Les meilleurs jeux Android payants de 2020

Il est facile de se retrouver noyé parmi les nombreux jeux vidéo proposés à télécharger sur le Google Play Store sous Android. Voici donc notre sélection des meilleurs jeux Android payants. Du runner au FPS, en passant par les RPG, l'exploitation de licences déjà connues ou les petites perles, vous devriez trouver à coup sûr votre bonheur.

Il est indéniable que nos smartphones sont aujourd’hui de véritable machine de jeu nomade. Les boutiques d’applications comme le Google Play Store regorgent de petites pépites vidéoludiques.

Nous avons sélectionné ici nos titres préférés, la crème de la crème, parmi les jeux payants. Souvent vendus sous les 10 euros, ces jeux n’intègrent en général ni publicités ni paiement supplémentaire, ou mécanique de pay to win que l’on retrouve sur les jeux gratuits.

Si vous cherchez plutôt à télécharger des jeux gratuits, alors nous avons une autre sélection à vous proposer.

Les meilleurs jeux de gestion payants

Pocket City

Pocket City reprend le principe de Sim City pour proposer le meilleur city builder à ce jour sur smartphone.

Comme dans le célèbre jeu de gestion, il faudra équilibrer votre ville entre zone résidentielle, zones commerciales et zones industrielles, sans oublier d’ajouter des services publics et des éléments de distractions.

En étant payant, Pocket City fait abstraction de toutes les mécaniques de paiement in-app que l’on retrouve habituellement sur mobile dans ce genre de jeu. Ici vous n’aurez pas besoin d’attendre 6 heures pour construire une école.

Stardew Valley

Dans Stardew Valley vous allez devoir reprendre le terrain d’une ferme dont vous avez hérité. Il faudra cultiver les champs, élever les animaux, mais aussi rencontrer les villageois du coin et même partir faire de l’exploration.

Ce jeu de Chucklefish Games sorti à l’origine sur console et PC est particulièrement complet. Il est surtout très reposant de prendre le temps de s’occuper de sa ferme. Omar nous a justement raconté comment il a tout plaqué pour créer sa ferme et chercher l’amour avec Stardew Valley.

Mini Metro

Serez-vous plus malin que les penseurs des transports parisiens ou londoniens ? Mini Metro vous demande de gérer un réseau toujours plus complexe de ligne de métro dans une ville qui s’agrandit tout au long de la partie.

L’interface est très sobre et la musique particulièrement minimaliste, un jeu idéal pour passer le temps… dans le métro évidemment.

Les meilleurs runners payants

Super Mario Run

Super Mario Run est l’un des premiers jeux proposés par Nintendo sur smartphone. Le runner avec le plombier moustachu est disponible gratuitement sur le Play Store, mais passé les premiers niveaux, vous allez devoir payer 9,99 euros pour obtenir le jeu complet.

C’est un investissement certes, mais cela reste un excellent titre. Il faut savoir que Mario avance et évite les petits obstacles ainsi que les ennemis tout seul, vous devez cependant le faire sauter pour lui éviter les précipices et attraper un maximum de pièces. Super Mario Run c’est aussi un level-design soigné, des défis quotidiens et un city-builder.

Super Mario Run Télécharger gratuitement

Rayman Fiesta Run

Rayman Fiesta Run est tout simplement l’un des meilleurs runners disponible à ce jour sur mobile. C’est surtout l’un des plus beaux grâce à la direction artistique livrée ici par Ubisoft Montpellier.

Comme dans tout bon runner, Rayman court en continu, et c’est au joueur de le faire sauter pour éviter des obstacles en appuyant sur la partie droite de l’écran et, au fur et à mesure du jeu, de réaliser certaines actions (coup de poing, par exemple) en appuyant dans la partie gauche.

C’est beau, c’est rapide, et c’est fun, bref c’est un très bon jeu à découvrir que l’on ne saurait trop vous recommander. La bande-son est tout aussi excellente, aussi on vous conseillera de jouer avec un casque sur les oreilles.

Rayman Fiesta Run Télécharger pour 1,09 €

Canabalt

Canabalt, c’est le jeu qui a tout simplement démocratisé ce genre sur smartphone. La force du titre, c’est sa très grande sobriété.

Un homme en cravate saute d’immeuble en immeuble et de toit en toit pour échapper à une apocalypse venue dont ne sait où. Canabalt est d’une incroyable fluidité, relativement rapide et doté d’une bande-son d’excellente qualité composée par Danny Baranowsky.

Un classique parmi les classiques, moins connu que des titres plus grand public à cause de son tarif relativement élevé malgré ses trois années d’existence.

Les meilleurs jeux de réflexion payants

Another Lost Phone

A Normal Lost Phone avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie en proposant de prendre le contrôle d’un smartphone perdu. Rapidement on se trouve mêler à une énigme palpitante impliquant le vrai propriétaire de l’objet.

Le gameplay se prête forcément idéalement à une partie sur smartphone : vous avez directement l’objet dont il est question en main, l’immersion est totale. Another Lost Phone est la suite « spirituelle » de ce premier titre. Cette fois-ci, il faudra enquêter sur une certaine Laura et se mêler de certains éléments de sa vie privée et professionnelle pour la retrouver. En serez-vous capable ?

Another Lost Phone: Laura's Story Télécharger pour 2,99 €

Monument Valley 2

Monument Valley 2 est le jeu de réflexion mobile par excellence. Ce jeu reprend le principe du premier épisode : un jeu minimaliste où il faudra jouer avec les perspectives pour sortir de différents tableaux inspirés des travaux d’Escher.

C’est tout simplement l’un des must have sur smartphone et tablette, un jeu culte qui mérite bien son prix. La jouabilité, la direction artistique, la musique, tout est parfaitement maîtrisé et vous procurera de bons moments de détentes.

Monument Valley 2 Télécharger pour 5,49 €

L’Aventure Layton

Le Professeur Layton n’en est pas à son premier coup d’essai sur le marché du jeu mobile. Après Layton Brothers Mystery Room, la licence est revenue pour fêter ses dix ans avec un épisode inédit nommé L’Aventure Layton.

Avec Katrielle, vous allez enquêter sur un mystère dans la ville de Londres, à savoir la disparition de son propre père. Des énigmes, de l’humour, des défis… peut-être un peu trop de dialogues, mais un bon titre au prix de 18 euros, tout de même, ça fait toujours quelque chose sur le Play Store.

Si cela ne suffit pas, les autres aventures du Professeur Layton sont également disponibles comme l’étrange village, ou la boîte de pandore !

Enterre-moi, mon amour

Dans Enterre-moi mon amour, on est confronté à la dure réalité de la guerre en Syrie et au terrible périple que certains réfugiés doivent réaliser pour atteindre l’Europe. Dans ce jeu, on incarne Majd, un homme dont la compagne s’enfuit vers le Vieux Continent.

Pendant le voyage de cette dernière, on reste en contact par messagerie avec elle et on doit lui fournir les conseils les plus avisés pour qu’elle arrive saine et sauve à destination. Il existe une multitude de fins différentes, ainsi vous pouvez rejouer encore et encore pour toutes les découvrir.

Enterre moi, mon Amour Télécharger pour 3,49 €

Les meilleurs jeux de survie et craft payants

Minecraft

Doit-on encore présenter Minecraft ? Le jeu phénomène comptait plus de 110 millions d’adeptes en 2019, ce qui en fait l’un des jeux vidéo les plus populaires de l’histoire de l’industrie.

Ce jeu vous place dans un monde en 3D composé de cubes de constructions, qui ne sont pas sans rappeler des Lego en quelques sortes, que vous pourrez récolter pour construire ou assembler de nouveaux objets et partir à l’aventure.

Oubliez la « Pocket Edition » : désormais, Minecraft est Minecraft sur toutes les plateformes. Cela veut dire que les joueurs peuvent jouer ensemble aussi bien sur smartphone que sur console et PC avec les mêmes fonctionnalités.

Don’t Starve : Pocket Edition

Don’t Starve reprend le principe, en quelque sorte, d’exploration et de craft de Minecraft, mais pour pousser à fond le jeu de survie. Ici pas question de se construire un château, il faudra plutôt se préoccuper de passer la nuit en toute sérénité.

Pour cela il faudra surveiller sa santé et son estomac, mais aussi sa santé mentale. Un jeu qui mettra les nerfs du héros à rude épreuve, le tout avec une direction artistique qui n’est pas sans rappeler l’univers de Tim Burton.

Les meilleurs FPS et jeux d’action payants

Hitman Sniper

La série de jeu Hitman est connue pour son style mêlant infiltration, réflexion et action. Dans cette déclinaison mobile, vous incarnez toujours l’agent 47 mais tout se passera cette fois à distance et à la première personne, l’œil dans la lunette d’un fusil de sniper.

Éliminez les meilleures cibles qui s’offrent à vous, tout en prenant soin de ne pas créer un mouvement de panique général qui permettrait à vos autres cibles de prendre la fuite.

Le jeu offre en plus un mode zombie tout aussi captivant. Une très bonne adaptation d’un genre dans un format mobile.

Morphite

Morphite se joue à la première personne comme un FPS, mais il vous demandera tout aussi bien de la réflexion que des réflexes. Vous devrez en effet explorer des planètes inconnues dans l’espace et les analyser au sol pour survivre au mieux, tout en vous défendant contre des forces hostiles. Vous passez de planète en planète dans un environnement en 3D au style graphique unique.

Le titre n’est pas sans rappeler la promesse de No Man’s Sky avec son système d’analyse et d’exploration. Le jeu offre aussi une vraie intrigue, avec de nombreux personnages et avec eux, de nouvelles quêtes à accomplir. Vous ne vous ennuierez jamais et vous aurez toujours quelque chose à faire : une nouvelle planète à découvrir, une nouvelle espèce à analyse, un nouvel ennemi à chasser.

Morphite Télécharger gratuitement

Les meilleurs jeux de stratégie payants

Reigns : Her Majesty

Alors que dans Reigns, on incarnait le Roi, dans Reigns : Her Majesty, on joue, logiquement, le rôle de la Reine. Le titre se présente sous la forme d’un jeu de cartes et de rôle dans lequel on échange avec ses sujets, les personnes de la Cour, etc. À chaque fois, on est confronté à des choix politiques binaires. Pour prendre une décision, il faut faire glisser la carte vers la gauche ou la droite — comme sur Tinder.

Il faut alors s’appliquer à débloquer des objets, de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues pour espérer régner le plus longtemps possible. Ce jeu est vraiment addictif, très simple à prendre en main et, en plus de tout cela, il livre un petit message féministe bienvenu en trame de fond.

Kingdom Rush Vengeance

Le genre du tower defense a trouvé ses lettres de noblesse sur mobile, c’est un genre assez intuitif à développer sur smartphones grâce à l’écran tactile. Dans cette catégorie, le meilleur titre est sans aucun doute Kingdom Rush, et le dernier épisode de la série Kindgom Rush Vengeance.

Comme son nom le laisse entendre, Vengeance vous met cette fois dans le camp des ennemies et va vous demander d’affronter elfes et nains, grâce à vos orques. Vous allez devoir placer des troupes et des tours sur leurs chemins pour les empêcher de venir vous envahir. Les tours ont évidemment des effets différents : certaines ralentissent vos ennemies, alors que d’autres les éliminent.

Vous aurez le droit à des dizaines de niveaux et un large choix d’arsenal avec des arbres de talents qui permettront d’améliorer vos tours. Le jeu contient des achats in-app, mais ils ne sont pas obligatoires pour terminer le jeu dans de bonnes conditions.

Kingdom Rush Télécharger gratuitement

XCom : Enemy Within

L’un des meilleurs jeux de stratégie sortis sur console et PC en 2013 est aussi disponible sur smartphone et tablette. Dans XCOM : Enemy Within, vous êtes à la tête d’une organisation internationale chargée de défendre la terre d’une invasion extraterrestre.

Pour cela il faudra gérer votre base pour faire des recherches, développer de nouveaux équipements et entraîner vos soldats, pour ensuite emmener ces derniers sur des missions tactiques. On passe alors dans un système de jeu au tour par tour simple à maîtriser où il faudra redoubler de vigilance pour vaincre la menace alien.

Avec ses graphismes un peu cartoon, le jeu vieilli très bien graphiquement, et permet de dédramatiser le contexte d’un envahissement alien.

Les meilleurs RPG payants

To The Moon

To the Moon est un RPG à l’ancienne à forte dimension narrative. Le joueur y incarne deux docteurs qui vont traverser les souvenirs d’un homme mourant afin de lui donner la possibilité de vivre une seconde vie, dans sa tête, et ainsi enfin réaliser son rêve : se rendre sur la lune.

Émouvant et drôle à la fois, To the Moon nous balade à travers les différents épisodes importants d’une vie et nous interroge même sur nos propres choix et notre rapport au temps. Déjà sorti il y a quelques années sur Steam, le titre a reçu un très bon accueil de la part des joueurs et de la critique.

To the Moon 4,69 €

Battle Chasers : Nightwar

Une équipe de héros va tout tenter pour survivre sur une île particulièrement riche en danger et en mystères, après un crash de leur aéronef. Battle Chasers Nightwar est un jeu de rôle avec des combats au tour par tour. Un système au demeurant assez classique, mais ici très bien réalisé et vraiment prenant. Comme tout bon RPG, les personnages sont bien écrits et l’histoire est prenante.

Battle Chasers est par ailleurs un jeu très beau, avec des phases de dialogues inspirées des bandes dessinées, et des phases de combat et d’exploration en 3D moins impressionnantes, mais réussies.

Final Fantasy IX

La saga Final Fantasy est sans doute l’une des séries de jeu vidéo les plus célèbres dans le monde, en particulier lorsqu’on le parle de RPG. La plupart des épisodes classiques de la série comme Final Fantasy VI ou Final Fantasy VII ont été adaptés aux mobiles et sont disponibles sur les App Store.

Nous vous recommandons ici celui qui est, en toute objectivité bien sûr, le meilleur épisode de la série, Final Fantasy IX. Vous incarnez Djinane, voleur au grand cœur, qui sera rapidement accompagné de Steiner le chevalier, Bibi le mage noir et la princesse Grenat d’Alexandrie. Une longue et belle aventure, riche en émotions.

FINAL FANTASY IX for Android Télécharger pour 13,99 €

Les meilleurs jeux de course payants

GRID Autosport

De belles voitures et de beaux circuits, c’est la recette de GRID Autosport. Si vous avez déjà joué à Gran Turismo ou Forza Motorosport, vous serez en terrain connu ici puisque GRID se veut être un jeu de simulation. Hors de question d’être poursuivi par la police ou de récolter des bonus ici, vous serez sur des circuits fermés et le jeu vous poussera à soigner vos virages.

Si on compare ce titre aux meilleurs du genre sur console, c’est justement parce que GRID Autosport est rapidement devenu la référence incontournable des jeux de courses sur smartphone. Le niveau de fidélité graphique, les effets sonores, ou encore les IA sont d’excellentes qualités.

Jouable parfaitement au tactile, le jeu se transforme en expérience console si vous branchez une manette à votre appareil. Une vraie pépite.

Riptide GP : Renegade

Oubliez les courses automobiles, Riptide GP : Renegade est un jeu de course de jet-skis. Vous incarnez un ancien champion qui tente de retrouver sa gloire d’antan. Ce jeu adopte un style arcade avec des bonus et des boost à obtenir sur le circuit, ou en faisant des cascades.

La série des Riptide est également connue pour ses graphismes travaillés, et sa jouabilité accessible et répondant bien sous les doigts. Pour quelques euros, c’est un très bon jeu de course à ne pas manquer si vous êtes fan du genre.

Les meilleurs jeux de société payants

Ticket to ride

Ticket to ride, ou les aventuriers du rail en français, est un jeu de société assez populaire vous mettant à la tête d’une compagnie de chemin de fer.

Aux États-Unis, en Europe ou encore au Royaume-Uni, vous devrez relier des destinations à l’aide de vos lignes de chemin de fer, et ce, avant que vos opposants ne réservent les meilleurs chemins !

L’adaptation mobile est vendue à tout petit prix, et permet de jouer seul contre des IA, en multijoueur local, ou en ligne. C’est une très bonne adaptation qui plaira aussi bien aux novices de la licence qu’aux habitués du jeu de plateau.

Pour les plus jeunes, nous recommandons Ticket To Ride First Journey, qui offre un plateau et des règles simplifiées et bien plus accessibles. Une bonne manière de s’initier à la géographie et aux jeux de société dès l’enfance.

Ticket to Ride Télécharger pour 6,99 €

Ticket to Ride: First Journey Télécharger pour 1,99 €

7 Wonders

Arriverez-vous à construire l’une des 7 merveilles du monde ? 7 Wonders est un jeu de société très populaire, et trouve ici une bonne adaptation sur smartphone et tablette. Un peu à la manière de Civilization, vous devrez faire progresser votre peuple à travers trois âges de l’antiquité. Vous devrez échanger des ressources, vous orienter plutôt dans les sciences, la culture ou le domaine militaires. De nombreuses façons de gagner des points de victoire qui pourront vous permettre de gagner la partie selon votre propre stratégie.

Vous retrouvez toute l’expérience du jeu physique pour une poignée d’euros, dans une version aux éléments graphiques simplifiée, mettant moins en avant le design artistique du jeu physique, mais misant plutôt sur l’accessibilité sur écran mobile. Avec des parties d’une dizaine de minutes, le jeu se prête plutôt bien à la mobilité. Il est jouable en solo, contre des IA, ou en multijoueur en ligne.

Terraforming Mars

Terraforming Mars c’est un peu le jeu de société qui vous met dans la peau d’Elon Musk. Vous êtes à la tête d’une large corporation privée charger de préparer la colonisation de Mars en la terraformant. Pour cela, il faudra faire attention de garder un équilibre entre les infrastructures urbaines, les villes, et les éléments importants au développement de la vie, les forêts et l’eau.

Malheureusement vous ne serez pas seul sur la planète rouge, et d’autres corporations auront le même objectif, et elles feront tout pour l’atteindre avant vous. Cet excellent jeu de société moderne a été adapté aux smartphones et à la tablette. Pour quelques euros, vous découvrirez toute l’expérience du jeu physique, avec en plus la possibilité de jouer en ligne ou contre des IA.

Encore plus !

Si notre sélection vous semble trop restrictive, vous trouverez peut-être votre bonheur dans nos sélections thématiques.

Bien sûr, si vous avez d’autres jeux payants à recommander n’hésitez pas à les partager en commentaires de cet article !