Les meilleurs jeux de société sur smartphones et tablettes pour la famille ou entre amis

Voici notre sélection des meilleurs jeux de société disponibles sur Android et iOS pour que vous puissiez vous amuser en famille sur vos smartphones et tablettes.

Voici les meilleurs jeux de société sur smartphones et tablettes // Source : Photo de Pixabay provenant de Pexels

Une bonne partie de jeu de société permet de faire passer le temps tout en s’amusant. Hélas, on n’a pas toujours ce qu’il faut à la maison, à part de vieilles boîtes de Monopoly ou de Cluedo au fond d’un placard que personne n’a ouvert depuis des lustres. Heureusement, sur vos smartphones ou tablettes — Android ou iOS — vous avez accès à une panoplie de titres qui ne demandent qu’à être découverts.

Pour aller plus loin

Les meilleurs jeux gratuits sur Android en 2025

Voici donc une petite sélection des meilleurs jeux de société sur smartphones et tablettes pour jouer en famille ou éventuellement avec des amis à distance.

7 Wonders et 7 Wonders Duel

7 Wonders est l’un des jeux de société les plus amusants (et parfois frustrants) qui puisse exister. Une fois qu’elles sont maîtrisées, les règles paraissent simples. Toutefois, les expliquer à un néophyte n’est pas forcément chose aisée. Vous devez construire votre cité en utilisant les cartes à votre disposition. Lesdites cartes permettent d’élever des bâtiments pour marquer des points, gagner de l’argent, obtenir des ressources (pierre, bois…), renforcer votre armée ou obtenir des bonus en tout genre. Vous pouvez aussi construire votre merveille (pyramides de Gizeh, phare d’Alexandrie, colosse de Rhodes…) qui débloque également des points et des avantages.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une partie de 7 Wonders se déroule en trois âges et, entre chacun d’entre eux, vous devez faire la guerre à vos voisins de droite et de gauche. Plus vous avancez dans le jeu, plus les cartes à jouer coûteront cher en ressources, mais vous pourrez aller vous approvisionner auprès des mêmes voisins que vous combattez. À la fin de la partie, le joueur ayant le plus de points obtenus grâce à ses bâtiments, sa merveille, sa richesse, ses combats gagnés et ses divers bonus remporte la partie.

7 Wonders Télécharger gratuitement

Voilà ! On vous avait prévenu, c’est complexe à expliquer, mais 7 Wonders mérite vraiment votre attention tant il s’agit d’un jeu passionnant. Cependant, si vous n’êtes que deux joueurs, il faudra vous tourner vers la déclinaison 7 Wonders Duel et ses règles un peu remaniées.

7 Wonders Duel Télécharger gratuitement

Onitama

Onitama est autant un jeu de société qu’un sacré casse-tête. Celui-ci oppose deux joueurs sur plateau. Deux façons de gagner s’offrent à vous : la Voie de la pierre et la Voie du ruisseau. La première consiste à capturer le pion Maître (le plus grand) de l’adversaire. La seconde vise plutôt à amener votre propre pion Maître sur la case Arche du Temple située à l’autre bout du plateau.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour déplacer vos pions sur l’échiquier, vous allez à chaque fois avoir deux cartes à votre disposition. Celles-ci indiquent si vous pouvez bouger d’une case en diagonale, de deux cases vers l’avant, etc. Dès que vous en utilisez une, elle passe dans la main de l’opposant. À son tour, il utilisera une carte qui reviendra ensuite dans votre main. C’est tout. Les règles se résument très simplement, mais il vous faudra plusieurs parties pour bien les maîtriser.

Onitama – Le jeu de société de stratégie Télécharger gratuitement

C’est idéal pour mesurer vos talents à ceux de vos amis, dans le plus grand des respects évidemment. Bon à savoir, vous pouvez jouer à deux sur le même appareil. Pour une partie en ligne contre un ami, il vous faudra créer des comptes et vous ajouter mutuellement.

Steam : Rails to Riches

Steam : Les Voies de la Richesse s’appelle Steam : Rails to Riches en anglais, et c’est sous ce nom-là que vous le trouverez dans le Play Store ou l’App Store. Le but de ce jeu de société très populaire dans sa version classique consiste à développer votre réseau ferré de la manière la plus efficace possible pour dominer vos adversaires.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Vous devez en effet acheminer un maximum de marchandises dans les villes en construisant votre chemin de fer grâce aux tuiles à votre disposition. Pour chaque livraison effectuée, vous obtenez des points que vous pouvez soit transformer en points de victoire pour avoir le plus gros score possible soit réinvestir pour développer encore plus votre réseau afin de le rendre plus performant, notamment en améliorant vos locomotives par exemple.

Steam: Rails to Riches Télécharger gratuitement

Dans Steam : Rails to Riches, il faut donc faire preuve d’un bon sens de l’équilibre entre l’accumulation des points de victoire et les bons investissements. En faisant trop pencher la balance d’un côté ou de l’autre, vous risquez de perdre.

Ticket to Ride

Un autre jeu centré sur le monde merveilleux des trains : Les aventuriers du rail ou Ticket To Ride en anglais. Vous devez faire prospérer votre compagnie et votre réseau face aux concurrents. En début de partie, vous recevrez un objectif secret et, pour l’atteindre, vous allez avoir à chaque tour de nouvelles cartes qui se différencient par leurs couleurs. Celles-ci vous permettent d’acquérir des lignes ferroviaires de la même couleur.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

3 mois offerts sur les forfaits Boostez votre pouvoir d’achat avec les forfaits La Poste Mobile à petits prix. Sans engagement et avec les trois premiers mois offerts !

En abattant bien vos cartes, vous pourrez bloquer les lignes de vos adversaires tout en reliant les points importants pour l’essor de votre empire. Ticket to Ride est un jeu parfait pour faire passer le temps agréablement et c’est d’ailleurs l’un des coups de cœur de la rédaction.

Ticket to Ride – Les Aventuriers du Rail Télécharger à 9,99 €

On apprécie notamment la grande rejouabilité et les règles simples à appréhender, bien expliquées au début.

À lire aussi :

L’app de la semaine : je passe le temps dans le train avec ce jeu de société

Tokaido

Dans version traditionnelle, Tokaido revêt déjà une certaine poésie. Dans sa déclinaison numérique, celle-ci est encore plus mise en avant par des graphismes très soignés et une musique apaisante. Ce jeu vous amène au Japon médiéval sur la route reliant la ville d’Edo (devenue Tokyo) à Kyoto. Ici, on vous incite à prendre votre temps en profitant au maximum de ce voyage initiatique sur cette route longeant la mer de l’Est.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En effet, plusieurs dizaines d’étapes jalonnent le parcours prenant la forme de restaurants, de boutiques souvenirs ou encore de sources chaudes — en général, deux joueurs ne peuvent pas s’arrêter en même temps à la même étape. Dans chaque lieu, vous serez amené à réaliser certaines actions (découvrir un paysage, rencontrer d’autres voyageurs…) qui vous apporteront des points. La personne ayant accumulé le plus de points en arrivant au bout du trajet remporte la partie, mais il y a plusieurs subtilités.

Comme on l’a dit, il faut s’arrêter aux différentes étapes pour marquer des points. Rien ne sert donc de se précipiter vers la fin de la route, même si les déplacements des joueurs sont libres tant qu’ils ne reviennent pas sur leurs pas. À chaque tour, c’est le joueur en dernière position qui commence. Prendre trop d’avance sur lui le laisserait donc marquer beaucoup de points facilement. Prenez le temps de contempler les choses qui vous entourent, mais restez quand même à l’affût pour appliquer une meilleure stratégie que les autres.

Small World

Différents peuples se disputent un monde trop petit pour les satisfaire tous. C’est de ce concept que Small World tire son appellation. Ici, vous allez devoir conquérir un maximum de territoires pour gagner des points de victoire. Sans surprise, le joueur qui en accumulé le plus remporte la partie. Au début du jeu, vous allez devoir choisir des pouvoirs spéciaux (moyennant transaction) et un peuple pour avoir la capacité de changer certaines règles du jeu à votre avantage. Ensuite, il va vous falloir bien répartir vos pions sur la carte pour conquérir les zones que vous convoitez.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais attention, il vous faudra à chaque fois le nombre de pions suffisant pour envahir une région, et cette règle vaut aussi pour défendre les territoires conquis. Chaque territoire occupé vous rapporte un point par tour, mais vous perdez également des points si un adversaire vous boute de votre zone.

Small World Télécharger gratuitement

Pensez donc à bien répartir vos pions. Fait intéressant, vous pouvez décider de passer un peuple en déclin. Les terres occupées par celui-ci deviennent inactives, mais continuent de rapporter des points et vous pouvez alors continuer la partie avec un autre peuple. Soyez un fin conquérant pour remporter la partie sur Small World.

Catan Universe

Dans Catan Universe, les joueurs incarnent des explorateurs débarquant sur une contrée vierge. Chacun doit collecter des ressources pour faire prospérer sa colline en construisant des routes, des villages, puis des villes. Pour remporter la victoire, les joueurs doivent atteindre 10 points de victoire, obtenus par la construction de colonies (1 point), de villes (2 points), la possession de la plus longue route (2 points), de la plus grande armée (2 points), ou par des cartes Développement spécifiques.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À son tour de jeu, le joueur lance 2 dés et additionne les chiffres affichés. Chaque joueur ayant une colonie ou une ville adjacente à un hexagone du plateau portant ce chiffre collecte les ressources associées. Les joueurs peuvent ensuite négocier pour échanger des ressources et ainsi faire les bonnes combinaisons pour construire des villes, des colonies ou des routes et acheter des cartes Développement. Il vous faudra faire preuve de stratégie pour positionner judicieusement vos colonies et ainsi collecter les ressources qui vous aideront à prospérer davantage et à remporter des cartes spéciales, mais attention au voleur.

Catan Universe Télécharger gratuitement

Carcassonne

Carcassonne est un jeu de placement de tuiles simple, mais qui demande une certaine acuité visuelle et cérébrale. À votre tour, il vous faudra placer votre tuile (reçue aléatoirement) sur le plateau de jeu et, éventuellement, placer un Meeple sur l’un des éléments de cette tuile. Vous pourrez le placer dans la ville, sur un chemin, sur une abbaye ou sur un champ de manière à gagner des points immédiatement ou à la fin de la partie.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Attention, les règles de placement des tuiles et des Meeples sont strictes. L’avantage de la version numérique du jeu par rapport au jeu de société physique, c’est que vous êtes immédiatement informé, par l’application, de l’emplacement sur lequel vous pouvez poser votre tuile ou votre personnage. De plus, il existe de nombreuses extensions pour ajouter de nouveaux éléments et renouveler le jeu.

Carcassonne Télécharger gratuitement

Monopoly et Monopoly Go

Véritable institution pour les familles, le Monopoly n’a pas pris une ride et il a même rajeuni grâce à cette version numérique. Les règles du jeu sont identiques, il vous faut toujours acheter des terrains, des maisons et des hôtels et faire payer un loyer aux autres joueurs qui s’y arrêtent.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Avec cette version pour mobile, vous pouvez jouer en local ou en ligne, et changer le thème du plateau de jeu, et même changer quelques règles si vous le souhaitez.

MONOPOLY Télécharger gratuitement

Il existe un autre jeu mobile qui reprend le principe du Monopoly, mais qui le modernise en permettant aux joueurs de détruire les constructions d’autres joueurs ou de les voler. Dans Monopoly Go!, vous lancez toujours les dés et avancez votre pion, et en fonction de la case atteinte, vous pouvez gagner de l’argent, payer un loyer à un adversaire, braquer la banque ou voler un adversaire.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bien entendu, vous pourrez, à votre tour, vous faire voler ou détruire vos constructions. Ce jeu est gratuit, mais il suscite moins d’interaction avec les autres joueurs, comme avec le Monopoly classique.

MONOPOLY GO! Télécharger gratuitement

Terraforming Mars

À la base, le jeu de société Terraforming Mars s’adresse plutôt aux joueurs d’un niveau expert en termes de jeu de gestion. Pour sa version mobile, c’est pareil. Pour réussir à rendre Mars habitable, il vous faudra augmenter le niveau d’oxygène, la température et la présence des océans. Il vous faudra donc choisir et jouer vos cartes judicieusement pour construire des forêts pour l’oxygène, pour collecter des ressources et des revenus, et convertir l’énergie en chaleur… Bref, il y a beaucoup de choses à voir et à penser, mais rassurez-vous, un didacticiel vous présente, en début de partie, toutes les règles et vous guide sur les différentes actions possibles.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cette adaptation numérique du jeu de plateau est très bien réalisée et dispose de plusieurs modes pour jouer en solo contre l’IA, ou en multijoueurs en ligne. Notez qu’il est possible d’y jouer depuis votre smartphone ou votre tablette Android ou iOS, mais qu’il existe également une version desktop pour Windows et Mac, via la plateforme de jeux vidéo Steam.

Terraforming Mars Télécharger gratuitement

Ludo King

Ludo King est l’adaptation numérique du jeu de Parchisi, largement reconnu dans toute l’Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et même dans certains coins d’Europe. Les règles de Ludo King sont simples à comprendre. Chaque joueur se voit attribuer une couleur de jetons qu’il doit faire progresser autour du plateau jusqu’à la ligne d’arrivée pour remporter la partie. Le premier joueur à réussir à ramener ses quatre jetons à bon port est déclaré gagnant. Pour déplacer un jeton, le joueur doit lancer un dé à six faces et seuls les six permettent de sortir un jeton de sa maison.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Vous avez l’impression de lire les règles des petits chevaux de votre enfance… Vous avez raison, les règles de ces deux jeux sont quasiment identiques. L’adaptation numérique offre quelques avantages comme un mode rapide, un mode masqué, un mode multijoueurs en ligne (jusqu’à 6 jours) et un chat vocal pour discuter en temps réel avec vos adversaires pendant la partie.

Ludo King Télécharger gratuitement

Cluedo

Si vous aimez le jeu de déduction et d’enquête qu’est le Cluedo, alors vous allez aimer cette version numérique. Comme dans le jeu de plateau, il vous faudra enquêter sur le mystérieux assassinat du Dr Lenoir en interrogeant les suspects dans les différentes pièces du manoir. Vous pourrez demander aux autres joueurs de vous montrer secrètement des cartes sur l’arme du crime, le lieu et le suspect. Au fil de la partie, il vous faudra déduire les cartes qui se trouvent face cachée, et être le premier à les annoncer.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En solo ou à plusieurs, en ligne ou en local, le jeu mobile reprend la même mécanique que le jeu de plateau ainsi que les différents éléments caractéristiques. Vous y retrouverez donc le Colonel Moutarde, Mademoiselle Rose, Madame Leblanc, Monsieur Olive, le Professeur Violet ou encore Madame Pervenche, ainsi que les 9 pièces emblématiques du jeu de plateau, et les différentes armes bien connues.

Cluedo : Edition classique Télécharger gratuitement

Mysterium

Mysterium est un jeu coopératif où les joueurs doivent élucider le mystère autour d’un meurtre dans un manoir hanté. L’un des joueurs doit jouer le rôle du fantôme et aiguiller les autres joueurs (les médiums) en choisissant les bonnes cartes vision. Le fantôme doit donner une carte à chaque joueur, mais le groupe des mediums dans son intégralité doit faire travailler ses méninges en coopération et discuter pour trouver l’indice de la carte qui leur fera penser à un lieu, un personnage et une arme du crime.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Tout comme le jeu de société physique, cette adaptation numérique offre des cartes aux graphismes très agréables, mais à l’interprétation ambiguë, ce qui fait tout le charme du jeu. S’il est possible de jouer solo pour éventuellement s’entrainer à interpréter les cartes, il est évidemment préférable de jouer à plusieurs.

Mysterium : Un jeu d’enquête Télécharger gratuitement

Ephod

Si le nom du jeu Ephod ne vous dit rien, peut-être que le nom de Splendor vous inspirera davantage. Dans tous les cas, si vous aimez les jeux de réflexion avec des règles simples, vous devriez tester ce jeu sans attendre. À votre tour de jeu, vous pouvez prendre 3 jetons pierres ou acheter une carte parmi celles présentes devant tous les joueurs, ou réserver une carte et prendre un jeton Or (un joker qui remplace n’importe quelle couleur de jeton). Par exemple, si vous souhaitez acquérir une carte qui coûte 2 pierres noires et une pierre rouge, il vous faudra les avoir piochées au tour précédent (s’il en reste, car le nombre de pierres est limité).

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ces cartes acquises arborent toujours une pierre et des points de prestige que vous conservez en permanence devant vous. Elles remplaceront les pierres dont vous avez besoin pour acheter de nouvelles cartes nécessitant toujours plus de pierres. Ainsi, au fil de la partie, vous pourrez acheter de nouvelles cartes avec des pierres collectées et des cartes acquises aux tours précédents. Pour gagner, il vous faudra être le premier à disposer de 15 points de prestige. Jeu rapide et règles simples, on enchaîne facilement les parties.

Ephod: Strategy Card Game Télécharger gratuitement