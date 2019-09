Voici notre sélection des meilleurs jeux de gestion sous Android ! Vous pourrez (re)découvrir de grandes licences adaptées sur les plateformes mobiles ou bien de petites pépites originales. Gérer des villes, des colonies, des trains ou même des sociétés de jeux vidéo… Dominez le monde depuis votre smartphone.

Si un jeu ne vous convient pas après son achat, il est possible de vous le faire rembourser sur le Google Play Store dans les 2 heures.

Pocket City : la gestion à la SIM City

Quand on parle de jeu de gestion, la première chose qui nous vient à l’esprit est généralement la gestion d’une ville grâce au célèbre Sim City. Malheureusement, cette série de jeu n’a pas vraiment réussi son adaptation sur mobile pour le moment.

Tout le contraire de Pocket City, un jeu culte pour Android et iOS. Il a déjà l’avantage d’être payant, à petit prix, sans aucune mécanique frustrante de free to play où il faudrait attendre pour des constructions. Une démo gratuite existe sur Android pour s’essayer au jeu.

Toutes les fonctions de ce type de jeu sont là, comme la gestion du trafic, du réseau électrique ou encore les fameux trois types de zones : résidentiel, commercial et industriel.

Pocket City Télécharger pour 3,29 € Pocket City est certainement le meilleur jeu de construction de ville sur Android et iOS, pour commencer celui-ci n’est pas un free to play !... 3 raisons de télécharger cette application Un véritable jeu de construction de ville sur mobile

Construisez et gérez tous les aspects de votre ville

Augmentez votre niveau et débloquez des bâtiments

Mini Metro : la gestion de transports en commun

On ne présente plus l’excellent Mini Metro au nom si explicite. Dans cette simulation, vous devrez concevoir et gérer le plan de métro de l’une des plus grandes villes du monde. Il faut tracer des lignes entre les stations, démarrer les rames et améliorer son réseau en constante évolution.

C’est à vous de gérer vos ressources et de faire en sorte que les passagers soient satisfaits de leur voyage dans votre réseau. L’expansion de celui-ci est générée aléatoirement ce qui est un bon point pour la rejouabilité du soft. L’autre intérêt du jeu, c’est de défier les autres joueurs dans les modes Normal et Extrême !

Mini Metro Télécharger pour 1,19 € Un jeu minimaliste dans lequel vous construisez un métro simplement en traçant des lignes, probablement idéal pour passer le temps dans le... 3 raisons de télécharger cette application Des graphismes épurés et clairs

Des parties stratégiques et différentes

Une musique qui s’adapte à votre métro

Stardew Valley : la gestion de ferme

Stardew Valley est un jeu disponible sur PC, consoles et mobile. Vous plaquez tout pour gérer votre petite ferme à la campagne. Le titre s’éloigne du jeu purement de gestion pour proposer des éléments d’aventure. Il sera question de remplir les quêtes pour les villageois et, pourquoi pas, trouver l’amour.

Le jeu est payant, mais vaut largement le coût, d’autant plus qu’il est vendu à petit prix sur mobile tout en étant tout aussi complet que les versions console et PC.

Stardew Valley Télécharger pour 8,99 € À la croisée entre le jeu de gestion et du RPG, Stardew Valley propose un concept assez séduisant : partez à la campagne pour créer votre... 3 raisons de télécharger cette application Un joli mix entre RPG et jeu de gestion

Goûtez à la fierté de créer votre propre ferme

Plus de 50 heures de contenu

Game Dev Story : la gestion de studio de développement

Game Dev Story est une mise en abîme. En effet, vous devez gérer toute une boite de jeu vidéo : développeurs, designer son, graphistes… C’est très geek, addictif, fun, et ça débute à l’époque des consoles 8 bits. Faites évoluer votre équipe, créez votre propre entreprise et lancez-vous dans des projets de jeux variés comme la gestion, l’action ou encore les RPG. Vous devrez aussi assurer la communication autour de votre jeu auprès des journalistes et surveiller les ventes de votre jeu. Prenez garde aux pannes ou pertes de données !

Farming Simulator : la gestion de ferme (bis)

Farming Simulator est une célèbre série de jeu sur PC aujourd’hui également disponible sur mobile. Il s’agit de prendre en charge une exploitation agricole et de tenter de la développer le mieux possible afin d’étendre sa propriété et surtout, acheter des tracteurs de plus en plus chers et de plus en plus prestigieux.

Mais la gestion s’accompagne également d’une partie conduite. Giants a aussi inclus une partie élevage avec des vaches et des moutons et de nouvelles cultures comme le blé, le colza, le maïs, les betteraves sucrières et les pommes de terre. Mais la grande nouveauté, c’est la possibilité de jouer avec un ami en mode local.

Farming Simulator 18 Télécharger pour 5,49 € Les heures dans les transports, votre travail derrière un écran et toute votre routine vous exaspère ? Plaquez tout et devenez agriculteur avec... 3 raisons de télécharger cette application Développez votre propre ferme

Conduisez 50 machines agricoles

Elevez des animaux et faites grandir vos cultures

Fallout Shelter : la gestion de vie dans un abri anti atomique

Développé dans l’univers des RPG Fallout, vous êtes aux commandes d’un Vault, un abri antiatomique pour les réfugiés d’une guerre nucléaire. Fallout Shelter est un free-to-play plutôt généreux. Gérez l’emplacement des salles, construisez votre espace souterrain, assurez-vous du bonheur de votre communauté et faites-la prospérer afin que tous vos survivants soient heureux… et productifs.

Fallout Shelter Télécharger gratuitement Quoi de plus réjouissant que de devenir administrateur d’un abri anti atomique rempli de réfugiés dans un monde ravagé par une guerre... 3 raisons de télécharger cette application Gérez et améliorez un abri anti nucléaire

Rencontrez des centaines de réfugiés

Explorez la surface dévastée

Pocket Trains : la gestion du chemin de fer

Le principe de Pocket Trains est de contrôler une compagnie de trains, former des lignes de chemin de fer, construire des liaisons et transporter les marchandises à bon port. Vous achetez également de nouveaux trains et des liaisons de chemins de fer vers de nouvelles villes que vous assignez ensuite à une de vos lignes de train via un premier voyage « inaugural » du train situé sur cette ligne. Pocket Trains est à conseiller à tous ceux qui ne sont pas allergiques avec l’anglais et qui cherchent un bon jeu de gestion proche des jeux de société.

Tiny Tower : la gestion d’une tour

Tiny Tower a été développé par le même studio que Pocket Trains et fait partie des grands classiques sur Android. Il s’agit d’un jeu de simulation où vous devrez construire une tour la plus haute possible – dans la version Vegas, il faut donc construire un casino puis le gérer. Le tout dans un style graphique rétro, et développé par le studio NimbleBit.

Airlines Manager : la gestion de flux aérien

Comme son nom l’indique, dans Airlines Manager il vous faudra gérer votre propre compagnie aérienne, acheter des avions, organiser vos ressources. L’objectif ? Devenir la compagnie aérienne la plus riche au monde évidemment.

Airlines Manager - Tycoon 2019 Télécharger gratuitement Airlines Manager est un jeu gratuit dans lequel vous devez gérer une compagnie aérienne. Vous pourrez donc planifier et visualiser vos vols en... 3 raisons de télécharger cette application Dominer le monde des compagnies aériennes

Gérer précisément vos avions

Acheter les meilleurs aéroports

Les autres meilleurs jeux sur Android

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce classement des meilleurs jeux de gestion sur Android, il est possible qu’il se trouve dans nos autres sélections de jeux thématiques.