L’énorme succès de Palworld, la surprise de l’Apple Vision Pro et la première voiture électrique sans lunette – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 1er février : le succès record de Palworld, la première voiture électrique sans lunette arrière en Europe et la surprise de l'Apple Vision Pro.

Palworld explose les records

On vous en parle depuis deux semaines et les chiffres parlent d’eux-mêmes : Palworld, le succès surprise de ce mois de janvier, a dépassé les 19 millions de joueurs depuis sa sortie. Il s’agit d’un des plus gros succès de ces dernières années venant d’un studio indépendant, et un nouveau marqueur pour l’industrie.

La première voiture électrique sans lunette arrière arrive en Europe

Révélée l’année dernière, la Polestar 4 fraîchement dévoilée est désormais disponible à l’achat en Europe, à partir de 63 200 euros. Ce SUV coupé sans lunette arrière propose plusieurs versions et rivalise avec la Tesla Model Y, tout en explorant d’autres horizons.

L’Apple Vision Pro a encore des surprises pour vous

Le casque de réalité mixte d’Apple en avait encore visiblement sous la pédale. En plus de l’USB-C, l’Apple Vision Pro propose, mais une déclinaison inattendue de son fameux port Lightning. On se demande à quoi Apple joue !