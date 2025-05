L’une des meilleures enceintes portables connectées de chez Bose est à son prix le plus bas pour l’ultime journée des French Days

Les French Days arrivent Ă leurs fins, et pour l’occasion Amazon lâche une belle offre pour une enceinte intelligente. La puissante et mobile Bose Portable Home Speaker passe de 419 euros lors de son lancement Ă 234 euros avec l’utilisation d’un code promo.

Bose ne fait pas dans la demi-mesure quand il s’agit de conjuguer mobilitĂ©, puissance et raffinement sonore. Sa Portable Home Speaker, compacte, mais solide, est taillĂ©e pour suivre le rythme de musique Ă la maison, des sessions Spotify (ou Deezer, Youtube Music…) dans le jardin, aux ambiances posĂ©es en week-end, elle s’adapte. Et pour clĂ´turer les French Days en beautĂ©, Amazon applique une rĂ©duction de 185 € sur ce modèle premium.

Ce qu’on aime chez la Bose Portable Home Speaker

Un son 360° signature Bose

WiFi, AirPlay 2, Spotify Connect et Bluetooth, elle cause avec tout

Jusqu’Ă 12 heures d’autonomie

Au lieu de 419 euros, la Bose Portable Home Speaker est aujourd’hui disponible en promotion Ă 234 euros sur Amazon avec le code : MAR25

Du son en 360 degrés et une connectivité complète

Derrière son format compact, son kilo sur la balance et sa coque en aluminium anodisé, la Bose Portable Home Speaker embarque un système audio à 360 degrés reposant sur un transducteur central à déflexion acoustique, couplé à trois radiateurs passifs qui renforcent la réponse dans les basses fréquences.

Le rendu est à la fois ample, homogène et détaillé, avec une scène sonore qui s’étend de manière uniforme, peu importe la position d’écoute. Les basses conservent du coffre, sans débordement ni distorsion, même à volume soutenu. La signature Bose est là : une restitution puissante, mais toujours maîtrisée.

Au-delà de sa qualité sonore, l’enceinte brille par sa connectivité réseau avancée. En Wi-Fi, elle devient enceinte intelligente compatible AirPlay 2, Spotify Connect, Google Assistant et Amazon Alexa. Elle peut donc s’intégrer sans friction dans un écosystème Apple ou Android, se contrôler à la voix, ou servir de relai multiroom dans une installation Bose connectée. Le Bluetooth 4.2 assure une liaison directe avec un smartphone ou une tablette, mais c’est bien le Wi-Fi qui révèle tout son potentiel, avec une latence minimale et une fidélité audio supérieure.

RĂ©sistante et pourvue d’une bonne batterie

Malgré ses prétentions audiophiles, la Portable Home Speaker porte bien son nom : elle est conçue pour bouger. La poignée souple intégrée facilite les déplacements du salon à la cuisine, de la terrasse à une escapade en week-end sans compromettre ni le style ni l’ergonomie. Son châssis est certifié IPX4, ce qui signifie qu’elle résiste aux éclaboussures, à une pluie fine ou à un verre renversé sur la table. Ce n’est pas une enceinte de plage, mais elle encaisse sans broncher une utilisation domestique et nomade.

L’autonomie annoncĂ©e atteint jusqu’à 12 heures en lecture continue, selon le volume et le type de connexion utilisĂ©e (Wi-Fi ou Bluetooth). Une journĂ©e complète d’écoute sans recharge, ce qui la place dans le haut du panier des enceintes connectĂ©es portables. La recharge se fait via USB-C, ou via une base de chargement magnĂ©tique (vendue sĂ©parĂ©ment) qui ajoute un confort non nĂ©gligeable Ă l’usage au quotidien. Pour conclure, c’est une enceinte pensĂ©e pour rester mobile sans sacrifier la qualitĂ©, ni l’intelligence de fonctionnement.

Afin de comparer la Bose Portable Home Speaker avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes connectées du moment.

