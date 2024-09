Frostpunk 2 : quelles sont les configurations requises sur PC Windows et macOS ?

Frostpunk 2 et son ambiance glaciale débarquent bientôt sur PC et Mac. Ce jeu de stratégie post-apo ne devrait pas être trop gourmand : on lève le voile sur les configs minimales à avoir pour le faire tourner.

Frostpunk 2 arrive 6 ans après Frostpunk, premier du nom. L’intrigue se déroule quant à elle 30 ans après le jeu original. Dans un monde marqué par une tempête dramatique et un climat glacial, le joueur doit gérer et développer une ville. Dans Frostpunk 2, l’industrie pétrolière se développe grandement et il faudra gérer, entre autres, différentes factions et quartiers. Le jeu sera disponible le 20 septembre. Pour jouer sur console, il faudra par contre patienter encore un peu…

Bonne nouvelle, en plus de sortir sur Windows, le jeu sera aussi disponible sur macOS, à condition de posséder un Mac avec une puce Apple Silicon.

Si vous voulez vous monter un beau PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Frostpunk 2 ?

Un SSD est requis pour l’installation.

Si vous souhaitez jouer sur un Mac, il vous faudra alors au minimum une puce M1, 8 Go de RAM et macOS 14.5.

Quels composants choisir pour jouer à Frostpunk 2 sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Attention : si vous changez de génération de CPU, pensez à vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Vous craignez que votre PC n’ait pas suffisamment de place (ou bien, vous n’avez pas de SSD installé) ? Tournez-vous vers le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu à 89 euros.

Quels accessoires PC choisir pour Frostpunk 2 ?

Rien de mieux qu’un bel écran gamer en 244 Hz pour profiter de ses jeux à fond ! Jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer pour voir les meilleurs modèles disponibles.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique couple clavier et souris gamer, sûrement plus adaptés pour un jeu de gestion et de stratégie.

Il sera même possible de faire tourner Frostpunk 2 sur des consoles portables.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.