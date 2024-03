Avec Nvidia Ace, les jeux vidéo vont être plus immersifs que jamais

Nvidia a dévoilé une nouvelle démonstration de sa technologie Nvidia Ace, qui permettra rendre les PNJ des jeux vidéo bien plus interactifs grâce à l'IA. Plusieurs studios travaillent déjà pour l'intégrer à leurs jeux.

C’est lors de sa conférence GTC (GPU Technology Conference) que Nvidia a dévoilé une nouvelle démonstration de Ace, sa technologie d’avatars digitaux pensée pour le jeu vidéo, mais aussi pour bien d’autres marchés et industries.

Annoncée en mai 2023, Nvidia Ace a été officiellement présenté au CES 2024 de Las Vegas, salon pendant lequel nous avons pu tester cette nouvelle manière d’interagir avec les PNJ dans un jeu vidéo. Cette fois, la démo nous place dans une vraie séquence de jeu et semble concrétiser ses promesses en quelques minutes.

Une nouvelle démo convaincante

Alors que la précédente démonstration avait été conçue en collaboration avec Convai, start-up partenaire de Nvidia pour la création de personnages avec l’IA, celle-ci va au-delà de la preuve de concept.

Dans Covert Protocol, vous incarnez un agent enquêtant dans le lobby d’un hôtel pour se procurer le numéro de chambre d’une cible. Il est possible d’interagir avec trois personnages qui ont chacun leur personnalité, leur manière de s’exprimer et répondre aux questions.

Développée cette fois avec le studio Inworld AI, cette démo technologique montre une certaine évolution par rapport à la première : Nvidia Riva, qui retranscrit votre parole en texte pour communiquer avec les PNJ, nous a paru bien plus fiable, tout comme la synthèse vocale de ces personnages, qui semble de moins en moins robotique.

Maintenant que le joueur a un objectif, on aperçoit le potentiel interactif de la technologie, qui autorise à dérailler plus ou moins largement du fil narratif principal pour offrir des échanges toujours différents. Les personnages adaptent organiquement leur ton selon les questions, si celles-ci sont répétées plusieurs fois, ou bien si vous touchez une corde sensible. Ils resteront ainsi fidèles à leur persona et se souviendront de vos précédentes interactions avec eux pour réagir toujours différemment.

Une telle avancée technologique s’adaptera en effet très bien aux RPG, type Skyrim et même Baldur’s Gate III, mais aussi plus globalement aux jeux proposant un gameplay émergent comme les Immersive Sim. On pense notamment à la série Hitman ou encore Deus Ex (RIP), qui offre de nombreuses manières d’atteindre son objectif, notamment en interagissant avec les PNJ.

Une technologie déjà prête à l’usage

La suite Nvidia Ace pourra être aisément intégrée par les développeurs de jeu à leur moteur via un plugin pour l’Unreal Engine 5 et Unity, avec, on imagine, un support technique pour tous les autres studios utilisant leur propre moteur. Nous évoquions déjà précédemment les quelques studios qui sont en train d’expérimenter la technologie pour leurs prochains jeux, mais aucun projet commercial n’a encore été confirmé.

D’autres secteurs d’activité pourront utiliser ces personnages virtuels, comme le service client, afin de remplacer les chatbots très scriptés, mais aussi la santé pour faire interagir les patients avec des assistants virtuels pour les demandes les plus bénignes.

À noter que les entreprises et développeurs voulant exploiter la technologie Ace passeront par les différentes partenaires de Nvidia, des studios spécialisés comme Convai, Inworld AI ou bien UneeQ qui ont chacun leurs expertises.