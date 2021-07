Les meilleurs jeux de foot sur Android et iOS pour se consoler de l’Euro 2021

L'Euro de Football est l’événement sportif majeur de 2021. À cette occasion, découvrez notre sélection des meilleurs jeux de foot sur Android.

Le football fait partie des sports les plus populaires, mais aussi les plus adaptés en jeux vidéo. Android et iOS ne dérogent pas à la règle, en accueillant des dizaines de jeux de foot en tout genre.

Qu’ils soient réalistes ou déjantés, qu’ils demandent de l’adresse ou plutôt de la réflexion, voici notre sélection des meilleurs jeux de foot du moment sur Android et iOS.

Cette sélection n’est pas classée par ordre de préférence, mais plutôt par thématique et par similarité entre les différents jeux.

Fifa Mobile

On ne présente plus FIFA, la très célèbre simulation de football. Le mode de jeu principal consiste à incarner une équipe pour la mener vers la victoire au fil des matchs et des compétitions. D’autres contenus sont également inclus, comme la possibilité de créer sa propre équipe de A à Z.

FIFA possède une version de qualité sur Android, avec des contrôles adaptés au tactile (avec plusieurs modes de contrôle au choix), mais qui sont très simplifiés par rapport au jeu sur console. Les néophytes seront ravis, mais les fans hardcore de la licence auront du mal à retrouver le feeling habituel.

Points forts de FIFA Mobile :

La référence des simulations de foot

Une version spéciale pour la Coupe du Monde

Des centaines d’équipes sous licence

FIFA Football Télécharger FIFA Football gratuitement APK

eFootball PES 2021

FIFA contre PES, c’est LE débat quand on parle de simulation de foot. Bien que FIFA ait pris le dessus ces dernières années, PES revient en force en ce moment. Les deux concurrents profitent tous les deux des licences officielles de nombreuses équipes, même si FIFA en possède plus.

Comme son rival, Pro Evolution Soccer s’est expatrié sur mobile, également avec réussite. Le gameplay est assez différent que sur FIFA, souvent jugé plus adapté au tactile que son concurrent.

Le jeu profite d’un jeu en ligne particulièrement riche, avec notamment un mode permettant de collaborer jusqu’à trois en ligne dans la même équipe, comblant un mode solo un peu léger.

Points forts de PES 2021 :

La meilleure alternative à FIFA

Un gameplay parfaitement adapté au tout tactile

Un mode en ligne riche

Captain Tsubasa : Dream Team

Captain Tsubasa, ou Olive et Tom en français, est la plus célèbre série animée de football. Elle a probablement bercé l’enfance de bon nombre d’entre vous. Et elle va également pouvoir bercer vos sessions de jeux, puisque la série a été adaptée en jeux vidéo, y compris sur Android.

Le gameplay du jeu se résume en des duels entre attaquant et défenseur. Chacun des deux protagonistes doit choisir une action au préalable qui va être efficace ou non en fonction de l’action de l’adversaire, à la façon d’un pierre-feuille-ciseaux (non, pas puits). Par exemple, si le défenseur choisit le tacle, il va gagner si l’attaquant choisit le dribble, mais perdre s’il choisit la passe.

Le jeu rend bien hommage à la série animée de par la présence de ses personnages et par son côté surréaliste.

Points forts de Captain Tsubasa: Dream Team :

Fidèle à la série animée

L’originalité des duels

Un mode histoire complet

Captain Tsubasa (Olive et Tom): Dream Team Télécharger Captain Tsubasa (Olive et Tom): Dream Team gratuitement APK

New Star Football

New Star Football, plutôt que de vous faire jouer une équipe entière, se propose de vous faire incarner un joueur depuis l’âge de ses 16 ans. Signez votre premier contrat, trouvez un sponsor, gérez votre relation avec l’entraîneur, et les coéquipiers, voilà tout le programme.

Il s’agit d’un jeu gratuit, mais doté de mécaniques qui incitent à payer pour progresser plus aisément. On peut tout de même y jouer sans sortir la carte bleue (mais en passant par la case pub).

Points forts de New Star Football

Très addictif

Dimension jeu de rôle et gestion de carrière

Une simplicité d’accès

Score! Match

Score! Match est le successeur de Score! Hero, un jeu bien connu des fans de foot sur Android. La principale différence avec les jeux précédemment cités, c’est son gameplay.

En effet, chaque action est décomposée : le temps est arrêté pour laisser le temps au joueur de faire l’action adéquate. Lorsque vous avez le ballon aux pieds, il va falloir dessiner la trajectoire voulue pour réaliser une passe ou un tir. Plus le dessin sera rapide, plus la frappe sera puissante. En défense, il s’agit de tacler dans la bonne direction pour subtiliser la balle sans faire faute.

Contrairement à Score! Hero, qui ne proposait que des systèmes de niveaux avec une action à mener au but, il est possible dans Score! Match de réaliser des rencontres complètes, y compris contre d’autres joueurs en ligne.

Points forts de Score! Match :

Jouabilité unique et on ne peut plus intuitive

Faire facilement des belles actions construites

Le concept Score! Hero adapté sur des matchs complets

Score! Match - Football PvP Télécharger Score! Match - Football PvP gratuitement APK

Football Manager Mobile 2021

C’est l’heure de raccrocher les crampons et d’enfiler l’uniforme d’entraîneur ! En effet, dans Football Manager, il n’est plus question de contrôler les joueurs et de trouver le chemin des filets, mais plutôt de gérer son club de A à Z.

Comme dans les versions console et PC, il est ici question de choisir son club, du fin fond de la deuxième division italienne au top de la Premier League, et de le mener à la victoire en gérant les effectifs, les transferts, les tactiques ou encore le staff.

Là encore, le jeu profite des licences officielles de nombreux clubs. De plus, Football Manager est une preuve que le jeu de gestion est parfaitement adapté au jeu sur mobile.

Points forts de Football Manager Mobile 2021:

Le meilleur jeu de gestion de foot actuellement

Une infinité de choix pour une équipe à son image

Parfait pour les débutants comme pour les experts du genre

Football Manager 2021 Mobile Télécharger Football Manager 2021 Mobile à 9,99 €

Soccer Stars

Pour finir, on quitte le football traditionnel pour une vision beaucoup plus simpliste et arcade de la chose avec Soccer Stars. Point de joueurs à proprement parler ici, mais plutôt des genres de palets qui s’entrechoquent, cinq par joueur.

À mi-chemin entre le billard et le foot, Soccer Stars vous demandera en effet de l’adresse et de la précision pour envoyer le ballon vers le but adverse, tout en assurant la couverture de son propre but car un tir peut venir de n’importe où sur le terrain. Pour jouer, les deux adversaires doivent lancer l’un de leurs palets dans la direction de leur choix, chacun leur tour.

Le jeu se joue principalement en joueur contre joueur, avec un système de ligue que vous pouvez gravir au fil de vos victoires. Les parties sont rapides, généralement moins de cinq minutes, ce qui permet de s’occuper le temps d’un trajet en transport en commun par exemple.

Points forts de Soccer Stars :

Un mélange entre foot et billard

Des parties rapides

De nombreuses compétitions en ligne