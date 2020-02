[…] Les meilleurs jeux de réflexion gratuits et payants sur Android […]

Les smartphones et tablettes sous Android se prêtent très bien aux jeux de réflexion. Des jeux qui ne demandent pas des réflexes incroyables, mais plutôt de se concentrer tout en permettant de faire le vide en étant sûr de ne pas voir sa partie terminée dans la seconde. Qu'ils soient gratuits ou payants, voici donc notre sélection des meilleurs jeux du genre. Un seul mot d'ordre : mettre à mal nos méninges pour passer le temps. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et pourra être mise à jour régulièrement.

Gorogoa

Publié par Annapurna Interactive, l’éditeur derrière Kentucky Route Zero, Outer Wilds ou Telling Lies, Gorogoa est un jeu de réflexion particulièrement poétique. Sans texte et basé uniquement sur des systèmes de cases à déplacer, il vient raconter l’histoire d’un jeune garçon qui découvre un monstre dans sa ville. Le jeu peut être complexe au premier abord avant de prendre le pli pour comprendre les mécanismes, mais est épaulé de graphismes au style très dessin et d’une ambiance sonore particulièrement bien travaillée. Gorogoa est payant, au prix de 4,29 euros.

Tiny Room Stories : Town Mystery

Tiny Room Stories est un jeu de type escape room dans la plus pure tradition du genre. Vous incarnez un détective envoyé dans une ville pour une mission sans trop savoir qu’y trouver. Vous devrez alors trouver les moyens pour ouvrir différentes portes, déchiffrer des mots de passe et accumuler les indices. Le jeu reprend un graphisme assez simpliste, avec une vue 3D isométrique dans laquelle il vous faudra faire pivoter les pièces pour bien découvrir tous les aspects de chaque lieu. Pour ne rien gâcher, le jeu est gratuit. Tony Room Stories est gratuit.

Tiny Room Stories: Town Mystery Télécharger gratuitement

Total Party Kill

De prime abord, Total Party Kill pourrait ressembler à un jeu de rôle en 2D vu de côté. Si l’on incarne bien trois personnages issus d’univers fantastiques — le chevalier, le mage et le rôdeur — le but est ici d’utiliser les capacités de chacun pour tuer les autres et arriver à passer la porte jusqu’au niveau suivant en résolvant les puzzles. Les niveaux ne sont pas tous très compliqués et le jeu en propose une soixantaine, mais certains pourront donner du fil à retordre. Le jeu est gratuit.

Total Party Kill Télécharger gratuitement

Cube Escape: Paradox

S’il y a bien un studio qui a su s’imposer comme une des références du jeu de réflexion sur Android, c’est bien Rusty Lake. Avec ses séries Rusty Lake et Cube Escape, le studio a su s’imposer comme l’un des meilleurs sur Android. Ici, nous mettons en avant le dernier né de la série Cube Escape, mais tous sont du même acabit… et gratuits. Cube Escape Paradox vous faire découvrir l’intérieur d’un étrange établissement où vous vous réveilliez. Vous devrez alors peu à peu découvrir les secrets de cet endroit et pourquoi vous vous y êtes retrouvés. Le jeu utilise des graphismes en 2D vue de côté avec une ambiance assez pesante.

Cube Escape: Paradox Télécharger gratuitement

Orixo

Orixo est un jeu de réflexion qui prend la forme d’une grille. En fait, vous devez, à chaque niveau, compléter l’intégralité d’une grille dans laquelle vous n’avez qu’une seule indication : les numéros sur certaines cases. Il vous suffit de les faire glisser dans la bonne direction et le bon ordre, pour qu’elles viennent remplir automatiquement les premières cases libres dans la direction indiquée. Le jeu propose une ambiance agréable qui permet de réfléchir de manière calme, ainsi qu’une très bonne courbe de difficulté. Il est par ailleurs gratuit.

Orixo Télécharger gratuitement

L’Aventure Layton – Katrielle et la conspiration des millionnaires

Après avoir creusé les méninges d’un bon nombre de joueurs sur les consoles portables de Nintendo, la licence « Professeur Layton » revient cette fois-ci sur nos smartphones. Le Professeur Hershel Layton a cédé sa place à sa fille, Katrielle, mais le principe reste grosso modo le même, à savoir résoudre une succession d’énigmes. Serez-vous à la hauteur ? Pour le savoir, il faudra cependant mettre la main au portefeuille et débourser près de 18 euros.

Another Lost Phone: Laura’s Story

Que feriez-vous si vous trouviez un téléphone par terre ? Bon, certains ne se poseraient pas trop de questions, le réinitialiseraient et le revendraient… Mais vous, vous ne faites pas partie de ces gens-là et vous préférez vérifier si vous pouvez contacter le propriétaire. Mais encore faudrait-il pour cela que le propriétaire ne soit pas porté disparu. Fouillez dans le téléphone et la vie privée de Laura, découvrez sa vie, ses histoires d’amour, ses ennuis au travail et tentez de savoir ce qu’il est advenu d’elle.

Another Lost Phone: Laura's Story Télécharger pour 2,99 €

Yellow

Vous avez envie de voir la vie en jaune ? Yellow est fait pour vous, mais attention à ne pas devenir rouge de rage si vous ne réussissez pas à passer l’un des niveaux. Dans chacun d’eux, le but est simple : rendre l’écran entièrement jaune. La façon d’y arriver est cependant différente à chaque fois, et vous risquez parfois de réfléchir un long moment avant de passer l’un des 50 niveaux disponibles.

yellow Télécharger gratuitement

Threes!

Vous connaissez certainement 2048, le jeu évènement qui a explosé voilà quelques années de cela. Mais connaissez-vous Threes!, le jeu qui l’a inspiré ? Le but y est de faire glisser des tuiles numérotées afin de faire fusionner celles qui sont identiques et former le plus gros multiple de 3 possible. Petit point bonus pour l’enrobage ultra mignon des tuiles et la bande-son accrocheuse. Par ailleurs, Threes! est disponible en version gratuite (supportée par la publicité) ou payante.

Threes! Free Télécharger gratuitement

Sudoku de Brainium

Existe-t-il un jeu de réflexion moins indémodable que le Sudoku ? Chez tous les libraires, vous trouverez encore de nombreux magazines dédiés pour passer le temps, mais pourquoi gâcher du papier alors que vous avez votre smartphone sur vous ? Il existe un très grand nombre d’applications de Sudoku sur le Google Play Store, plus ou moins bonnes. Il a donc fallu faire un choix et notre préférence s’est portée sur le Sudoku de Brainium Studios, proposant une interface claire et agréable, et différents niveaux de difficulté.

Sudoku Gratuit

Lara Croft GO

Développé par Square Enix, Lara Croft GO reprend l’univers de la saga Tomb Raider et plonge le joueur dans la peau de l’aventurière iconique sans peur et sans reproche. À l’instar de Hitman GO, son prédécesseur, le titre se présente comme un jeu de plateau au tour par tour où le personnage se déplace une case après l’autre en tentant d’éviter les ennemis et les obstacles qui se dressent sur son chemin. Entre les nombreux niveaux (plus d’une centaine) et les multiples secrets à découvrir, Lara Croft GO vous tiendra en haleine de nombreuses heures.

Lara Croft GO Télécharger pour 6,99 €

Monument Valley 2

Ustwo est de retour pour donner une suite à l’excellent Monument Valley. La princesse silencieuse cède sa place à Ro et à sa fille. Oui, deux personnages, ce qui apporte quelques nouveautés de gameplay. L’univers reste de son côté similaire à celui du premier opus avec des décors labyrinthiques où l’illusion d’optique est reine, jouant avec les perspectives à l’instar des œuvres de Maurits Escher.

Comptez plus de 5 euros pour un jeu qui se termine en environ une heure en ligne droite… Mais l’expérience reste marquante et mérite d’être traversée.

Monument Valley 2 Télécharger pour 5,49 €

Hungry Cat Picross

Dans un esprit similaire au Sudoku, le Picross, ou nomogramme, consiste à griser des cases en suivant une logique numérique. Hungry Cat Picross de son côté tente de révolutionner le genre en apportant une touche de couleur à l’ensemble ainsi que de nouvelles règles du jeu. Avec ses plus de 500 grilles à résoudre et ses Super-Grilles mises à jour tous les mardis, vous aurez de quoi vous occuper très longtemps, et ce gratuitement.

Hungry Cat Picross Purrfect Edition Télécharger gratuitement

Mekorama

Ceux qui aiment les casse-têtes visuels comme Monument Valley apprécieront Mekorama. Ce dernier consiste à amener un petit robot d’un point A à un point B sur un diorama en activant pour cela divers mécanismes. Ce principe n’est pas sans rappeler Captain Toad, un jeu Nintendo sorti sur Wii U en 2014. Parfaitement adapté à la plateforme, Mekorama propose également un éditeur de niveau complet afin de créer ses propres défis et les partager avec ses amis. Par ailleurs, Mekorama est entièrement gratuit et sans pub. Ceux qui veulent supporter son développeur pourront cependant trouver une page de dons directement au sein du jeu.

Mekorama Gratuit

