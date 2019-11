Apparu il y a une quinzaine d’année dans les journaux gratuits, le Sudoku existe également en application sur smartphone. De quoi se vider la tête ou se la torturer, au choix, pendant 3 à 20 minutes pour perdre son temps, mais le perdre intelligemment.

Il y a douze ans, je commençais mes études à l’université. C’était la découverte de la fac de droit, des travaux dirigés, des plans en deux parties et deux sous-parties, de l’ordinateur pour prendre des notes et jouer à Warhammer 40 000 Dawn of War entre deux cours, mais c’était surtout ma découverte des journaux gratuits et de leurs jeux, notamment le Sudoku.

Douze ans plus tard, en passant sur Twitch, je suis tombé sur un streameur que je suis régulièrement et qui découvrait justement ce jeu… sur Nintendo Switch. Sa découverte du jeu, des stratégies, des différentes manières de retrouver le bon chiffre pour la bonne case, m’a rappelé pourquoi j’aimais tant ça. Mais après tout, si on le trouve sur la dernière console de Nintendo et sur des journaux papier, est-ce que le Sudoku n’existerait pas sur smartphones ?

Une rapide recherche sur le Google Play Store m’a permis de découvrir l’application Sudoku.com du développeur Easybrain. Une application que j’ai téléchargée simplement parce qu’elle était indiquée comme « choix de l’équipe » du Play Store. Et à vrai dire, je n’en ai pas essayé d’autres tellement celle-ci est simple et bien fichue.

Sudoku.com - Jeu gratuit Télécharger gratuitement Sudoku est un jeu de... Sudoku. L'application vous permet de remplir des grilles de quatre niveaux de difficulté, avec de nombreuses options comme... 3 raisons de télécharger cette application Quatre niveaux de difficulté

De nouvelles grilles tous les jours

Nombreuses fonctionnalités présentes

Petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce formidable jeu de réflexion qu’est le Sudoku. Sur une grille de 9 cas de haut et 9 de large, composée en neuf mini-grilles, vous devez ajouter un chiffre par case. Mais attention, vous ne pouvez pas ajouter plusieurs fois le même chiffre sur une même ligne, une même case ou une même mini-grille de 9 cases. Pour chaque partie, vous avez certains chiffres affichés au départ et il ne vous reste plus qu’à compléter la grille.

Là où Sudoku.com d’Easybrain est particulièrement efficace, ce sont pour les options intégrées. D’abord, l’application propose quatre modes de jeu : facile, moyen, difficile et expert. Ensuite, les paramètres proposés sont particulièrement riches avec la possibilité de limiter le nombre d’erreurs, après quoi vous devrez recommencer — ou vous infliger une publicité. Vous avez également un chronomètre, un système masquant automatiquement les chiffres déjà entièrement utilisés ou mettre en avant tous les chiffres identiques à ceux de la case sélectionnée.

Surtout, contrairement à nombre de sites de Sudoku, l’application intègre un système de prise de note. Vous pouvez ainsi, pour chaque case, rentrer les différentes possibilités, comme je le faisais au crayon à papier il y a une dizaine d’années. On notera tout de même un défaut, les publicités vidéo particulièrement intrusives qui peuvent s’afficher en début ou en fin de partie, mais il est possible de supprimer la publicité pour 2,89 euros.

Mais la fonction qui me séduit le plus dans Sudoku.com d’Easybrain, ce sont les défis quotidiens. Chaque jour, l’application vous propose une nouvelle grille à remplir. Il n’y a rien à gagner sinon la satisfaction de la remplir le plus rapidement possible, en espérant battre le précédent record, et le plaisir de voir que depuis trois mois, j’ai rempli toutes les grilles de chaque journée, au point que je remonte le temps peu à peu pour rattraper les précédentes. Là, j’en suis à celle du 14 août et je sais qu’à ma prochaine pause café, je passerai à celle du 13.