Avec un son traité à l’IA et compatible Dolby Atmos, la Bose Smart Ultra Soundbar baisse en plus de prix (-30 %)

La Bose Smart Ultra Soundbar est une barre de son puissante, connectée, boostée à l’IA et proposant le Dolby Atmos, qui s’affiche actuellement à -30 % chez Amazon.

Cette barre de son succède à la SoundBar 900 et en reprend tous les codes, aussi bien en termes de design que de technique. Bien sûr, il y a des évolutions, sinon elle ne servirait à rien, donc vous bénéficiez d’un son de meilleure qualité, d’une IA plus poussée qui travaille surtout sur les dialogues et une puissance qui cache bien son jeu. Donc si vous aimez le bon son, sachez que vous pouvez la retrouver avec 300 euros de réduction, une vraie aubaine.

Les points forts de la Bose Smart Ultra Soundbar

La puissance du son, sous tous ses aspects

L’intelligence artificielle fait des miracles sur les dialogues

La compatibilité AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect qui fait plaisir

La Bose Smart Ultra Soundbar coûte 999,95 euros depuis sa sortie en septembre 2023. Aujourd’hui chez Amazon, on la trouve à 699 euros, en blanc ou en noir.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Bose Smart Ultra Soundbar. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une barre de son qui laisse de la place à l’IA

La Bose Smart Ultra Soundbar est une barre de son 5.0 qui se relie à votre TV en utilisant un unique connecteur HDMI ou une prise optique numérique. Vous disposez aussi d’une connexion Bluetooth, mais vous pouvez aussi passer par le WiFi pour profiter d’un son de super qualité, sans latence. D’ailleurs, il y a même un port Ethernet si vous voulez vraiment profiter du meilleur.

L’un des gros atouts de cette barre de son est la présence de l’intelligence artificielle. Celle-ci agit surtout sur les dialogues et vous pouvez choisir de les mettre plus ou moins en avant, en fonction des programmes consommés. L’utilisation est simplissime et ça fonctionne diablement bien.

La barre en elle-même mesure 104,5 x 10,7 x 5,8 cm pour 5,8 kg, donc il faut prévoir un peu de place et, pour que ça ne fasse pas trop grand sous votre TV, il faut au moins avoir un écran de 55″. Mais personne ne viendra vous jeter en prison si vous avez moins.

Des réglages simples pour une puissance de fou

La puissance de la barre de son Bose Smart Ultra Soundbar n’est pas indiquée en Watts RMS, mais les faits parlent pour elle : elle envoie du lourd. Non seulement le son est puissant, mais il est aussi précis et doux, pas trop agressif, avec de bonnes basses malgré l’album de caisson dédié. Franchement, c’est l’ajout idéal pour tout amateur de bon son.

Alors il y a quelques petites fausses notes qu’il faut évoquer, comme l’absence de Dolby Atmos sur Apple Music, Tidal ou encore Amazon Music si vous passez par le WiFi. Bon, c’est un cas très particulier, mais il faut le savoir. Et la présence d’un unique port HDMI fait que vous ne pouvez pas brancher de périphérique externe dessus, tout doit passer par le téléviseur. Mais sinon, d’un point de vue purement technique, c’est que du bonheur.

Sur le test complet de la Bose Smart Ultra Soundbar, vous pouvez en apprendre plus sur tout ce qu’elle a à proposer.

Si jamais cette barre de son, c’est trop pour vous, ou même pas assez, vous pouvez vous tourner vers un autre modèle à découvrir dans notre sélection dédiée.

