Les meilleurs jeux multijoueurs sur smartphone Android et iPhone

Jouer avec ou contre ses amis sur smartphone, c'est toujours plus sympa qu'affronter tout le temps la même IA. Voici donc notre sélection des meilleurs jeux multijoueurs sur Android et iOS.

Les PC et consoles n’ont plus le monopole du jeu vidéo. Les smartphones et tablettes sont désormais tout aussi légitimes et possèdent d’excellents titres capables de nous aider à passer le temps. Et si jouer seul c’est sympa, jouer à plusieurs, c’est encore mieux ! Voici donc notre sélection des meilleurs jeux multijoueurs pour alimenter votre smartphone Android ou votre iPhone.

PUBG Mobile : le précurseur du Battle Royale

Player Unknown’s Battlegrounds est celui qui aura lancé la tendance du Battle Royale dans le jeu vidéo. L’éditeur chinois Tencent a créé une version gratuite et mobile, après avoir acheté des parts dans le développeur du jeu original, Bluehole. Cette version est aujourd’hui tout aussi populaire que son compère sur PC et vous permet, comme le jeu d’origine, de créer une équipe de quatre joueurs pour tenter de remporter votre dîner au poulet.

Le but est toujours le même : 100 joueurs sont parachutés sur une île et doivent s’entretuer. À la fin, il n’en restera plus qu’un (ou, à la limite, quelques-uns si vous jouez en équipe).

Fortnite Battle Royale : le plus populaire

La compétition du battle royale ne serait pas complète en l’absence de Fortnite, le plus grand concurrent de PUBG sur PC. Ici, il s’agit bien du jeu complet et non d’une adaptation mobile, ce qui lui offre une petite particularité : vous pouvez jouer avec vos amis sur PC ou consoles sans le moindre souci.

Le vrai problème du titre, sur Android, c’est qu’il n’est pas disponible sur le Play Store et n’est pas compatible avec tous les smartphones : retrouvez notre tutoriel pour pouvoir le télécharger et l’installer facilement.

Comme pour PUBG, le but est ici d’envoyer ad patres les 99 autres personnes envoyées en slip ou en costume de licorne sur ce petit coin de paradis, avec une bonne touche de fun en plus et la possibilité de construire des bâtiments.

Arena of Valor : pour les amateurs de LoL

Après le succès de LoL sur PC, il était évident que les MOBA arriveraient sur mobiles. Arena of Valor est l’un d’eux et reprend d’ailleurs beaucoup au maître en le matière de Riot Games. En équipe de 5, le but est de progresser le long de l’une des trois voies bien défendues pour atteindre le cœur de la base adverse et le détruire.

Le jeu regorge de contenu, avec différents modes, de très nombreux héros avec des styles de jeu variés et surtout des parties qui s’enchaînent rapidement. Un must have pour les amateurs du genre.

Call of Duty Mobile : la référence du FPS

On reste dans les jeux de tir avec Call of Duty Mobile, dont la licence n’est plus à présenter aujourd’hui. Le but ici est à nouveau d’exterminer tout être vivant ne faisant pas partie de votre équipe. Un mode « Battle Royale » est d’ailleurs de la partie pour ceux qui n’auraient pas eu leur compte avec les deux références ci-dessus.

Sans surprise, cette version portable de CoD reprend dans les grandes lignes l’univers, mais aussi le gameplay de ses aînés sur les plateformes de jeu traditionnelles. On y retrouve même quelques maps qui ont fait le succès de la série.

Hearthstone Heroes of Warcraft : le jeu de cartes de Blizzard

Hearthstone Heroes of Warcraft de Blizzard est une référence pour les jeux de cartes sur mobile. S’inspirant du principe de jeu de Magic The Gathering, il le rend bien plus accessible en simplifiant les règles. Vous choisissez entre dix personnages qui correspondent à des classes de World of Warcraft. Construisez votre deck puis lancez-vous dans l’Arène pour défier les autres joueurs dans ce jeu excellent.

Avec le temps, le nombre de cartes disponibles n’a cessé de croître, de même que celui des modes de jeu. Vous pourrez par exemple partir dans une épopée solitaire, mais ce n’est bien sûr pas cela qui nous intéresse ici.

Clash Royale : l’ancienne légende

En seulement deux semaines, Clash Royale avait atteint la première place des meilleurs téléchargements mobiles à sa sortie. Supercell, déjà développeur de l’ultra populaire Clash of Clans, à réussi à mêler différents types de jeux comme le tower defense et le JCC avec brio. Le concept du jeu réside dans l’affrontement en temps réel avec d’autres joueurs pour venir à bout de leur château fort.

Créez votre deck de cartes, chacune d’elles correspondant à une unité, puis envoyez cette belle petite armée pleine de géants et de gobelins à l’assaut des châteaux ennemis.

Brawl Stars : le combat tout en bonne humeur

Toujours au catalogue de Supercell, Brawl Stars est la dernière pépite du studio finlandais. Comme bien souvent, le but du jeu consiste à se taper joyeusement sur la tête, avec ici un univers en cell-shading coloré et plein de bonne humeur.

Dans ce jeu de combat, on récupère des gemmes, on dégomme ses adversaires, on part à la chasse de celui qui rapportera le plus de points ou on ira forcer le coffre de l’équipe d’en face, le tout avec des personnages bariolés et évolutifs.

Asphalt 9 : le jeu de course par excellence

Les jeux de voiture sur mobile, il y en a pléthore. Mais un bon jeu à la fois réaliste, fun et compétitif, c’est déjà beaucoup plus rare. La série Asphalt de Gameloft réunit ces ingrédients. Des cascades, du bon son et des décors de rêve sont au programme. Vous pourrez jouer jusqu’à huit pilotes dans des courses asynchrones et tenter de faire le meilleur score. Après un épisode 8 acclamé par la critique pendant de nombreuses années, Asphalt 9 : Legends est enfin disponible !

Le gameplay a été simplifié par rapport aux précédents opus pour s’adapter au format mobile, tout en gardant un mode de conduite « Pro » pour les plus nostalgiques. On y retrouve également de nouveaux décors et plein de bolides inédits pour le plaisir des yeux.

Minecraft : pour les créatifs

Si l’on ne devait retenir qu’un seul jeu de la décennie 2010-2020, ce serait certainement Minecraft. Lancé officiellement en 2011, il reste encore aujourd’hui très populaire. Il s’est par ailleurs étendu au fil des ans pour être disponible sur un grand nombre de plateformes, y compris nos fidèles téléphones.

Doit-on encore présenter ce jeu bac à sable ? Vous pouvez explorer, construire, récolter des ressources, créer des objets, et survivre, seul… ou à plusieurs.

Worms 4

Qui n’a jamais joué à Worms de sa vie ? Simple, mais efficace ! On se souvient tous de nos parties à dégommer ces petits vers à coup de bazooka, de sainte grenade, de météore ou encore grâce… aux moutons. La Team 17 a sorti Worms 4 en 2016 sur Android et iOS ; bien que commençant a avoir quelques années, il reste un incontournable. Le titre propose des expériences multijoueurs en ligne pour jouer avec ses amis ou affronter des joueurs du monde entier.

Pokémon Go : attrapez-les tous !

Pokémon Go n’est plus à présenter. Après une première année avec un gameplay plutôt renfermé sur le joueur lui-même et son accomplissement en arène, la coopération étant finalement asynchrone, il est désormais possible pour les joueurs d’échanger des Pokémon et même de combattre entre eux ! De quoi toujours plus recommander le titre de Niantic Labs, qui est vite devenu un phénomène social plus qu’un simple jeu mobile en réalité augmentée.

Le jeu repose sur un principe de mobilité du joueur, mais à l’occasion du confinement lié au coronavirus, en mars 2020, Niantic a rendu son jeu jouable sans bouger de chez soi.

Les autres meilleurs jeux sur Android et iOS

