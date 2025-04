Google Maps : cette mise à jour fait du bien à l’application sur Android

Google procède à une amélioration de l’interface de Google Maps sur Android pour aller vers un design plus moderne et moins invasif.

Avec cette mise à jour, Google Maps ne s’enrichit pas d’une nouvelle fonctionnalité, mais va permettre aux utilisateurs de sa version Android de profiter d’une interface plus claire permettant de garder un œil sur son trajet tout en cherchant des informations.

Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur voulait se rendre dans son onglet « Enregistrés », lui permettant de retrouver les listes et lieux sauvegardés, l’application ouvrait un nouveau panneau recouvrant l’intégralité de l’interface contrairement à l’onglet « Découvrir » qui, lui, permettait d’afficher un morceau de carte en arrière-plan.

La version 25.16 de l’application Google Maps entend harmoniser ces affichages afin que les onglets « Enregistrés » et « Contribuer » se basent sur celui de « Découvrir », rapporte 9to5Google.

Ce nouvel affichage va permettre aux utilisateurs de redimensionner les panneaux à l’aide d’une barre de navigation leur offrant un meilleur affichage. Bien que ce changement semble mineur, il permet désormais aux utilisateurs de conserver un œil sur leur carte tout en obtenant des informations supplémentaires sur le lieu de leur destination.

Pour le moment, réservé aux utilisateurs sur Android, ce nouvel affichage sera prochainement disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad indique 9to5Google.

