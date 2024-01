Palworld a un succès indécent et résume déjà parfaitement 2024

La sortie en accès anticipé du jeu Palworld est pour le moment un énorme succès. Sur Steam, le jeu a déjà détrôné des champions comme Elden Ring, Cyberpunk ou GTA V.

Visiblement, imaginer des Pokémon équipés d’armes semi-automatiques, ça vous amuse énormément. Difficile de résumer autrement le pitch du jeu de survie Palworld sorti en accès anticipé il y a quelques jours seulement. Ce titre développé par le studio japonais Pocketpair est disponible sur Steam pour 26 euros et sur le Xbox Game Pass de Microsoft sur PC et console.

En quelques jours, le jeu a grimpé le classement Steam des jeux les plus populaires de tous les temps. Au moment où cet article est écrit, avec ses 1,291 million de joueurs en pic sur la plateforme, il se classe à la 5e position. Il peut encore rattraper Counter-Strike (1,8 million), Lost Ark (1,325 million) et Dota 2 (1,295 million) mais le recordman PUBG (3,2 millions !) paraît hors d’atteinte.

Avec cette position, Palworld a déjà dépassé des champions de popularité comme Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy ou Elden Ring et Cyberpunk 2077. Il faut toutefois noter qu’il ne s’agit que des résultats Steam. Certains de ces titres étaient disponibles en physique et sur d’autres plateformes comme les consoles PlayStation. Notez que l’on se base sur les chiffres du site SteamDB pour le déterminer. Le compte officiel de Palworld a publié plusieurs tweets erronés ou trompeurs sur les réseaux sociaux concernant son succès.

Un succès à l’image de 2024

Bien qu’il puisse surprendre, le succès de Palworld semble parfaitement s’inscrire dans les grandes tendances attendues de 2024. Jeu irrévérencieux, il semble parfait pour créer des moments rigolos sur Twitch entre streamers, puis sur les plateformes de clips comme TikTok.

À l’ère de l’IA générative et de ses procès en plagiat, c’est aussi un jeu dont la DA très, et trop, proche de l’original Pokémon peut interroger. Ce n’est pas le premier titre à s’inspirer du jeu de monstre à collectionner, mais les précédentes tentatives avaient le mérite de l’originalité. On pense, par exemple, à Temtem, qui a tenté l’idée du Pokémon MMO-RPG, ou Cassette Beasts.

Avec Palworld, on paraît passer la frontière de l’inspiration pour arriver dans celle de la copie. Au point où des internautes, et plus précisément des développeurs, se demandent si l’on n’est pas dans le plagiat pur et simple de certains modèles 3D de Pokémon. Au-delà de ça, le jeu semble s’inspirer de tous les derniers succès de l’industrie. On retrouve par exemple des éléments de The Legend of Zelda Breath of the Wild ou Elden Ring.

Un passé qui interroge

Il faut dire que la politique du studio Pocket Pair interroge, et ne prête pas forcément a confiance. Il s’agit du 4e jeu du studio, dont trois sont toujours proposés en accès anticipé. D’ailleurs, le jeu Palworld semble réutiliser des éléments du précédent titre du studio, Craftopia. On espère que le succès de Palworld poussera le studio à pousser des mises à jour jusqu’à faire sortir le jeu de cet accès anticipé.

Par ailleurs, le studio Pocket Pair semble adepte de toutes les tendances du secteur. On lit ainsi dans la biographie de Takuro Mizobe, le fondateur et patron du studio, qu’après un rapide passage chez Nintendo, l’homme d’affaires a investi dans le domaine de la cryptomonnaie avec Coincheck. Désormais, il croit plutôt dans l’attrait de l’IA générative. Le jeu AI Art Impostor, dont les protagonistes ressemblent à un mélange d’Among Us et Fall Guys, fait appel à l’IA générative pour vous faire jouer à un Gartic Phone like. Sur Twitter, le patron et fondateur du studio a plusieurs fois vanté les mérites de son jeu capable de contourner le copyright.

Quand on met bout à bout les accusations de plagiat de Palworld et l’utilisation de technologies qui ont peu de respect pour le droit d’auteur et les artistes, on voit se dessiner un schéma.

Le grand melting pot

Des accusations de plagiat, un fondateur fan d’IA générative et de cryptomonnaie, un jeu qui mêle tous les styles populaires du moment, un lancement en accès anticipé associé à un lancement dans un service d’abonnement : Palworld semble faire la synthèse de toutes les tendances de l’industrie en 2024. Un parfait représentant et un phénomène.

On attend désormais de voir si ce premier ballon d’essai se transformera en succès durable. Le jeu vidéo a aussi connu des étoiles filantes ces dernières années. Des succès de quelques jours assez vite retombés dans l’oubli. D’autres se sont au contraire construit une communauté dans le temps à force de mises à jour de contenu.