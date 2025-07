Oneplus lance une nouvelle montre connectée, idéale pour les petits poignets

Après sa OnePlus Watch 3 grand format lancée en début d’année, OnePlus dévoile ce mardi un nouveau modèle plus compact et adapté aux petits poignets, la OnePlus Watch 3 43 mm.

La OnePlus Watch 3 43 mm // Source : OnePlus

En début d’année, OnePlus lançait sa OnePlus Watch 3, une montre connectée sous Wear OS aux nombreuses qualités, grâce notamment à son autonomie confortable, à l’intégration d’un électrocardiogramme ou à une véritable couronne rotative.

Seulement, la OnePlus Watch 3 n’était pas nécessairement adaptée à tous les poignets avec son format massif de 46,6 x 47,6 x 11,75 mm et son poids de 49,7 grammes sans bracelet.

Une OnePlus Watch 3 en plus compacte

Pour s’adresser à davantage de clients potentiels, la marque chinoise vient donc de présenter, ce mardi, une nouvelle version de sa montre, la OnePlus Watch 3 43 mm.

Comme son nom l’indique, la nouvelle montre de OnePlus est bien plus compacte, avec un format de 43,2 x 43,2 x 11 mm et un poids de 37,8 grammes sans bracelet, tout en conservant son boîtier en acier inoxydable.

La OnePlus Watch 3 43 mm // Source : OnePlus

OnePlus n’a pas pour autant particulièrement rogné sur la taille de l’écran, puisque la nouvelle OnePlus Watch 3 43 mm embarque une dalle Amoled de 1,32 pouce de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels pour une densité de 352 pixels par pouce. L’écran est par ailleurs capable de monter jusqu’à une luminosité de pic de 1000 cd/m².

Concernant les composants, la montre embarque la même puce Snapdragon W5 Gen 1 que la OnePlus Watch 3 et que la OnePlus Watch 2 avant elle, adossée à 32 Go de stockage et 2 Go de RAM.

Quelques sacrifices au programme

On va par ailleurs retrouver toutes les mesures de santé et d’activité sportive du modèle précédent, avec un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls, un suivi du sommeil, une puce GPS multi-GNSS. Seul sacrifice, la disparition de l’électrocardiogramme, pourtant inauguré en début d’année avec le grand format.

La OnePlus Watch 3 43 mm // Source : OnePlus

Parmi les autres sacrifices consentis par OnePlus pour gagner en compacité, on doit également citer l’autonomie. En effet, alors que la OnePlus Watch 3 47 mm intégrait une batterie de 631 mAh, la version 43 mm se contente d’une batterie de 345 mAh. Néanmoins, compte tenu du fonctionnement à double processeur et double système de la montre, la OnePlus Watch 3 43 mm devrait rester bien devant d’autres montres concurrentes sous Wear OS. OnePlus promet ainsi jusqu’à 60 heures d’utilisation en mode standard, 36 heures en mode intensif ou 7 jours en mode économie d’énergie.

Prix et disponibilité de la OnePlus Watch 3 43 mm

La OnePlus Watch 3 43 mm est affichée en France au prix de 299 euros, contre 329 euros pour le grand format. Elle est déclinée en deux coloris : acier noir ou acier argenté.