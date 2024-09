Fitbit corrige le tir avec deux nouveaux scores de santé proposés gratuitement sur la plupart de ses appareils

Après avoir inauguré son nouveau score d’aptitude quotidienne sur la Google Pixel Watch 3, Fitbit passe la seconde et le propose désormais sur ses propres montres et bracelets.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Depuis quelques années, l’inquiétude était de mise autour du support et de l’avenir des produits et montres Fitbit. Il faut dire que la marque est peu à peu intégrée à Google et que les derniers produits Fitbit en date nous avaient quelque peu déçu par l’absence de certaines fonctionnalités.

Néanmoins, c’est une bonne nouvelle qu’a annoncée la marque spécialisée dans le sport et le bien-être. Comme le rapporte le site 9to5Google, Fitbit a en effet mis à jour son application et certaines de ses montres pour proposer la nouvelle version du score d’aptitude quotidienne, déjà déployée sur la Pixel Watch 3.

Deux nouveaux scores sans avoir à payer

Pour rappel, ce score est calculé tous les matins en fonction de différents critères comme le temps de sommeil, la qualité du sommeil, le niveau de stress ou la fréquence cardiaque au repos. Il est par ailleurs désormais accompagné d’un second score de charge cardiaque, qui se concentre quant à lui sur les activités, le nombre de pas ou le temps passé à se dépenser.

Surtout, ces deux scores sont dorénavant proposés gratuitement à tous les utilisateurs de produits Fitbit. Jusqu’à présent, pour profiter du score d’aptitude quotidienne, il fallait nécessairement souscrire un abonnement Fitbit Premium pour un montant de 9 euros par mois. Désormais, non seulement les utilisateurs de produits Fitbit pourront profiter de deux scores plus détaillés, mais y auront également le droit sans aucun frais.

Des scores proposés sur la plupart des appareils Fitbit

Les scores pourront être consultés aussi bien sur l’application Fitbit que directement sur l’appareil pour certains modèles comme les Fitbit Charge 5 et Charge 6, Les montres Fitbit Sense et Sense 2 ou les montres Versa 2, 3 et 4.

La Fitbit Versa 4 // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Pour profiter de ces nouveaux scores de santé, il faudra télécharger la version 4.23 de l’application Fitbit actuellement en cours de déploiement sur le Google Play Store.