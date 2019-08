Les voyages en train, c’est idéal pour commencer les vacances, mais c’est un peu long. Quand on est plusieurs, le mieux est encore de passer le temps avec un jeu de société et rien de tel que le faire sur un smartphone ou une tablette : aucune pièce à perdre, ni de plateau imposant en carton, mais tout le fun est là. C’est ce que propose Ticket to Ride.

Les jeux de société sont bien pour passer le temps à plusieurs, mais ils ne sont pas forcément très simples à transporter partout. C’est tout le contraire de notre smartphone que l’on a toujours dans notre proche, et qui peut devenir le compagnon idéal de jeux à plusieurs, par exemple dans le train ! Et c’est non sans ironie que j’ai choisi de vous parler de Ticket To Ride (les aventuriers du rail), un jeu de société publié sur le Play Store et sur l’App Store par l’éditeur français Asmodee.

Ticket to Ride Télécharger pour 6,99 € Ticket to Ride (Les Aventuriers du Rail) est un jeu de plateau multi récompensé prenant place lors de l’émergence du train il y a plus de 100... 3 raisons de télécharger cette application Un excellent jeu de société disponible sur mobile

Créez la plus grande compagnie ferroviaire

Plusieurs cartes disponibles

Pour quelques euros, cette application reprend toutes les règles du fameux jeu de plateau et permet de très facilement passer un bon moment, même dans un environnement où il n’y a pas la place pour un vrai jeu de plateau. Les aventuriers du rail, c’est l’un des premiers jeux populaires issus du nouvel âge d’or des jeux de société. Oubliez le Monopoly et le Cluedo, ici vous êtes à la tête d’une compagnie de train et vous devez tracer les lignes de votre futur empire du transport. L’idée est simple, vous recevez un objectif caché en début et de partie et vous accumulez à chaque tour des cartes colorées permettant d’acheter des lignes correspondant à leurs couleurs. Il faut alors tracer vos lignes en espérant empêcher les adversaires d’accomplir leurs objectifs.

Les règles sont bien expliquées et le jeu est simple à prendre en main, surtout avec le premier plateau du jeu, représentant les États-Unis et qui n’a aucune règle particulière. Le jeu intègre également les autres éditions du jeu moyennant quelques euros : l’Europe, la Suisse, le Royaume-Uni et beaucoup d’autres, avec des règles spéciales pour chacune d’entre elles.

Ce qui le rend pratique dans les transports, c’est surtout la possibilité d’y jouer en multijoueur local, soit tous sur le même appareil (une tablette par exemple), soit en Wi-Fi, en 3G ou en 4G de façon asynchrone. Le jeu intègre également des IA pour y jouer tout seul, ou faire une partie en coop, humains contre machines. Enfin, si vous avez un smartphone sous Android et que votre compagnon de voyage a un iPhone, pas de problème : le multijoueur est également multiplateforme.

Bref vous l’aurez compris, je recommande chaudement ce jeu, mais ce n’est pas le seul. Sur le Play Store et sur l’App Store d’Apple, il existe beaucoup de jeux de société qui ont été adaptés en applications et sont très sympa : Smallworld, Catan ou encore Tokaido.