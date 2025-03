Radeon RX 9070 : avec la nouvelle génération d’AMD, le jeu en 4K n’a jamais été aussi abordable

Avec sa dernière génération de GPU, AMD vient bousculer les certitudes des joueurs, et de la concurrence. Comment ? Tout simplement en proposant un GPU taillé pour la 4K avec l’un des meilleurs rapports performance prix vu depuis bien longtemps.

AMD Radeon Radeon RX 9070 (XT)

Dévoilée début mars, et lancée dans la foulée, la nouvelle génération de carte graphique signée AMD a fait énormément parler d’elle. Et à raison, car la proposition du constructeur a de quoi séduire. Une architecture RDNA 4 tournée vers la puissance, une quantité de VRAM conséquente (16 Go quand même), une nouvelle version du FSR (la technologie d’upscaling maison) : la Radeon RX 9070 en a sous le capot et promet des performances impressionnantes, surtout en 4K.

Mais là où AMD a frappé très fort, c’est sur le positionnement tarifaire de cette Radeon RX 9070. Annoncée à 629 euros, elle se positionne très en deçà de la concurrence, et propose donc un rapport performance prix quasi imbattable sur ce segment. Une aubaine pour les joueurs qui souhaitent franchir le pas de la 4K sans avoir à y laisser toutes leurs économies.

Pour célébrer le lancement de la Radeon RX 9070, AMD s’est associé à Cybertek afin de proposer une configuration clef en main incluant son tout nouveau GPU. Nommée Blackbeard by Corsair, ce PC paré pour le jeu en 4K est disponible dès aujourd’hui pour 1999 euros au lieu de 2349 euros.

4K, VRAM, FSR4 et Ray Tracing : qu’apporte cette nouvelle génération de GPU AMD ?

Pour cette nouvelle génération de GPU RX 90, AMD a travaillé sur plusieurs axes avec pour objectif de proposer une carte graphique abordable pour jouer en 4K.

Pour parvenir à ce résultat, le constructeur a misé sur son architecture RDN4, la plus performante de la marque à ce jour. La troisième génération d’accélérateurs de Ray Tracing et la seconde génération d’accélérateurs d’IA, tout comme la nouvelle génération d’unité de calcul installé sur ces GPU offre une puissance démultipliée par rapport à la génération précédente. AMD annonce ainsi des performances Ray Tracing doublées et un traitement des tâches IA jusqu’à huit fois plus rapide.

Pour permettre à son GPU d’atteindre la sacrosainte 4K sans sourciller, AMD a misé sur deux éléments. D’un côté, la VRAM : avec 16 Go au compteur, les Radeon RX 9070 ont de la marge et sont capables d’offrir un affichage fluide et stable, y compris sur les titres les plus exigeants. De l’autre, une nouvelle version du FSR (FidelityFX Super Resolution), la quatrième, l’upscaler maison qui utilise l’IA pour améliorer la définition de l’affichage sans pour autant que cela n’impacte les performances.

Dernier axe de travail d’AMD pour cette génération : le prix. C’était l’ambition du constructeur : proposer une gamme de GPU abordable pour qu’un maximum de joueurs puisse s’essayer au jeu en 4K sans avoir à rogner sur les effets ou les performances pour atteindre les 60 fps. C’est chose faite avec les Radeon RX 9070. Avec un prix de départ (conseillé) fixé à 629 euros, il s’agit d’un des modèles compatibles 4K les plus abordables du marché.

Radeon RX 9070 : les performances sont au rendez-vous en 2 ou 4K

Si nous ne possédons pas encore de benchs maison pour jauger les performances, AMD nous a tout de même fourni quelques chiffres à nous mettre sous la dent. Des tests réalisés en interne sur une trentaine de jeux compatibles parmi les plus récents et les plus gourmands, comme Warhammer 40 000 : Space Marine 2, Cyberpunk 2077, STALKER 2 : Heart of Chernobyl ou Black Myth : Wukong. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont pour le moins satisfaisants.

Les performances de l’AMD Radeon RX 9070 comparée à l’AMD RX 7900 GRE sur différents jeux récents, en 2K, avec et sans Ray Tracing // Source : AMD

AMD a ainsi opposé la toute nouvelle Radeon RX 9070 à la RX 7900 GRE, soit à peu près son équivalent sur la génération précédente. Sur la trentaine de jeux soumis au test en 1440p avec les settings réglés sur Ultra, le constructeur a constaté un gain de performance de l’ordre de 20 %, que ce soit au niveau de la fluidité du jeu ou bien du Raytracing.

Les performances de l’AMD Radeon RX 9070 comparée à l’AMD RX 7900 GRE sur différents jeux récents, en 4K, avec et sans Ray Tracing // Source : AMD

En 4K, toujours en ultra, le gain de performance est même sensiblement plus élevé. Ce dernier permet en effet de faire tourner les jeux en 1080p par exemple, et d’upscaler les images en 4K en sortie. AMD a ainsi constaté un gain de 21 % sur l’ensemble des jeux testés, toujours par rapport à RX 7900 GRE.

Les performances de l’AMD Radeon RX 9070 comparée à l’AMD RX 7900 GRE, en 4K, avec l’activation du nouveau FSR 4 // Source : AMD

Le constructeur a aussi pu mesurer l’impact du FSR4 sur les performances en 4K et les résultats sont sans appels. Sur Space Marines 2 par exemple, l’activation du FSR4 en mode Performance permet d’atteindre les 191 FPS, là où la RX 7900 GRE accroche les 43 fps en natif.

Jouer en 4K pour moins de 2000 euros, c’est possible : Cybertek et AMD le prouvent

À peine sorties, les Radeon RX 9070 sont déjà mises à l’honneur, notamment chez Cybertek qui a décidé de monter un PC embarquant la nouvelle carte graphique d’AMD pour fêter l’occasion.

Le site marchand, spécialisé depuis plus de 25 ans dans la conception et le montage de PC (de jeu, mais pas que), vient en effet de lancer le Blackbeard by Corsair. Une machine pour le moins impressionnante qui tire pleinement parti des derniers composants AMD pour offrir une expérience de jeu en 4K à un prix raisonnable.

Le PC Gamer Blackbeard by Corsair disponible chez Cybertek embarque la dernière AMD Radeon RX 9070

Outre une Radeon RX 9070, cette configuration peut s’appuyer sur l’excellent Ryzen 7 7800X3D, soit l’un des meilleurs CPU actuellement disponibles sur le marché (juste derrière le Ryzen 7 9800X3D, c’est dire). Ajoutez à cela la bagatelle de 32 Go de RAM Corsair en DDR5 ainsi qu’un stockage de 1 To via un SSD Corsair au format M.2 NVMe Gen4 et vous obtenez une configuration de jeu musclée, taillée pour du jeu de haute volée. Mais le plus intéressant reste sans doute le prix affiché : 1999 euros. Un tarif très abordable compte tenu du matériel installé, qui augure du meilleur pour le jeu en 4K.

Vous souhaitez créer vous-même votre configuration de jeu ? Aucun problème, Cybertek possède un configurateur très complet et un service client à l’écoute pour vous aider à choisir au mieux le matériel à installer. Vous pouvez par exemple décider de monter une configuration complète autour de la Radeon RX 9070 XT pour du jeu en 2K à un prix défiant tioute concurrence. Le site propose même, pour aller un peu plus loin, un service de personnalisation poussé, avec gravure du boitier et watercooling custom.