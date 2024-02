Palworld est un énorme succès et a désormais Pokémon dans son viseur

Le jeu Palworld n'est pas seulement au centre des polémiques, c'est aussi un véritable succès, à la hauteur du mastodonte que représente Pokémon.

La polémique passe, le succès reste. Le lancement du jeu Palworld en janvier 2024 a commencé sur les chapeaux de roues, tout comme les polémiques entourant le jeu, notamment accusé de plagiat de la série Pokémon. Difficile en effet de pas reconnaitre les sources « d’inspirations » des différents Pals quand on connait déjà les monstres de poche des consoles Nintendo.

Le studio japonais Pocket Pair, qui développe Palworld, a pris à nouveau la parole pour dévoiler pour la première fois à la fois les chiffres de vente précis, mais aussi les chiffres sur Xbox.

19 millions de joueurs en deux semaines

L’annonce est très forte car il s’agit d’un jeu en accès anticipé développé par un studio indépendant, sans l’appui d’un éditeur. Le jeu a certes profité d’une mise en avant, notamment durant les différentes conférences Xbox, et d’un lancement dès le premier jour dans le Xbox Game Pass, mais il s’agit du travail de Pocket Pair. Le mercredi 31 janvier, Pocket Pair a annoncé que Palworld réunissait 19 millions de joueurs.

Ce chiffre est le résultat des 12 millions de ventes sur Steam d’une part, et de 7 millions de joueurs Xbox d’autre part. Le chiffre de joueurs Xbox comprend à la fois les ventes sur le Microsoft Store, mais aussi et surtout les joueurs du Xbox Game Pass (sur PC, consoles Xbox et en cloud gaming). Avec un tel résultat, Palworld devient le meilleur lancement pour un jeu non développé par Microsoft sur le Xbox Game Pass. La firme de Redmond a d’ailleurs annoncé qu’elle allait désormais apporter un support technique et prendre part au développement de Palworld pour accélérer la sortie des mises à jour.

Pokémon dans le viseur

Avec 19 millions de joueurs, Palworld est sans aucun doute l’un des plus gros succès pour un jeu issu d’un studio indépendant ces dernières années. À titre de comparaison, au 30 septembre 2023, Nintendo avait vendu 26 millions de jeux Pokémon Épée & Boucliers, à ce jour l’épisode qui s’est le mieux vendu sur Nintendo Switch, une console autrement plus populaire que la Xbox de Microsoft.

Avec plus de 480 millions de ventes en cumulées depuis ses débuts en 1996, la franchise Pokémon est l’une des plus juteuses de l’histoire du jeu vidéo. L’histoire de Palworld vient tout juste de débuter, mais fait déjà très fort. Reste à voir si Pocket Pair pourra faire durer la tendance. Un lancement du jeu sur de nouvelles plateformes comme les consoles PlayStation ou la prochaine console de Nintendo pourraient relancer le succès à l’avenir.

En attendant, derrière les excellents chiffres de ventes se cache aussi un ralentissement des joueurs actifs. Le jeu a atteint un pic à 2,1 millions de joueurs le 27 janvier et perd depuis chaque joueur des dizaines de milliers de joueurs. Rappelons que si Palworld est énormément comparé à Pokémon en raison de l’apparence des monstres qui animent les deux jeux, ils appartiennent à des genres très différent. Une partie du succès de Palworld s’explique par cette différence, il s’agit d’un jeu de survie reprenant les mécaniques populaires d’un Valheim ou d’un ARK: Survival Evolved, loin de la franchise de J-RPG de Game Freak.