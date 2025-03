Google rend son application de suivi de santé bien plus attractive avec cette mise à jour

Google a revu le design de son application Fitbit, afin de proposer un aperçu bien plus propre des données de santé et d’entraînement.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est une mise à jour plus que bienvenue que Google a commencé à déployer pour son application Fitbit, dédiée au suivi de santé et d’activité sportive.

Il faut dire que, pendant longtemps, le design de l’application était resté inchangé, avec les codes d’interface utilisée encore par Fitbit avant son rachat par Google. Désormais, l’application fait peau neuve, notamment dans l’analyse des indicateurs de santé, comme l’indique le site 9to5Google.

Plus claire et plus cohérente avec les autres applications de Google, l’application Fitbit va désormais permettre d’avoir un aperçu plus simple de ses données de santé, comme la saturation en oxygène sanguin, la fréquence respiratoire ou la fréquence cardiaque au repos jour après jour. Il faut dire que, comme le rappelle 9to5Google, l’ancienne version de l’interface était en fait basée sur une simple page Web intégrée nativement à l’application. C’est en fait une refonte dans la même veine que celle pour le poids, déployée en novembre dernier.

Une interface plus claire et des indicateurs plus parlants

La nouvelle page liée aux indicateurs de santé va permettre de retrouver les cinq données déjà listées (fréquence respiratoire, variabilité de la fréquence cardiaque, température cutanée, saturation en oxygène et fréquence cardiaque au repos), mais avec des graphiques plus parlants et un arrière-plan aux couleurs du reste de l’application. La page va aussi indiquer quelles sont les données dans la plage normale des derniers jours, pour évaluer votre état de forme.

Rappelons que Fitbit propose, depuis l’été dernier, deux nouveaux scores pour évaluer aussi bien votre forme cardiovasculaire (charge cardiaque) que votre récupération (aptitude quotidienne). Ces deux scores sont désormais proposés gratuitement, sans avoir de passer par l’abonnement payant Fitbit Premium.

L’application Fitbit va être utilisée non seulement pour recueillir les données mesurées par les bracelets et montres Fitbit, mais aussi par les montres connectées de Google, de la Pixel Watch première du nom à la Pixel Watch 3.