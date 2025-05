Cet écran PC taillé pour les gamers exigeants (240 Hz, 0,5 ms, HDMI 2.1) chute sous les 160 €

Le moniteur gaming Legion R25f-30 signé Lenovo saura répondre à tous les désirs des joueurs affirmés, qui recherchent avant tout un maximum de fluidité en jeu. En ce moment, cet écran est proposé à 159,99 euros au lieu de 229,99 euros chez Carrefour.

Un écran doté d’un taux de rafraîchissement élevé et d’un temps de réponse minimal est primordial pour jouer dans les meilleures conditions. C’est justement ce que propose le moniteur gaming Lenovo Legion R25f-30, équipé d’un écran rafraîchi à 240 Hz. Un modèle solide que l’on trouve en ce moment à un excellent prix, qui ne dépasse pas les 160 euros.

Les points forts du Lenovo Legion R25f-30

Une dalle VA Full HD de 24,5 pouces

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz + un temps de réponse de 0,5 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Auparavant proposé à 229,99 euros, l’écran PC gamer Lenovo Legion R25f-30 est aujourd’hui disponible en promotion à 159,99 euros chez Carrefour.

De l’ergonomie et de la netteté

Le Lenovo Legion R25f-30 est un écran taillé pour le jeu vidéo, et en tant que tel, il se doit de proposer une bonne ergonomie afin que l’utilisateur adopte une bonne posture et joue confortablement. Ainsi, ce moniteur dispose d’un pied permettant d’ajuster la hauteur, l’inclinaison et la rotation de la dalle. Ce socle est par ailleurs plutôt massif, mais sa conception en Y permet tout de même de glisser des périphériques sous l’écran.

Côté écran, justement, on a ici droit à une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 24,5 pouces, qui bénéficie de la technologie VA. Elle offre donc de bons contrastes, des couleurs plus vives et des angles de vision suffisamment larges. Ajoutons à cela le fait que l’écran couvre le spectre DCI-P3 à 90 %, ce qui permet de profiter d’une palette de couleurs affichées assez étendue. Et pour ne rien gâcher, la dalle est compatible HDR10. Autant dire que les images seront bien plus détaillées, et ce, même dans les zones d’ombre.

Une fluidité exemplaire pour toutes les parties

Le moniteur Lenovo Legion R25f-30 propose également un taux de rafraîchissement optimal, qui s’élève à 240 Hz. La fluidité est donc exemplaire et les flous de mouvement complètement absents, y compris lors de l’enchaînement de combos nerveux. Sachez qu’il est possible d’atteindre les 280 Hz en mode overclocking, mais cette technique pourrait endommager votre machine ou détériorer la qualité de l’image si elle n’est pas bien maîtrisée.

L’écran garantit aussi un temps de réponse de seulement 0,5 ms. Grâce à ça, les retards ou ralentissements à l’image sont considérablement minimisés, ce qui est bien utile lors des parties dans lesquelles la réactivité est indispensable, comme sur les FPS. L’AMD FreeSync Premium est aussi de la partie pour permettre de jouer sans saccades ni déchirures d’écran. Enfin, côté connectique, celle-ci se compose de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4 et d’un port jack 3,5 mm.

