Les meilleurs MOBA gratuits sur Android en 2022

LoL et DotA 2 sont vos jeux de prédilection ? Vous souhaitez faire perdurer l'expérience sur smartphone lors de vos déplacements ? Alors voici notre sélection des meilleurs MOBA sur Android, avec bien sûr une préférence pour les free-to-play et non pour les pay-to-win.

League of Legends, Dota 2, Smite, Heroes of the Storm… Ces noms ne vous sont sans doute pas inconnus si vous vous êtes intéressé un minimum aux jeux vidéo cette décennie. Derrière ces mastodontes du marché vidéoludique, fleurons de l’e-sport, se cache un unique style de jeu : le MOBA.

Deux équipes s’affrontent pour savoir qui va détruire la base de l’autre. Pour cela, il vous faudra avancer le long de la ou des lanes, ponctuées de sbires et tourelles ennemis à détruire, tout en protégeant les siens. Ces lanes sont entourées de jungles, des zones où se trouvent des monstres que chacune des deux équipes peut vaincre pour gagner des bonus.

Longtemps réservé au PC, la mode du MOBA s’est depuis quelques années exportée sur mobile, et le succès est là aussi au rendez-vous. Alors, quels sont les principaux jeux du marché et qu’est-ce qui les différencie ? C’est ce qu’on va voir ensemble.

Arena of Valor

Arena of Valor, ou AoV, fais partie des MOBA les plus populaires sur mobile et regroupe des centaines de millions de joueurs autour du monde. Il présente énormément de similitudes avec League of Legends, le MOBA PC le plus joué et le plus célèbre, puisque LoL et AoV appartiennent tous deux au géant chinois Tencent.

La principale particularité d’AoV réside dans la quantité de personnages jouables (plus de 60). Parmi ceux-ci, on compte quatre superhéros de l’univers DC sous licence : Batman, le Joker, Superman et Wonder Woman.

Le jeu propose une carte classique 5 contre 5 et une carte 3 contre 3 beaucoup plus petite avec seulement deux tours par équipe et une jungle très raccourcie pour des parties plus rapides

À noter les effets particulièrement jolis des compétences des champions, tout en gardant le jeu assez peu gourmand en ressources.

Pokemon Unite

Pokemon Unite reprend les bases du MOBA en les remixant à sa sauce. Et pas n’importe quelle sauce : celle de l’une des franchises les plus profitables de l’histoire des jeux vidéo, ni plus ni moins que Pokémon.

Vous y incarnerez l’une des célèbres petites bêtes avec, évidemment, la possibilité de débloquer des évolutions au fur et à mesure que vous passerez des niveaux. Des pokémons sauvages sont aussi répartis sur la carte pour gagner en expérience et donc en puissance.

Pokémon Unite change aussi les bases du MOBA : on passe de trois lanes à deux, il ne faut plus détruire des bases adverses, mais marquer des paniers en amassant des points. Les matchs sont courts et on prend évidemment un grand plaisir à jouer avec les personnages de la célèbre franchise.

Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends complète le trio des trois plus célèbres MOBA sur mobile, avec Vainglory et Arena of Valor. Arborant un style beaucoup plus simpliste et cartoon que ses principaux concurrents, il reste néanmoins très classique dans ses mécaniques.

Longtemps accusé de plagiat de League of Legends, il a même été attaqué en justice par l’éditeur de ce dernier en 2017. Il faut dire que beaucoup d’éléments sont directement inspirés de l’univers du MOBA PC. Au moins, les joueurs de LoL seront peu déboussolés.

Petite particularité cependant, la possibilité de défendre son pays dans des matchs entre nations, un peu comme dans les sports plus traditionnels.

League of Legends: Wild Rift

Comment parler du MOBA sans évoquer League of Legends, ou LOL pour les intimes. Et pourtant, il y a encore peu de temps, le jeu phare du genre n’avait pas de vraie déclinaison sur smartphones.

Il aura fallu attendre le 9 décembre 2020 pour que sorte Wild Rift, véritable version mobile du jeu en 5 contre 5. L’avantage d’un jeu aussi récent et populaire, c’est un suivi exemplaire, avec de nombreuses mises à jour et de nouveaux champions qui rejoignent la bataille régulièrement.

Heroes Evolved

Derrière ce MOBA haut en couleur se cachent plusieurs particularités, à commencer par l’absence de buissons. Pour tous ceux qui ont déjà joué à un MOBA, vous savez sûrement à quel point cette différence est majeure. Pour les autres, les buissons sont des zones dans lesquels les joueurs peuvent se cacher sans se faire voir, à moins d’attaquer ou qu’un ennemi entre dans ce même buisson. Leur disparition change donc beaucoup de choses dans l’approche stratégique du jeu.

Heroes Evolved propose également un mode Chaotic Strike dans lequel les joueurs peuvent lancer leurs compétences sans aucun temps de recharge, ou presque, et sans dépenser d'énergie (comme dans le mode Ultra Rapid Fire de League of Legend). À noter également la possibilité d'incarner Bruce Lee dans le

