Face à Google Maps, un application française, publique et ambitieuse met le paquet

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) propose une nouvelle version de son application Cartes IGN. Celle-ci fournit des cartes ultra détaillées de la France avec un nombre impressionnant de données mises à disposition.

Google Maps est l’application qui vient en tête de tout le monde dès que l’on parle d’applications de cartographie. C’est la référence par excellence. Très bien, mais il s’agit d’un service développé par un géant américain de la tech. Un constat qui n’est pas au goût de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).

Cartes IGN : une application française et publique

L’établissement public, sous tutelle du ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, est connu pour ses cartes très détaillées de la France, très réputées notamment parmi les férus de randonnée. Depuis, 2015, l’institut propose aussi une application mobile Cartes IGN. Or, comme le relaie France Inter, celle-ci a droit à une nouvelle version revisitée. L’objectif : ne pas déléguer à Google Maps ou à Apple Plans la responsabilité de cartographier le territoire français.

« On ne peut pas laisser des grands acteurs capturer la manière de nous représenter notre propre territoire et il ne s’agit pas de faire la même chose qu’eux », explique Sébastien Soriano, directeur général de l’IGN. Et clairement, la nouvelle application Carte IGN propose des options très poussées que l’on ne trouve absolument pas sur Google Maps ou Apple Plans.

Une foultitude de données

On trouve évidemment des fonctions classiques pour rechercher une adresse, trouver un itinéraire et enregistrer des repères. Là où Cartes IGN va plus loin, c’est au niveau des informations que l’on peut afficher sur le plan. Tout d’abord, on peut superposer plusieurs fonds de carte (Plan IGN, Photographies aériennes, Plan aérien, Cartes IGN, Carte TOPO 25). Si vous les activez toutes, la carte changera automatiquement d’apparence selon le niveau de zoom pour afficher le fond le plus pertinent.

Allons encore un peu plus loin. Vous pouvez afficher des données thématiques sur la carte classées en différentes rubriques : administratif ; foncier ; agriculture ; forêt ; hydrographie, mer et littoral ; espaces protégés ; risques naturels ; tourisme et loisirs ; transports. Et pour vous donner un aperçu de la diversité des options proposées, voici une liste non exhaustive des données proposées.

Limites administratives mises à jour en continu.

Parcelles cadastrales.

Délimitation parcellaire AOC viticole.

Forêts publiques.

Réseau hydrographique.

Cartes des pentes.

Monuments nationaux.

Restrictions UAS catégorie Ouverte et Aéromodélisme.

Mettre en avant l’impact de l’être humain sur l’environnement

Bref, il y a de quoi faire. L’application Cartes IGN met le paquet pour prétendre au titre de service de cartographie le plus complet en France. Ce n’est pas fini. L’un des objectifs affichés de l’institut est aussi de montrer l’impact de l’humain sur son environnement. La fonctionnalité qui représente le mieux cette volonté est sobrement baptisée « Comparer ».

Elle permet de comparer des vues aériennes d’un même territoire à différentes époques pour se rendre compte de son évolution. « On a même proposé une centaine de points d’évolution du territoire qui vont illustrer par exemple l’évolution du trait de côte, de la fonte des glaciers ou de la reforestation », affirme Laurent Toustou, chef du service données produits et usages au sein de l’IGN.

« Nous avons beaucoup plus de données exposées qu’un acteur comme Google, toutes les données hébergées par l’IGN c’est un million de Gigaoctets, une quantité phénoménale », précise Sébastien Soriano. Ce dernier évoque ainsi « un regard complémentaire pour faire en sorte que nos concitoyens ne soient pas captifs d’outils qui ont des fins commerciales ».