La première voiture électrique sans lunette arrière arrive enfin en Europe et on connaît son prix

Dévoilée en début d'année dernière, la nouvelle Polestar 4 débute enfin sa commercialisation en Europe, à partir de 63 200 euros. Plusieurs versions seront proposées pour le SUV coupé sans lunette arrière, qui chasse sur les terres de la Tesla Model Y, mais pas seulement.

Fondée en 1996, Polestar était à l’origine un préparateur indépendant et une écurie de compétition, qui fut ensuite racheté par Volvo en 2015. Quelques années plus tard, en 2018, la firme a finalement pris son indépendance, devenant une véritable marque à part entière. Mais cela ne s’est pas fait aussi facilement que prévu, en raison d’un conflit avec Citroën.

Une nouvelle croqueuse de Tesla

Depuis, les choses se sont heureusement arrangées, et Polestar a désormais l’autorisation de vendre ses voitures en France, ce qu’elle ne fait cependant toujours pas. Mais cela devrait changer au cours des prochaines années, surtout que sa gamme continue à bien s’enrichir. Et pour cause, après les Polestar 1, Polestar 2 et Polestar 3, c’est au tour de la Polestar 4 de venir étoffer le catalogue de la firme basée à Göteborg, dans la même ville suédoise que Volvo.

C’est en début d’année dernière que ce nouveau SUV coupé 100 % électrique avait été officiellement dévoilé. Et un peu moins d’un an plus tard, il est enfin temps pour ce dernier de faire son arrivée dans les showrooms du constructeur à travers le monde. Ce sera bientôt le cas, alors que les commandes ont bel et bien ouvert, comme l’annonce Polestar dans un communiqué tout juste publié. Mais il faudra encore faire preuve de patience avant de pouvoir en prendre le volant et en voir sur les routes.

En effet, la production du SUV coupé a déjà démarré en Chine pour les clients locaux, mais les premières livraisons européennes commenceront au mois d’août prochain. Et bonne nouvelle, on connaît déjà le prix de ce nouvel arrivant dans le catalogue, qui a notamment pour ambition d’aller chasser sur les terres de la Tesla Model Y. La version d’entrée de gamme dotée d’un seul moteur de 272 chevaux et 343 Nm sur l’essieu arrière démarre à partir de 63 200 euros.

Un tarif qui est valable pour le marché allemand, mais qui devrait rester assez proche chez nous. Pour la variante grande autonomie à deux moteurs, qui revendique 544 chevaux et 686 Nm de couple, il faut alors compter 71 200 euros. Des tarifs élevés par rapport aux 42 990 euros de la Tesla Model Y. D’autant plus que la Polestar 4 ne sera pas éligible au bonus écologique si elle est vendue en France, puisqu’elle est produite en Chine, dans la baie de Hangzhou.

Une étonnante spécificité

Au total, deux versions sont disponibles dans la gamme de ce nouveau SUV électrique, qui pourrait également rivaliser avec le BYD Seal U récemment essayé ainsi que le BMW iX3, entre autres, sans parler du Volvo C40, qui reste son cousin technique. La Polestar 4 repose sur la plateforme SEA développée par le groupe Geely et partagée avec la Smart #1 ou encore la Zeekr 001, entre autres. Sous son plancher, nous retrouvons une batterie unique de 100 kWh, ce qui explique en partie son prix élevé.

Car on sait que l’accumulateur représente environ 40 % du coût total d’une voiture électrique. Ce dernier permet au SUV de parcourir jusqu’à 610 kilomètres selon le cycle européen WLTP. Le véhicule est compatible avec une charge rapide jusqu’à 200 kW en courant continu, tandis que le temps nécessaire pour remplir la batterie n’a pas été annoncé. En courant alternatif, la puissance culmine à 22 kW et le SUV est également doté de la charge bidirectionnelle V2L. Ce qui lui permet d’alimenter des appareils électroniques directement via sa prise de charge.

La pompe à chaleur est livrée de série, tandis que la voiture est compatible avec les mises à jour à distance OTA. À bord, elle fait notamment appel à Android Automotive et s’équipe de Google Maps et Google Assistant, entre autres. Long de 4,84 mètres pour 2,14 mètres de large et 1,53 mètre de haut, le SUV fait l’impasse sur la lunette arrière et se dote d’un rétroviseur caméra. L’espace à bord devrait être généreux grâce à l’empattement de 3,0 mètres de long, qui permet de loger jusqu’à cinq personnes.

À noter que plusieurs packs d’équipements seront également proposés pour cette Polestar 4, offrant un design plus sportif ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Le Pilot Pack ajoute notamment la conduite semi-autonome Pilot Assist tandis que le Plus Pack inclut les sièges chauffants et massants. Reste désormais à savoir si le SUV sera enfin commercialisé en France !