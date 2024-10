Les dangers de l’IA, une montre connectée très luxueuse et des nouvelles fonctions à venir sur les tocantes Garmin – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 25 octobre : un ancien employé d’Open AI tire la sonnette d’alarme, Garmin révèle une nouvelle montre connectée très luxueuse et bientôt des nouvelles fonctions sur les actuelles montres Garmin. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

La Garmin Marq Adventurer en édition Acier de Damas // Source : Garmin

Les dangers de l’IA selon un ancien employé d’OpenAI

Miles Brundage, conseiller principal d’OpenAI sur la question de la « Super Intelligence » a quitté l’entreprise mercredi 23 octobre et s’est fendu d’une note sur X (Twitter). Il y affirme que « ni OpenAI ni aucun autre laboratoire de pointe n’est prêt, et le monde n’est pas prêt non plus ». Selon lui, l’entreprise semble davantage se tourner sur la sortie de nouveaux produits que sur les risques d’une IA trop puissante.

Voici la Garmin Marq Adventurer Gen 2

Garmin dévoile une montre particulièrement luxueuse, la Marq Adventurer Gen 2, fabriquée en acier Damas et vendue à 3250 euros. Bien que son design soit raffiné, cette montre se base sur l’ancienne Epix Gen 2, sans les derniers capteurs et fonctionnalités modernes de Garmin. Avec un prix élevé et des caractéristiques techniques quelque peu dépassées, ce modèle cible les amateurs de luxe plus que les utilisateurs à la recherche de performance.

Les nouveautés de la Galaxy Watch 7 bientôt sur les autres montres Samsung

Les montres connectées Samsung bénéficieront prochainement des améliorations logicielles de la Galaxy Watch 7. Basées sur One UI 6 Watch et Wear OS 5, ces nouveautés incluent des mises à jour de l’interface et des fonctionnalités améliorées. Ce déploiement en version stable marque la fin du programme bêta et rend ces innovations disponibles pour une gamme plus large de montres Samsung, optimisant ainsi l’expérience utilisateur.