés

The Room Three Télécharger pour 4,49 € Suite au succès des deux premiers épisodes, The Room revient dans un troisième opus, avec plus d’énigmes et plus de lieux à... 3 raisons de télécharger cette application Découvrez une vaste ile sur laquelle se trouve un manoir ancien

Manipulez des objets et trouvez un moyen de vous échapper

Faites des choix qui auront un impact sur votre histoire

The Room: Old Sins Télécharger pour 5,49 € Quatrième épisode de la saga de jeux d’exploration et d’énigmes, The Room : Old Sins est un jeu excellent, encore plus beau et riche que... 3 raisons de télécharger cette application Découvrez un nouvel épisode d'une des meilleurs saga de jeu d'énigmes mobile

Enquêtez sur une disparition et explorez un manoir

Résolvez des énigmes et manipulez d es objets

Minecraft

A-t-on encore besoin de présenter Minecraft ? Ce jeu a su conquérir des millions de joueurs avec son univers où on l’on est amené à construire des maisons simples au début avant de s’attaquer à la création de palaces somptueux lorsque l’on a amassé suffisamment de ressources. Le jeu se distingue notamment par son graphisme cubique assez unique en son genre. Il existe un mode multijoueurs, mais vous n’aurez pas besoin de la moindre connexion Internet pour vous amuser en solitaire.

Minecraft Télécharger pour 6,99 € Second jeu le plus vendu du monde, après l'indétrônable Tetris, Minecraft a impacté tout l’univers du jeu vidéo. Célèbre pour ses... 3 raisons de télécharger cette application Explorez des mondes infinis et générés aléatoirement

Construisez tout ce dont vous n’avez jamais rêvé

Jouez en ligne avec des joueurs PC, Xbox, Switch…

La série Lifeline

Après un premier épisode acclamé par la critique et le grand public, Lifeline dispose maintenant de 8 opus. Le premier est évidemment un incontournable tandis que les autres sont plus dispensables. Dans tous les cas, le principe est le même : vous devez aider un héros ou une héroïne à aller au bout d’une aventure.

Le joueur incarne ici un mystérieux destinataire qui doit faire des choix pour le héros… Et attendre de longues minutes ou heures pour savoir si ces choix ne l’ont pas mené vers la mort. Un jeu textuel réservé à ceux qui aiment beaucoup lire.

Lifeline Télécharger pour 2,29 € L’astronaute Taylor vient de s’écraser violemment sur une exoplanète et le hasard veut que vous soyez le seul humain en contact avec lui, sa... 3 raisons de télécharger cette application Aidez un astronaute à survivre seul sur une exoplanète

Recevez des messages au cours de la journée et répondez-y

Immergez vous dans une aventure aux multiples fins

Her Story

Un meurtre, une femme interrogée sept fois par la police et un moteur de recherche permettant d’afficher cinq vidéos où le mot recherché est prononcé. Difficile d’en dire plus au sujet de Her Story sans révéler certains morceaux de la très bonne intrigue imaginée par Sam Barlow.

Her Story Télécharger pour 5,49 € Dans Her Story, vous interprétez un détective chargé de résoudre une affaire de meurtre. Or, pour seules preuves, vous avez accès à une... 3 raisons de télécharger cette application Un format unique

Une expérience très immersive

Une enquête palpitante

La série Reigns

« Le roi est mort, vive la reine ! ». Reigns : Her Majesty est la suite de Reigns, un jeu de cartes narratif qui vous met dans la peau d’un monarque. Chaque année, un dilemme s’impose à vous et votre décision sera la raison de la vie et la prospérité de votre royaume, ou pourquoi pas… votre mort. Vous reviendrez rapidement glisser votre doigt à droite ou à gauche pour voir combien d’années vous pourrez tenir au pouvoir. Les deux titres de la série sont des réussites que l’on recommande autant l’un que l’autre.

Reigns Télécharger pour 3,09 € Dans Reigns le sort de votre royaume dépend d’un jeu de cartes, glissez les vers la gauche ou la droite et prenez des décisions pour essayer de... 3 raisons de télécharger cette application Dirigez votre royaume du bout du doigt

Découvrez des dizaines de personnages

Une intrigue différente à chaque partie

Reigns: Her Majesty Télécharger pour 3,09 € Dans la suite de Reigns incarnez cette fois si une souveraine de la renaissance et affrontez de nouveaux défis toujours en balayant les cartes de... 3 raisons de télécharger cette application Prenez des décisions du bout du doigt

Faites perdurer votre dynastie

Débloquez intrigues et personnages

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars : KOTOR est considéré pour beaucoup comme un jeu légendaire. Sorti en 2003 sur ordinateur (Windows / Mac) et sur Xbox 1 (pas la Xbox One, la première Xbox), c’est un RPG basé sur l’univers de Star Wars avec une histoire se déroulant 4000 ans avant les événements des films. Il reste un indispensable pour les fans de Star Wars qui peuvent découvrir une histoire passionnante de l’univers étendu de la franchise.

Star Wars: KOTOR Télécharger pour 9,99 € Il est assez difficile de trouver des jeux sortant du casual gaming sur mobile, très peu de titres sont développés spécifiquement pour Android... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu d'anthologie incontournable

Explorez la galaxie Star Wars

Un RPG au scénario réussi

Thimbleweed Park

Avez-vous connu l’âge d’or des jeux d’aventure en Point&Click au début des années 1990 ? Ron Gilbert, scénariste de Day of the Tentacle ou The Secret of Monkey Island, a souhaité y revenir en créant Thimbleweed Park. Ce jeu reprend tout ce qui faisait la qualité des jeux de l’époque : contrôle de plusieurs personnages, dialogues loufoques, énigmes et un style graphique reconnaissable entre mille, le tout avec un humour bien présent et des références à la culture populaire à gogo.

Thimbleweed Park Télécharger pour 9,99 € Bienvenue à Thimbleweed Park une ville glauque comptant 80 habitants. C’est ici que vous devrez mener l’enquête le temps d’une nuit et... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu d'enquête noir qui vous plonge dans les années 80

Cinq intrigues à parcourir pour tout comprendre des sexcrets du jeu

Des graphismes pixelisés et rétro

Les meilleurs jeux hors ligne gratuits sur Android

Match Land

Match Land est un jeu de puzzle en match 3, une formule très connue sur mobile où il faut réunir au moins trois pièces de la même couleur sur un damier, mais y ajoute plusieurs règles pour rendre les choses un peu plus stratégiques et complexes. C’est un jeu gratuit, avec achats in-app, qui est très généreux avec le joueur et lui propose beaucoup d’activités. Son gameplay aux petits oignons et son style pixel adorable en ont fait l’un de nos coups de cœur.

Match Land Télécharger gratuitement Match Land est un RPG fantasy un peu étrange dans lequel vous devrez partir en quête d’ingrédients afin d’alimenter les nombreuses boutiques... 3 raisons de télécharger cette application Entrez dans un univers fantasy mignon et décalé

Des combats au tour par tour mélant style RPG et puzzle game

Des dizaines de héros à débloquer

Red

Red. On ne parle pas ici de l’opérateur propulsé par SFR, mais d’un puzzle minimaliste où le but de chacun des 50 niveaux qui le composent est de faire en sorte que tout l’écran devienne rouge. Détail intéressant : chaque stage a sa propre logique. Si les premières étapes sont extrêmement simples, les mécanismes deviennent franchement complexes à appréhender au fur et à mesure que l’on évolue. Quand vous bloquez, vous pouvez consulter une astuce après avoir regardé une publicité (sauf si vous achetez la version Premium).

red Télécharger gratuitement Après le succès du puzzle game Yellow, le développeur présente une suite simplement intitulée Red. Comme dans l’épisode précédent... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu toujours aussi original et esthétique

Un gameplay varié et complexe

50 nouveaux niveaux inédits

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey est le successeur d’Alto’s Adventure. On y incarne un surfeur des sables qui se laisse glisser dans de superbes dunes sableuses. Vous avez des objectifs de points et de figures à remplir pour débloquer des personnages aux aptitudes diverses. Le jeu profite de graphismes aux couleurs superbes et d’une musique douce très reposante. Un jeu sans prétention qui fait parfaitement son office dans les longs trajets en métro. Le titre est gratuit, mais il faut débourser une poignée d’euros pour se débarrasser des publicités.

Alto's Odyssey Télécharger gratuitement Après un premier épisode se déroulant dans les montagnes alpines, Alto revient cette fois-ci pour surfer sur les dunes et traverser un... 3 raisons de télécharger cette application Un désert infini et somptueux à découvrir

Un gameplay simple pour surfer sur les dunes

Réalisez des combos et débloquez des personnages

Once Upon a Tower

Une princesse enfermée dans un donjon, un prince déjà vaincu par le dragon. Pas de problème, il suffit à l’héroïne de Once Upon a Tower d’utiliser son marteau pour descendre la tour pour s’en échapper assez rapidement en évitant les pièges et les ennemis. Ce jeu de plateforme est l’un des meilleurs disponibles sur Android.

Once Upon a Tower Télécharger gratuitement Alors que la plupart des princesses attendent patiemment d’être sauvées de leur haute tour par un prix chevalier, celle de Once Upon a Tower,... 3 raisons de télécharger cette application Jouez une princesse abandonnée qui n'a pas peur de se débrouiller seule

Creuser vers le bas de votre tour et évitez ennemis et obstacles

Un jeu complètement gratuit

Kingdom Rush

La série Kingdom Rush est sans conteste la reine des Tower Defense sur mobile. Longtemps payant, le premier épisode de la série est devenu gratuit. Et si vous ne l’avez jamais fait, voici ce qui vous attend : un gameplay parfaitement équilibré, une difficulté progressive et des graphismes sublimes qui accompagnent une dizaine d’heures de jeu en campagne solo. Un classique. Notez l’existence de Kingdom Rush Frontiers et Origins qui sont les deux épisodes suivants de la série. Mais ils sont payants (0,59 et 3,19 euros).

Kingdom Rush Télécharger gratuitement Kingdom Rush est l'un des meilleurs Tower Defense sur Android. Le jeu est devenu gratuit au bout de quelque temps et il vaut clairement le coup... 3 raisons de télécharger cette application L'un des meilleurs Tower Defense sur Android

Des graphismes très mignons

Une difficulté qui monte qui monte...

Eternium

Le style hack’n’slash est sans doute l’un des plus satisfaisants du secteur vidéoludique. Massacrer plusieurs dizaines d’ennemis à tour de bras ou à grand renfort d’incantations a quelque chose de paradoxalement apaisant. Eternium n’échappe pas à la règle et propose de vivre une aventure de fantasy où vous devrez explorer des donjons, des forêts et des villages tout en améliorant votre personnage. Le jeu possède des graphismes plutôt soignés et se joue gratuitement, mais avec des achats in-app vous inciteront évidemment à dépenser de l’argent pour débloquer des bonus.

Eternium Télécharger gratuitement Eternium est un jeu régulièrement mis à jour qui mêle du hack'n'slash et du RPG. Vous êtes invité à vivre une aventure dans un monde... 3 raisons de télécharger cette application Vivez une aventure épique

Des graphismes soignés

Possible de jouer sans connexion

Duet

Pas question de stratégie, de réflexion ou d’énigmes dans Duet, adresse et d’habileté sont les maîtres mots. Dans Duet, il faut diriger deux boules rouge et bleue au bout de chaque niveau sans toucher un obstacle. Plus facile à dire qu’à faire tant certains niveaux sont compliqués. À réserver aux gens patients, mais si vous arrivez à dépasser cette barrière, vous deviendrez vite accro !

Duet Télécharger gratuitement Duet est un jeu d'adresse jouant sur le principe d'interdépendance pour vous proposer un challenge inédit et relevé. Dans chaque niveau vous... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu de précision ou vous devez protéger deux balles

Des niveaux complexes étant à rude épreuve vos talents

Un univers minimaliste à la bande son apaisante

Microsoft Solitaire Collection

Encore un jeu qualifié de légendaire. Rentré au « Hall of Fame » du jeu vidéo en mai 2019, le Solitaire de Microsoft a sa version mobile avec Microsoft Solitaire Collection. Le jeu offre la version classique de l’époque 90-2000 et quatre autres modes comme le Spider, FreeCell, TriPeaks et Pyramid. Le jeu offre aussi un système de défis du jour et des récompenses. Un bonheur de retrouver les animations de l’époque sur ce jeu clairement légendaire.

Microsoft Solitaire Collection Télécharger gratuitement Le célèbre jeu de solitaire de Microsoft, avec lequel des millions de gens ont passé des heures sur leurs PC, et qui résumait l’expérience... 3 raisons de télécharger cette application Le jeu de solitaire culte issu de Windows disponible sur mobile

5 jeux différents en une seule application

Des défis à relever chaque jour

Hungry Cat Picross

Picross était une référence sur DS ou une 3DS. Jeu de logique par excellence, les Picross demandent de cocher des cases dans une grille en suivant les indices chiffres situés à l’extérieur de ladite grille. Les règles sont très simples à assimiler, mais une grosse dose de rigueur et de réflexion est demandée. Le genre d’application idéale pour un long trajet en transport. Ici, dans Hungry Cat Picross les cases sont colorées, ajoutant une nouvelle dimension aux simples numéros.

Hungry Cat Picross Purrfect Edition Télécharger gratuitement Hungry Cat Picross est, sans surprises, un jeu de picross ou vous serez accompagné par d’adorables chatons. Le principe du picross est simple,... 3 raisons de télécharger cette application Réalisez de superbes coloriages dans ce jeu de réflexion

Plus de 1000 grilles à compléter

Personnaliser le chaton qui vous accompagne lors de vos parties

Asphalt 8 : Airborne

Asphalt est la référence des jeux de course sur smartphone. Gameloft propose son 8e opus avec un mode hors ligne assez complet qui permet de rouler sur des circuits variés avec vos véhicules ! Attention, le successeur Asphalt 9 existe aussi, mais celui-ci n’est disponible qu’en version en ligne. Le jeu possède des graphismes de haute qualité et possède un système d’achats in-app.

Asphalt 8: Airborne Télécharger gratuitement Roulez à haute vitesse sur les plus grands circuits de la planète et affrontez les joueurs du monde entier dans Asphalt 8. Choisissez entre... 3 raisons de télécharger cette application Des courses dynamiques sur 40 circuits

Achetez et customisez 220 véhicules

Jouez en multi jusqu'à 8 joueurs

Les autres meilleurs jeux sur Android

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce classement des meilleurs jeux hors ligne sur Android, il est possible qu’il se trouve dans nos autres sélections de jeux thématiques et dans notre sélection des meilleurs jeux gratuits.