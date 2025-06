Pornhub, YouPorn et RedTube : pourquoi ils bloquent leurs vidéos en France cet après-midi

Le groupe Aylo, propriétaire de trois sites majeurs de vidéos pornographiques, bloque l’accès à ses plateformes en France pour protester contre une législation française imposant la vérification de l’âge des utilisateurs.

À partir du mercredi 4 juin 2025 après-midi, les sites Pornhub, YouPorn et RedTube vont procéder à un blocage empêchant les utilisateurs français d’accéder à leurs contenus. De cette manière, Aylo le groupe détenteur des sites, entend protester contre la législation française qui souhaite imposer à ces plateformes de vérifier l’âge de leurs utilisateurs.

Solomon Friedman, vice-président du fonds d’investissement Ethical Capital Partners, propriétaire d’Aylo a soutenu dans une conférence de presse qu’« Aylo est très pro-vérification d’âge », il estime toutefois que la législation française est « symbolique, inutile et dangereuse pour la vie privée », rapporte France Info.

Un système à revoir pour Aylo

Pour Aylo, le système de vérification d’âge voulue par la législation française pourrait, à force de répétition, créer « des risques de piratage » et des « fuites de données ». Des justifications peu entendables pour l’Arcom. Le gendarme de l’audiovisuel a indiqué dans un communiqué que le groupe fait le choix volontaire de « se soustraire à l’impératif que constitue la protection des mineurs en suspendant l’accès à ses contenus en France y compris pour un public majeur ».

L’Arcom précise qu’il existe des solutions techniques sur le marché permettant de vérifier l’âge des utilisateurs tout en s’assurant de la protection de leurs données. Elle indique également que sur les six sites sur lesquels, elle est intervenue, cinq ont su mettre en place des solutions adaptées. Les politiques français ont également commencé à réagir sur X. Clara Chappaz, Ministre Déléguée chargée de l’Intelligence Artificielle et du Numérique, qualifie l’action d’Aylo de « prise d’otage » se faisant au détriment de la protection des enfants. En France, Pornhub est le site le plus populaire du groupe Aylo et est visité chaque mois par plus d’un tiers des adolescents âges de 12 à 17 ans.

En attendant de nouvelles avancées sur le sujet, les utilisateurs de ces sites trouveront dès cet après-midi, en lieu et place de vidéos pour adultes, un message indiquant pourquoi le groupe s’oppose à cette loi.