Bug ou régression ? Google Maps fait disparaître les boutons Spotify et YouTube pour certains

La dernière version de Google Maps sur Android arrive, dans certains cas, avec une omission étrange : les boutons de contrôle multimédia ont disparu pour plusieurs utilisateurs et utilisatrices.

Crédit : Frandroid

Si vous aimez écouter de la musique ou des podcasts pendant que vous conduisez, il y a fort à parier que vous ayez déjà utilisé les boutons de contrôle multimédia intégré à Google Maps. Permettant de facilement contrôler son appli de musique sans quitter l’interface de Google Maps, cette fonctionnalité semble avoir disparu de certaines versions de l’appli de cartographie de Google.

Comme l’a remarqué 9to5Google, la dernière mise à jour du logiciel a fait disparaître l’option de « lecture multimédia » au sein des paramètres. Mais tout le monde ne semble pas concerné.

Que se passe t-il avec Google Maps ?

La dernière version stable de Maps (25.28) ainsi que la version bêta (25.29) semblent être aléatoirement concernées par ce problème. Pour les internautes touchés, l’option a tout bonnement disparu des paramètres de Google Maps et il est impossible de choisir une application multimédia ou d’en afficher les commandes sur l’écran de navigation. Résultat, changer de musique au volant devient un très dangereux si vous utilisez l’appli de Google.

Tout le monde ne semble pas être touché, cela dit. Sur un Pixel 8 de test avec la dernière version stable de Google Maps installé, l’application montre encore les options dans les paramètres et les commandes multimédias sur l’écran de navigation. Cela dit, les très très nombreux fils de discussion sur Reddit ou sur les forums officiels de la marque montrent que le problème est assez largement partagé, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs.

Étrangement, la version iOS de Google Maps ne semble pas touchée par ce souci, puisqu’elle affiche encore correctement les options et la surcouche multimédia lors de la navigation. Autrement, dans le monde d’Android, les Pixel comme les Galaxy S de Samsung semblent aléatoirement privés de cette fonctionnalité pourtant très appréciée.

Waze à la rescousse

S’il est difficile de savoir si cet oubli tient plus du bug ou de la décision volontaire de Google, il n’empêche que cela semble handicaper un paquet d’internautes. Il existe cependant un ersatz de solution pour celles et ceux qui n’ont pas peur de changer un peu leurs habitudes.

Waze – GPS, Maps & Traffic Télécharger gratuitement

Si Maps semble avoir du mal avec le contrôle des applis multimédias, Waze, lui, n’a pas perdu la fonctionnalité. Spotify, YouTube Music, Deezer et les autres sont toujours contrôlables depuis la célèbre application collaborative. Waze étant la propriété de Google, bon nombre d’infos et d’itinéraires seront les mêmes sur les deux apps. Il faudra juste accepter de basculer sur une app différente, le temps d’y voir plus clair.

