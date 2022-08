AMD Ryzen 7000 : AMD confirme, les processeurs Zen 4 arrivent à grands pas

Lors de la présentation de ses résultats financiers, AMD a clarifié son calendrier pour le reste de l'année.

La fin de l’année s’annonce très chargée sur PC. AMD et Intel doivent lancer une nouvelle génération de processeurs très attendus, les Ryzen 7000 Zen 4 et la 13e génération de processeur Intel Core Raptor Lake, alors qu’Apple et Qualcomm continue d’étendre leur famille de puces ARM. Ce n’est pas tout, Nvidia et AMD devraient aussi lancer de nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 4000 et Radeon RX 7000.

À l’occasion de la présentation des résultats financiers de la firme, Dr. Lisa Su, la présidente d’AMD a clarifié l’agenda d’ici à la fin de l’année 2022.

Lancement de Ryzen 7000 ce trimestre

C’est très simple, elle a confirmé que les processeurs AMD Ryzen 7000 devraient sortir dès ce 3e trimestre 2022, avec les cartes mères AM5. Si l’on exclut un lancement dès ce mois d’août, il ne reste que le mois de septembre avant la fin du trimestre. On peut donc tabler sur un lancement en grande pompe de la nouvelle génération AMD à la rentrée. Récemment, quatre puces AMD Ryzen 7000 ont été publiées par mégarde sur le site officiel de la marque.

Du côté des cartes graphiques, il faudra se montrer patient. Les Radeon RX 7000 sont toujours prévues pour 2022, mais « plus tard cette année ». Une promesse qui n’a pas changé depuis le mois de juin. Pour rappel, le passage à RDNA 3 devrait marquer un changement important d’architecture pour AMD qui basculerait d’un design monolithique à un design en chiplet. La firme promet jusqu’à 50 % d’amélioration sur les performances par watt.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.