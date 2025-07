OnePlus Buds 4 : une architecture empruntée aux modèles plus haut de gamme

Comme prévu, OnePlus lance officiellement ses nouveaux écouteurs intraauriculaires, le OnePlus Buds 4 en Europe. Ils promettent une meilleure restitution sonore et une expérience utilisateur améliorée notamment avec une autonomie supérieure par rapport à la précédente génération.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

La marque OnePlus avait teasé, il y a peu, sur l’annonce à venir de ses nouveaux écouteurs intraauriculaires. Et c’est donc comme convenu que les Buds 4 sont donc officiellement disponibles sur le marché européen venant aux côtés des smartphones OnePlus Nord CE 5 et Nord 5 ainsi que la montre OnePlus Watch 3. Ces écouteurs sont proposés dans deux coloris distincts : Zen Green et Storm Gray. Ils arborent des lignes plus anguleuses que les Buds 3, avec une finition soignée fidèle à l’image premium de la marque. Les dimensions des écouteurs sont de 31 x 20,6 x 24,2 mm pour un poids de 4,73 g chacun, tandis que le boîtier de charge mesure 65,4 x 52,4 x 25,3 mm pour un poids total de 39,57 g. L’ensemble, écouteurs et boîtier, atteint 49,02 g, ce qui reste dans la moyenne du segment.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

L’ergonomie est aidée par la présence d’embouts en silicone (tailles S, M, L) et une certification IP55, comme les Buds 3, garantissant une résistance à la poussière et à l’eau, un point appréciable pour une utilisation sportive ou quotidienne.

Toujours double haut-parleur mais chacun avec son pilote

On ne change pas une équipe qui gagne. En effet, à l’image des Buds 3, les OnePlus Buds 4 misent aussi sur une architecture audio à double haut-parleur : un woofer de 11 mm (contre 10,4 mm pour les Buds 3) et le même tweeter de 6 mm. Cette configuration vise, selon le fabricant, à offrir des graves profonds et des aigus détaillés. La réponse en fréquence s’étend de 15 Hz à 40 kHz, avec une sensibilité de 118 dB à 1 mW.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

La réelle nouveauté est à trouver du côté de l’intégration d’un double DAC, une technologie habituellement réservée aux équipements audio haut de gamme, notamment les OnePlus Buds 3 Pro, pour garantir une conversion fidèle du signal numérique en analogique. Ainsi, chaque transducteur est piloté par son propre DAC. En outre, sachez que les Buds 4 supportent les codecs LHDC 5.0, AAC et SBC, et sont compatibles Bluetooth 5.4 (contre du Bluetooth 5.3 pour les Buds 3) avec une portée effective de 10 mètres. De plus, une fonction audio 3D promet une immersion renforcée, notamment pour les contenus compatibles.

Côté réduction de bruit, OnePlus annonce une technologie adaptative en temps réel, capable d’atteindre jusqu’à 55 dB de réduction sur une plage allant jusqu’à 5 500 Hz. Trois microphones par écouteur, associés à une IA de réduction de bruit pour les appels, assurent des conversations claires même en environnement bruyant.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

Autonomie et connectivité qui vont bien

L’autonomie annoncée est l’un des points forts des Buds 4 : jusqu’à 11 heures d’écoute avec les écouteurs seuls (AAC, réduction de bruit désactivée) contre 10 heures pour la précédente génération, et jusqu’à 45 heures avec le boîtier de charge. En activant la réduction de bruit, selon la marque, l’autonomie descend à 6 heures pour les écouteurs et 24 heures avec le boîtier. En mode LHDC, les chiffres sont respectivement de 9 heures (sans ANC, contre 7 heures pour les Buds 3) et 5,5 heures (avec ANC) pour les écouteurs, et 37 heures (sans ANC) et 22 heures (avec ANC) avec le boîtier.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

La charge rapide permet d’obtenir 3,5 heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge, contre 2 heures pour les Buds 3, ou 11 heures en rechargeant écouteurs et boîtier ensemble pendant le même laps de temps. Le port USB-C reste la norme pour la recharge filaire.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

Parmi les autres fonctionnalités, on note un mode jeu avec une latence annoncée à 47 ms, pour une synchronisation optimale image/son, une double connexion Bluetooth pour basculer facilement entre deux appareils, la compatibilité Google Fast Pair, HeyMelody App et mises à jour OTA. Le contrôle passe par des commandes tactiles personnalisables, raccourci assistant vocal, fonction « Find My Earbuds » et contrôle de l’appareil photo par double-tap. Enfin, notez la possibilité d’une traduction instantanée par IA.

Disponibilité et prix des écouteurs OnePlus Buds 4

Les nouveaux écouteurs OnePlus Buds 4 sont disponibles pour un prix de 119 euros, quelle que soit la finition choisie.