Pornhub, RedTube et les autres font leur retour en France

La disparition des sites pour adulte du groupe Aylo aura a été de courte durée. Le 4 juin, le groupe annoncait l’innaccessibilité en France de ses sites phares : Pornhub, RedTube et YouPorn. Une façon de protester contre la nouvelle legislation française imposant une vérification de l’âge des utilisateurs. Le téléchargement de certains VPN avait explosé dans la foulé.

Ce vendredi 20 juin, les trois sites sont à nouveau entièrement disponible en France.

L’arrété publié au Journal Officiel le 6 mars prévoyais seulement la contrainte de vérification de l’âge sur 17 sites pour adulte dont Pornhub, XNXX et Xvidéos. La décision ne s’appliquait donc pas à l’ensemble des sites pour adultes disponibles en France, mais aux sites épinglés par l’Arcom.

Comme souligné par l’AFP, ce retour en France se fait suite à une décision de justice du tribunal administratif de Paris. Lundi, ce dernier a suspendu l’arrêté.

Le gouvernement a déjà fait savoir qu’il allait se pourvoir en cassassation devant le Conseil d’Etat pour s’opposer à la décision du tribunal administratif et rétablir l’obligation des sites visés par l’arrêté.

Pour la société Aylo, éditrice des trois sites pour adulte, la solution doit évoluer pour impliquer les éditeurs de plateformes comme Apple, Microsoft et Google pour que la vérification de l’âge se fasse sur l’appareil directement.

Pour rendre l’Internet plus sûr pour tout le monde, chaque téléphone, tablette ou ordinateur devrait commencer par être un appareil sécurisé pour les enfants. Seuls les adultes identifiés devraient être autorisés à déverrouiller l’accès à des contenus inappropriés pour leur âge. C’est le principe de base de la vérification de l’âge à partir de l’appareil, que nous considérons comme l’option la plus sûre et la plus sécurisée. La technologie permettant d’y parvenir existe aujourd’hui.