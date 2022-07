AMD a laissé fuiter des informations relatives à quatre de ses prochains processeurs de bureau sous architecture Zen 4 : les Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X.

Par mégarde, AMD a listé dans sa bibliothèque de ressources quatre processeurs qu’il aurait aimé garder au secret un peu plus longtemps. Il s’agit en l’occurrence des Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X, un quatuor de puces « Raphael » attendu plus tard cette année. Annoncés en mai dernier à l’occasion du Computex, ces nouveaux processeurs de bureau profiteront, rappelons-le, de l’architecture CPU Zen 4. Ils exploiteront également la nouvelle plateforme AM5, la gravure en 5 nm de TSMC, mais aussi les standards PCIe 5.0 et DDR5, déjà adoptés par Intel sur sa plateforme LGA 1700 et ses puces « Alder Lake », lancées en fin d’année dernière.

Pour l’instant, AMD n’a pas laissé fuiter toutes les informations que nous aurions voulu découvrir, mais la firme nous confirme à son corps défendant la nomenclature adoptée pour sa nouvelle gamme de CPU. En attendant plus de détails par les canaux officiels, de précédentes rumeurs nous éclairent sur les principales spécifications de ces quatre références.

Un chapelet de puces Ryzen 7000 dévoilées par mégarde

WCCFTech nous rappelle par exemple que le nouveau Ryzen 9 7950X est censé embarquer 16 cœurs et 32 threads, contre 12 cœurs et 24 threads pour le Ryzen 9 7900X, aux capacités un peu plus modestes. Le Ryzen 7 7700X devrait pour sa part s’appuyer sur 8 cœurs et 16 threads, tandis que le Ryzen 5 7600X se contenterait de 6 cœurs et 12 threads.

Fait intéressant, le Ryzen 7 7700X n’avait pas fait énormément parler de lui jusqu’à présent. Des rumeurs avaient en revanche évoqué à plusieurs reprises le Ryzen 7 7800X, plus puissant. Quoi qu’il en soit, la consommation de ces nouveaux processeurs devraient aller jusqu’à un TDP nominal de 170 W (soit 230 W en consommation maximale) pour les Ryzen 9. Nous devrions toutefois nous situer entre 125 et 65 W pour les Ryzen 7 et Ryzen 5, respectivement.

Cette consommation relativement contenue pourrait permettre à AMD de lancer par la suite des variantes plus musclées de ces deux séries, avec des fréquences revues à la hausse… et un TDP forcément un peu plus important.

Comme évoqué plus haut, ces processeurs de bureau Zen 4 seront lancés quelque part sur le quatrième trimestre 2022. Vraisemblablement, AMD ciblerait d’abord les amateurs de performances en misant sur ses futures cartes mères X670 et B650. Des références plus abordables de processeurs Ryzen 7000 et de cartes mères compatibles arriveraient par la suite, en début d’année prochaine. Les prix des quatre CPUs dévoilés maladroitement par AMD devraient quant à eux s’échelonner entre 200 et 700 dollars.

