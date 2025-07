La puissance du OnePlus Nord CE5 écrase tous les smartphones milieu de gamme, sauf un

OnePlus a officialisé son nouveau smartphone milieu de gamme, le Nord CE5. Vendu à partir de 349 euros, il entre en compétition directe avec des rivaux comme le Nothing Phone (3a) ou le Samsung Galaxy A36.

OnePlus Nord CE5 // Source : OnePlus

Le Nord CE5 a pour objectif de rendre l’expérience OnePlus accessible à un plus grand nombre, en intégrant des performances améliorées, une grande batterie et de nouvelles fonctionnalités logicielles basées sur l’intelligence artificielle. Mais face à une concurrence féroce, notamment le Nothing Phone (3a) et le Samsung Galaxy A36, ses choix sont-ils les bons ?

Design : minimaliste et confortable

Le Nord CE5 arbore un design sobre et élégant, conçu pour être « agréable à prendre en main ». Il se décline en deux couleurs :

Black Infinity : Un noir profond.

Un noir profond. Marble Mist : Une texture de marbre blanc avec des reflets dorés.

OnePlus Nord CE5 // Source : OnePlus

Le téléphone pèse environ 199 g et son épaisseur est d’environ 8,2 mm. Il reprend les codes visuels du OnePlus Nord 5 avec un dessin plat tant sur ses faces avant et arrière que sur les côtés.

Le module photo arrière a été revu depuis le CE4. Le flash est placé à côté, ne laissant que les deux objectifs dans cet ovale rehaussé par un contour matchant avec la finition choisie. Le CE5 est certifié IP65.

Écran : fluide et lumineux

L’affichage est assuré par une dalle AMOLED de 6,77 pouces avec une résolution FHD+ (2392 x 1080 pixels). L’écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une grande fluidité et atteint une luminosité en pic de 1430 nits, le plaçant au-dessus du Galaxy A36 sur ce point, et au même niveau que le Nothing Phone (3a). Il est également certifié pour le HDR sur Netflix et Amazon Prime Video et intègre la technologie Aqua Touch pour une utilisation avec les doigts mouillés.

Performances : un nouveau Dimensity aux commandes

OnePlus a équipé son Nord CE5 du SoC MediaTek Dimensity 8350 Apex. Il est épaulé par 8 Go de RAM LPDDR5X et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1, extensible via une carte MicroSD jusqu’à 1 To.

C’est ici que les choix de OnePlus sont les plus intéressants. En face, le Nothing Phone (3a) utilise un Snapdragon 7s Gen 3, et le Samsung Galaxy A36 un Exynos 1480. Sur le papier, la puce du Nord CE5 promet un gain de 30% en jeu par rapport au Nord CE4 et 40% environ en général.

OnePlus Nord CE5 // Source : OnePlus

En élément de comparaison, on peut citer le Reno 13 Pro d’Oppo basé sur la même puce. Il délivre des performances bien supérieures aux smartphones de la gamme du CE5. On peut donc s’attendre à ce qu’il soit meilleur que les Nothing Phone (3a) ou un Galaxy A36. Seul le Poco F7 ne tremblera pas devant lui grâce à son Snapdragon 8s Gen 4.

Moyennes normalisées des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

Pour assurer des performances stables, le téléphone intègre un système de refroidissement CryoVelocity VC avec une chambre à vapeur composite à base de graphène d’une surface totale de 7 041 mm², « l’une des plus grandes de sa catégorie. » Elle doit permettre d’obtenir des performances thermiques constantes, même pendant les sessions de jeu prolongées, dixit OnePlus.

Comme le OnePlus Nord 5, le CE4 bénéficie d’une certification TÜV SÜD garantissant une expérience fluide pendant 72 mois (6 ans).

Logiciel : OxygenOS 15 et l’IA pour tous

Le Nord CE5 tourne sous OxygenOS 15.0, basé sur Android 15. Il bénéficie de la suite OnePlus AI avec notamment l’AI Toolbox 2.0.

Accessible via une barre latérale, AI Toolbox détecte l’application en cours d’utilisation et fait apparaître les outils d’intelligence artificielle pertinents avec le contenu affiché à l’écran, comme AI Summary, AI Translation, AI Writer et AI Reply.

On a aussi accès à des outils d’édition photo avec AI Creativity. Ils permettent de booster les détails, déflouter une image, retirer un reflet d’une vitre ou aussi effacer un élément.

Côté multitâche, il intègre la fonction Open Canvas de OnePlus. La marque promet au minimum quatre générations de mises à jour d’Android et six ans de correctifs de sécurité.

Photo : un capteur Sony de 50 Mpx avec OIS

La partie photo est menée par un capteur principal Sony LYT-600 de 50 MP avec une ouverture f/1.8 et, fait notable pour cette gamme, une stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS).

OnePlus Nord CE5 // Source : OnePlus

Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP.

À l’avant, on trouve un capteur selfie de 16 MP. La caméra arrière est capable de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde.

Nothing nous avait impressionnés sur ce niveau de prix avec un zoom optique sur le Phone (3a). À voir de quoi est capable le traitement logiciel du CE5, mais il est rare qu’un zoom numérique soit plus convaincant.

Autonomie : une batterie massive et une charge très rapide

C’est sans doute l’argument de vente principal du Nord CE5. Avec sa batterie de 5200 mAh, il surpasse la plupart de ses rivaux. OnePlus promet jusqu’à près de 2 jours d’utilisation. Avec une pleine charge, il peut tenir plus de 20 heures en lecture YouTube ou encore 4h en enregistrement vidéo 4K.

OnePlus Nord CE5 // Source : OnePlus

De plus, sa charge rapide 80 Watts SUPERVOOC lui permet une recharge complète en 58 minutes, le plaçant loin devant le Galaxy A36 et sa charge de 25 Watts.

Prix et disponibilité

Le Nord CE5 est équipé d’un unique haut-parleur en bas, d’un lecteur d’empreintes optique sous l’écran, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4 et d’un slot hybride (Dual SIM ou une SIM + une MicroSD).

Il est lancé aux prix suivants :

349 € pour la version 8 + 128 Go

pour la version 8 + 128 Go 399 € pour la version 12 + 256 Go

À ce tarif, il se positionne agressivement. S’il n’a pas l’originalité du design d’un Nothing Phone (3a), il propose un package très complet avec un accent mis sur la performance et l’autonomie, des arguments convaincants à ce niveau de prix pour qui cherche avant tout un téléphone puissant.