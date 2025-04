Google Maps : une petite nouveauté pour vos trajets

Google redessine l’interface de Google Maps pour ce qui est des directions à suivre durant un itinéraire. Un changement sympathique qui modernise l’application.

Google aime procéder à des mises à jour de ses applications phares régulièrement. Parfois les nouveautés sont très légères, et parfois, elles sont bien plus visibles.

C’est le cas de la dernière mise à jour en date de Google Maps qui apporte des changements dans l’interface de l’application.

Des itinéraires plus riches en informations

C’est le site 9To5Google qui a repéré ces changements sur la version anglophone de l’application. Auparavant, l’affichage d’un itinéraire se faisant en laissant beaucoup d’espace libre et avec une description écrite en petit.

Avant Après

Depuis la mise à jour, Google Maps offre plus de détails sur le trajet à venir, et propose des options plus simples d’accès comme l’ajout d’arrêt pendant l’itinéraire ou le partage à des proches.

Google Maps Télécharger gratuitement

Cette nouvelle interface est pour le moment réservée à Android. On imagine que le déploiement sur la version iOS pour iPhone arrivera bientôt.

