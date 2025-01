Les meilleurs jeux de quiz sur smartphones et tablettes Android

Pour se coucher un peu moins bête chaque soir, les jeux de quiz sont parmi ce qui se fait de mieux. Nous avons effectué une petite sélection des meilleurs du genre, qu’ils soient jouables en solo ou contre des adversaires bien humains. Voici donc les meilleurs jeux de quiz sur Android.

Quelques précisions s’imposent avant de rentrer dans le détail de cette sélection. La majorité des jeux de quiz listé ci-dessous nécessitent une connexion à Internet pour jouer. Si vous passez une bonne partie de votre temps de transport en commun dans le métro, ils ne fonctionneront pas toujours correctement.

Notez également que la plupart sont gratuites, mais affichent des publicités ou proposent de payer pour débloquer des options.

DuelQuiz

C’est un poids lourd de cette sélection. DuelQuiz propose un principe simple, à savoir mesurer ses connaissances face à des adversaires sur des quiz aux thèmes divers et variés. La différence ici, c’est que les deux adversaires s’affrontent sur des séries de 6 quiz de 3 questions et c’est celui qui a le plus de bonnes réponses au final qui remporte la manche.

L’avantage ici, c’est que toutes les questions sont en français. Il existe enfin deux versions, l’une gratuite, mais avec des publicités et l’autre payante débarrassée de tout bandeau intrusif.

Trivia Crack

Affichant plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store et avec un taux de satisfaction important, Trivia Crack vous permet de tester vos connaissances en culture générale et sur des thématiques précises en solo ou en multijoueur.

Différents modes de jeu sont disponibles ainsi que des défis et des missions à accomplir pour pimenter les parties et renouveler l’expérience du joueur. Faites travailler vos méninges avec ce jeu de questions-réponses tout en vous amusant et progresser intellectuellement, mais aussi dans les classements.

Logo Quiz

Logo Quiz est un grand classique des jeux de quiz. Comme son nom l’indique, le but du jeu est de trouver le nom de la marque dont le logo (tronqué) apparaît à l’écran grâce aux lettres qui apparaissent au bas de l’écran.

Il existe des tonnes d’applications qui font la même chose mais celle-ci à l’avantage d’être complète, gratuite et surtout suivie par son développeur. Et si elle est gratuite au téléchargement, les indices permettant de trouver les logos les plus difficiles nécessitent de passer par la boutique d’achats ingame.

Mukiz – Blind test

Pour les mordus de questions musicales, plusieurs applications s’offrent à vous. Mukiz est un jeu de blind test très simple à prendre en main. Choisissez un mode de jeu (solo, entre amis ou avec d’autres joueurs en ligne, mode KO, QCM…) et lancez le quiz.

Vous devez reconnaitre le titre de la chanson et l’artiste à partir d’un extrait audio tiré d’une playlist préalablement sélectionnée : pop, rock, musique de films, musiques Disney, etc.

Deezer

Si vous utilisez la plateforme de streaming Deezer, sachez qu’elle propose aussi des blind tests pour tester vos connaissances musicales. Accessible depuis la page d’accueil du service, un blind test gratuit est disponible pour tous les utilisateurs.

De l’autre côté, les abonnés Premium pourront choisir davantage de quiz musicaux et jouer en illimité.

Millionnaire – Jeu de Quiz

Millionnaire est un jeu de QCM comportant plus de 10 000 questions à la difficulté croissante et sur des thématiques variées. L’interface et le système pyramidal des gains n’est pas sans rappeler le jeu télévisé “Qui veut gagner des millions”.

Vous bénéficierez également de 4 jokers : appel à un ami (ou aide d’une célébrité dans ce cas-là), aide du public, retrait de 2 mauvaises réponses et changement de question. Plusieurs modes de jeu sont par ailleurs mis à votre disposition pour renouveler l’expérience et vous inciter à rejouer.

Movie Quiz

Vous êtes un incollable cinéphile et les affiches de films n’ont aucun secret pour vous ? Alors Movie Quiz va devenir votre nouveau jeu préféré. Il propose un large éventail de quiz basés sur des affiches de films, de dessins animés et de séries télévisées. L’application comprend une vaste bibliothèque de plus de 750 œuvres cinématographiques, couvrant différents genres, époques et nationalités.

Plusieurs modes de jeu sont proposés vous invitant à découvrir le titre d’un film à partir d’une affiche ou d’une image tirée du film, avec des questions à choix multiples, réponse directe, vrai ou faux, etc.

Quiz photos – culture générale

Contrairement aux autres jeux de questions-réponses traditionnels, Quiz photos se base uniquement sur des images à partir desquelles le joueur devra deviner la réponse. Pour info, ce sont des images générées par intelligence artificielle, ce qui implique que tout peut être mélangé.

Pas moins de 40 niveaux sont proposés, posant des questions sur des thématiques classiques de culture générale et d’autres plus originales et décalées.

