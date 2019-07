De tous les types de jeu, les jeux de course, de par leur côté arcade et leurs parties généralement rapides, s’adaptent tout particulièrement aux plateformes mobiles. Qu’il s’agisse de courses de voitures, de bateaux, de motos, ou de tout autre véhicule, ce type de jeu est et restera indémodable. Encore faut-il savoir choisir les bons. Voici donc une sélection des meilleurs jeux de course pour smartphones et tablettes Android.

Article mis à jour en juillet 2019

Asphalt 9 Legends

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Développé par les Français de chez Gameloft, Asphalt 9 : Legends est le dernier représentant de la série éponyme, référence des jeux de course sur mobiles. Le jeu ne cache pas son côté arcade, il propose une conduite facile à maîtriser et joue particulièrement sur les nombreux embranchements de ses tracés et l’agressivité de son intelligence artificielle pour faire monter la difficulté crescendo tout au long de l’aventure.

Asphalt 9 est la référence des jeux de course sur mobiles. Il offre des graphismes à souligner pour du mobile et son gameplay permet de ne pas s’ennuyer. Enfin, ceux qui aiment vraiment la compétition pourront affronter les joueurs du monde entier dans un mode multijoueur.

Asphalt 9: Legend Télécharger gratuitement Après Asphalt 8 sorti en 2013 et quelques divers spin-off la série revient enfin avec son 9ème opus. Rien ne change vraiment, Asphalt est... 3 raisons de télécharger cette application Le jeu de course arcade de référence sur smartphone

Des dizaines de courses et de voitures à tester

Des graphismes parmi les plus beaux sur mobile

Need for Speed No Limits

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Need for Speed: No Limits tire pour sa part sa renommée d’une licence bien plus vieille encore qui a débuté sur consoles de salon et ordinateurs. Développé par ceux qui ont conçu Real Racing 3, Need for Speed : NL mise également sur ses graphismes pour flatter la rétine du joueur et sur un gameplay très nerveux et rapide à prendre en main pour satisfaire les amateurs de jeux de course.

Tout comme Asphalt, NFS No Limits est régulièrement mis à jour afin de rajouter de nouveaux véhicules, des éléments de personnalisation, mais aussi des épreuves différentes. Seul bémol, il nécessite une connexion permanente et se veut donc totalement dépendant des serveurs d’Electronic Arts.

Need for Speed: No Limits Télécharger gratuitement La série Need for Speed occupe une place à part dans le paysage des jeux de courses, loin des simulations réalistes elle propose un gameplay... 3 raisons de télécharger cette application Pilotez lors de courses arcades et utilisez de la nitro

Collectionnez les bolides et personnalisez les

Ecrazer vos concurrents et échappez à la police sur des circuits urbains

Real Racing 3

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Toujours pour les amateurs de grosses cylindrées, Real Racing 3 propose une alternative plus orientée simulation. Lauréat de nombreux prix, ce jeu d’Electronic Arts n’a toujours pas été égalé sur mobiles pour ce qui est de sa précision de conduite. Avis à ceux qui aiment les jeux difficiles et réalistes plutôt que les conduites très arcades boostées au Nitro.

Bien que régulièrement mis à jour, Real Racing 3 accuse cependant son âge et ses graphismes semblent un peu dépassés, mais il reste un jeu de course gratuit d’une extrême qualité.

Real Racing 3 Télécharger gratuitement Real Racing 3 est l’une des principales licences de jeu de course automobile sur smartphone et tablettes. Le jeu d’ailleurs souvent reconnu... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu de course avec des graphismes au top

Conduisez sur 45 circuits, dont certains mythiques

200 voitures avec un intérieur modélisé pour plus d'immersion

Riptide GP : Renegade

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Très loin de l’asphalte, la série Riptide propose des courses de jet-skis à haute vitesse dans des canaux aux tracés parfois alambiqués. Riptide GP : Renegade est le dernier opus de la série de Vector Unit et place le joueur dans la peau d’un champion déchu qui tente de redorer son blason. Pour cela, il doit effectuer des courses illicites et gagner en réputation pour atteindre les sommets.

En dehors de sa campagne solo au scénario avouons-le un peu convenu, Riptide GP : Renegade propose différents modes de jeu pour se faire la main, profiter des éclaboussures sur son écran et des lens flares, mais aussi pour affronter ses amis et les joueurs du monde entier dans des modes multijoueur en local ou en ligne. Le jeu est disponible pour 3,49 euros.

Beach Buggy Racing 2

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Du même studio (Victor Unit), Beach Buggy Racing 2 change aussi totalement de style. Retour sur la terre ferme ici avec des courses au style très cartoon, une conduite légère et un petit air de Mario Kart donné par la présence de pièces à collecter et de power-ups permettant d’envoyer ses ennemis dans le décor.

Contrairement à son premier volet, Beach Buggy Racing 2 propose un mode en ligne qui vous permet d’affronter des joueurs du monde entier pour être le meilleur conducteur que ce soit en courses classiques ou en contre la montre.

Beach Buggy Racing 2 Télécharger gratuitement Vous cherchez un jeu de course un peu cartoon ? Vous adorez Mario Kart ? Beach Buggy Racing est clairement ce que vous cherchez. Ce jeu de courses... 3 raisons de télécharger cette application Le fun d'un Mario Kart sur mobile

De nombreux objets et power-ups à collecter

Mode multijoueur en ligne

Data Wing

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Data Wing se déroule dans un monde épuré, fait de néons. Dans ce jeu, vous incarnez un Data Wing, un transporteur de données dans un système informatique, obéissant aux ordres de Mère. Mais le système est attaqué et Mère n’est plus en pleine possession de ses moyens, il faut donc agir.

Data Wing vous transporte dans un univers au design « Tronesque » dans une quarantaine de niveaux et un scénario d’environ deux heures. Gratuit, il est clairement un jeu qui mérite le coup d’œil.

Data Wing Télécharger gratuitement Data Wing est un jeu de course arcade et rétro qui propose un gameplay unique et précis, cerise sur le gâteau, le jeu est totalement gratuit,... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu de course péchu et totalement gratuit

Des graphisme et une bande son rétro et dynamiques

40 courses et une aventure scénarisée

Pako 2

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Pako 2 est un jeu de course-poursuite avec un côté arcade plus qu’assumé. Vous incarnez le conducteur d’une équipe de braqueurs, vous allez les chercher sur le lieu du braquage puis vous les transportez jusqu’en lieu sûr. Petit problème, un braquage ce n’est pas très discret et la police est donc à vos trousses !

Au menu : des explosions, des explosions et… des explosions. Le jeu a un rythme ultra rapide qui ne vous laisse pas une seconde de répit. Un jeu à essayer si vous cherchez à vous défouler et que vous vous rêvez chauffeur de malfaiteurs.

Pako 2 Télécharger gratuitement Pako 2 est un jeu de course arcade avec un petit arrière-goût de GTA, vous prendrez part à des courses poursuites folles ou la police vous... 3 raisons de télécharger cette application Un jeu de course arcade dynamique

Echappez à des hordes de policiers

des graphismes 3D minimalistes et réussis

Les autres meilleurs jeux sur Android

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce classement des meilleurs jeux de stratégie sur Android, il est possible qu’il se trouve dans nos autres sélections de jeux thématiques, ou dans nos sélections de jeux du mois.