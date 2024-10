Dragon Ball : Sparking! ZERO : les configurations recommandées sur PC

Envie d’un bon jeu de baston ? Envie de retourner un peu en enfance ? Ça tombe bien, Dragon Ball : Sparking Zero débarque sur PC le 11 octobre. Quelles sont ses configurations recommandées ?

Ah, Dragon Ball, ça fleure bon le club Dorothée et nos années de jeunesse… Après un bon paquet de jeux de combat basés sur le célèbre manga de Toriyama, tous plus ou moins bien réussis, Bandai Namco remet le couvert avec un nouvel opus. Dragon Ball : Sparking! ZERO (rien que ça), qui sort sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous avez envie de lancer des Genki-dama et autres Final Flash, en mode histoire ou en multijoueur, le jeu est fait pour vous. S’éloignant de FighterZ et ses combats en ligne, cet opus reprend le gameplay de la série des Budokai Tenkaichi.

Voici quels sont les composants à posséder à minima pour faire tourner le jeu sur Windows.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Dragon Ball : Sparking! ZERO ?

Notez que les deux configurations s’entendent en 1080p/60 fps, avec les paramètres graphiques en Bas pour la configuration minimale, et en Élevé pour la configuration recommandée.

Quels composants choisir pour jouer à Dragon Ball : Sparking! ZERO sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 990 Pro 1 To vendu à 109 euros.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Dragon Ball : Sparking! ZERO ?

Vous pourrez jouer à Dragon Ball à la manette, le classique clavier et souris gamer n’étant pas recommandé. Par ailleurs, le titre sera bien entendu disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

